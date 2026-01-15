Candidato republicano a gobernador de Florida propone crear un ‘impuesto al pecado’ para modelos de OnlyFans

/ 15 enero 2026
    Candidato republicano a gobernador de Florida propone crear un ‘impuesto al pecado’ para modelos de OnlyFans
    James Fishback, candidato republicano a gobernador de Florida, propuso crear un "impuesto al pecado" del 50 % a modelos de OnlyFans en el estado. Foto: EFE/ Fishback for Florida

Miami es la cuarta ciudad del mundo que más gasta en esta plataforma, 374,921 dólares por cada 10 mil habitantes en 2025

MIAMI- James Fishback, quien es candidato por el Partido Republicano para ser el próximo gobernador de Florida, propuso crear un “impuesto al pecado” del 50 % a los modelos de OnlyFans en el estado. Miami es considerada como la “capital” nacional de esta plataforma debido a que tener la mayor proporción de estos creadores de Estados Unidos.

”Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50 % de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, explicó Fishback al pódcast NXR.

Así mismo, el candidato republicano quien busca suceder al actual gobernador Ron DeSantis, precisó que el dinero quesea recaudado se destinaría para financiar el sistema educativo, así como a los centros de crisis para mujeres embarazadas y la creación del “primer zar” del Gobierno estatal encargado de la salud mental de los hombres.

Además Fishback, que tiene 31 años y quien es el director de la firma de inversión Azoria Partners, detalló que la recaudación de “cientos de millones de dólares” con este impuesto, también sería una forma de alejar a las personas de esta plataforma.

”Como gobernador de Florida, no quiero que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos”, describió el empresario, quien es hijo de una colombiana y un estadounidense.

MIAMI CAPITAL DE ONLYFANS

De aprobarse este impuesto tendría un impacta considerable en Miami, que es considerada la capital estadounidense de OnlyFans ya qu tiene 1,110 creadores por cada 100 mil residentes, siendo esta la mayor proporción de Estados Unidos, de acuerdo a un estudio de la compañía Madhouse Labs.

Así mismo, Miami es la cuarta ciudad del mundo que más gasta en esta plataforma, 374,921 dólares por cada 10 mil habitantes en 2025, precisa el sitio especializado ‘Only Guider’, le sigue Orlando, también en Florida, con un gasto de 466,430 dólares.

Estados Unidos fue el país con más ingresos destinados a esta plataforma digital, con un total de más de 2,637 millones de dólares en 2025, indica la misma fuente.

Hasta ahora, la propuesta de Fishback recibió una ola críticas de modelos en Florida, enre los que están Sophie Rain, quien es conocida por reportar 43 millones de dólares de ingresos en 2024, en su primer año en OnlyFans.

”Florida es la central de OnlyFans. Solo vas a empujarlos (a los creadores) fuera del estado, ¿y entonces qué? Fishback está yendo detrás de un grupo de personas que trabaja muy duro por su dinero”, concluyó la mujer de 21 años a la revista People.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

