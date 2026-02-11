Captan el momento exacto en el que una banda de ladrones hace estallar un camión blindado en Italia
El descarado robo involucró a unos seis criminales vestidos con trajes blancos y negros que detuvieron una camioneta de seguridad de Battistolli que viajaba en Puglia
Una banda de ladrones armados y enmascarados hizo estallar un camión blindado lleno de dinero en efectivo en medio de una autopista italiana en un atreviado asalto a plena luz del día que recordó la clásica película de atraco “The Italian Job”.
El descarado robo involucró a unos seis criminales vestidos con trajes blancos y negros que detuvieron una camioneta de seguridad de Battistolli que viajaba en Puglia, y los bandidos detonaron una bomba que hizo volar la camioneta blindada por completo, informó el Puglia Daily.
TE PUEDE INTERESAR: Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Imágenes salvajes mostraron el momento en que los ladrones, armados con rifles, hicieron estallar el vehículo, con humo y escombros volando por todas partes mientras los ladrones se apresuraban a saquear el contenido de la camioneta destruida.
Aún no está claro cuánto dinero fue finalmente robado.
Pero la loca travesura recuerda a una escena de la película de 1969 “The Italian Job”, en la que dos miembros de un grupo de ladrones interpretados por Michael Caine y Tony Beckley están preparando explosivos para robar una camioneta y hacen estallar todo el vehículo.
Un video del robo en la carretera del lunes muestra que la banda de Puglia había estacionado sus autos en la carretera y había prendido fuego a otro vehículo para detener el tráfico y así poder llevar a cabo el robo.
Durante el incidente, los ladrones intercambiaron disparos con la policía italiana que respondió, y el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, describió el caos como “un incidente sangriento”, informó CNN .
Al menos un agente de policía resultó herido en el tiroteo, y las imágenes posteriores muestran un agujero de bala en el parabrisas de una patrulla policial.
Ningún miembro del público resultó herido durante el incidente, dijo la policía italiana.
Además de robar el camión que transportaba dinero, los bandidos también emboscaron y robaron otros vehículos que fueron detenidos en la carretera, según medios italianos.
En la persecución policial y la búsqueda posterior solo se han detenido a dos sospechosos: un hombre de 38 años y otro de 62, acusados de intento de asesinato, robo agravado y posesión de armas de guerra, según la radio pública italiana RAI.
La compañía de seguridad Battistolli dijo que el incidente fue sólo el último de este tipo de ataques a sus furgonetas de transporte en los últimos dos años y pidió a los funcionarios que mejoren la seguridad en las carreteras.
“En los últimos dos años, el Grupo Battistolli ha sufrido 14 atentados, una situación que requiere atención y acciones concretas”, indicó la empresa en un comunicado.
“Expresamos nuestra cercanía y solidaridad a nuestros compañeros, a los transeúntes involucrados y a sus familiares”, agregó el grupo sobre el último robo.