Candidato republicano a gobernador de Florida propone crear un ‘impuesto al pecado’ para modelos de OnlyFans

MIAMI- James Fishback, quien es candidato por el Partido Republicano para ser el próximo gobernador de Florida, propuso crear un “impuesto al pecado” del 50 % a los modelos de OnlyFans en el estado. Miami es considerada como la “capital” nacional de esta plataforma debido a que tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

”Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50 % de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, explicó Fishback al pódcast NXR.

Así mismo, el candidato republicano quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis, precisó que el dinero quesea recaudado se destinaría para financiar el sistema educativo, así como a los centros de crisis para mujeres embarazadas y la creación del “primer zar” del Gobierno estatal encargado de la salud mental de los hombres.

Además Fishback, que tiene 31 años y quien es el director de la firma de inversión Azoria Partners, detalló que la recaudación de “cientos de millones de dólares” con este impuesto, también sería una forma de alejar a las personas de esta plataforma.

”Como gobernador de Florida, no quiero que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos”, describió el empresario, quien es hijo de una colombiana y un estadounidense.

MIAMI CAPITAL DE ONLYFANS

De aprobarse este impuesto tendría un impacta considerable en Miami, que es considerada la capital estadounidense de OnlyFans ya qu tiene 1,110 creadores por cada 100 mil residentes, siendo esta la mayor proporción de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio de la compañía Madhouse Labs.

Así mismo, Miami es la cuarta ciudad del mundo que más gasta en esta plataforma, 374,921 dólares por cada 10 mil habitantes en 2025, precisa el sitio especializado ‘Only Guider’, le sigue Orlando, también en Florida, con un gasto de 466,430 dólares.

Estados Unidos fue el país con más ingresos destinados a esta plataforma digital, con un total de más de 2,637 millones de dólares en 2025, indica la misma fuente.