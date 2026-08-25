Canadá contraataca a EU con aranceles mientras se intensifica la guerra comercial

WASHINGTON.-Canadá respondió el martes a Estados Unidos con aranceles de represalia sobre unos 20 mil millones de dólares en bienes estadounidenses, entre estos incluidos acero, productos lácteos, electrodomésticos y equipos agrícolas.

Fue hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Canadá de querer perjudicar intencionalmente a empresas estadounidenses y aseguró que el país vecino es el más “difícil” e “intransigente” con los que ha tratado.

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Al momento los nuevos aranceles se extendieron mucho más allá de los bienes industriales, afectando compras cotidianas como mariscos, queso, ropa, cosméticos y papel higiénico, y algunos enfrentan gravámenes de hasta el 50%.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a Canadá y dijo que las demandas de Estados Unidos durante las conversaciones fallidas mostraban que los estadounidenses querían “destruir nuestras principales industrias”.

Asimismo el presidente Trump intensificó la confrontación el lunes, diciendo a los líderes canadienses que “se alineen” o enfrenten consecuencias “MUCHO PEORES” que los aranceles existentes, y amenazando con nuevos aranceles del 50% a los vehículos canadienses, autopartes y acero.

Por otro lado, resaltó que estaba considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América” en una disputa con el primer ministro de Ontario, Doug Ford.

ACUSA A CANADÁ DE QUERRER LLEVAR A LA QUIEBRA A EMPRESAS DE EU

Donald Trump acusó a Canadá de querer perjudicar intencionalmente a empresas estadounidenses:

“Canadá ha estado ‘estafando’ a EE.UU. durante décadas. Han estado imponiendo a nuestros agricultores aranceles del 400% y más. Han llevado a la quiebra a muchas empresas estadounidenses magníficas”, aseguró Trump en su red Truth Social.

Según Trump, “durante 10 años (los canadienses) se negaron a certificar los aviones Gulfstream”, una situación que terminó con su intervención. “Querían acaparar el 100% del mercado para el competidor canadiense de Gulfstream”, afirmó sin pruebas.

“Trato con muchos países, y Canadá es, con diferencia, el más difícil e intransigente. Se creen con derecho a todo, pero no son un estado (de EE.UU.), ¡y se les acabó el privilegio!”, insistió.

En un cuarto mensaje publicado apenas 20 minutos después, el republicano advirtió que “en los últimos 10 años, Estados Unidos perdió, en promedio, 60 mil millones de dólares anuales en su relación con Canadá”.

ARANCELES DE HASTA 50%

Los aranceles entrarán en vigor el 8 de septiembre con tasas del 15%, 25% y 50%, y Canadá igualará la tasa arancelaria correspondiente de Estados Unidos en más de 700 productos como pulpa, papel y electrónicos.

Los aranceles sobre muchos productos estadounidenses se duplicarían del 25% al 50%, y la mayor parte de las nuevas medidas afectará al acero y al aluminio.

Funcionarios canadienses dijeron que el objetivo no es recaudar ingresos, sino proteger a las empresas canadienses y reducir las importaciones de Estados Unidos.

Las importaciones estadounidenses de acero, por ejemplo, ya han caído 30% desde que Canadá impuso un arancel del 25%, y se espera que la nueva tasa del 50% las reduzca aún más, dijeron funcionarios canadienses.

Los bienes que enfrentarán aranceles del 50% incluyen algunos productos de acero y aluminio, muebles y ropa.

Los electrodomésticos, los productos lácteos, incluido el queso, el pescado y los mariscos, y ciertos derivados del acero y el aluminio enfrentarán aranceles del 25%. Los contra aranceles canadienses existentes sobre los autos estadounidenses seguirán vigentes.