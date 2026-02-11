Captan el momento exacto en el que una banda de ladrones hace estallar un camión blindado en Italia

Una banda de ladrones armados y enmascarados hizo estallar un camión blindado lleno de dinero en efectivo en medio de una autopista italiana en un atreviado asalto a plena luz del día que recordó la clásica película de atraco “The Italian Job”.

El descarado robo involucró a unos seis criminales vestidos con trajes blancos y negros que detuvieron una camioneta de seguridad de Battistolli que viajaba en Puglia, y los bandidos detonaron una bomba que hizo volar la camioneta blindada por completo, informó el Puglia Daily.

Imágenes salvajes mostraron el momento en que los ladrones, armados con rifles, hicieron estallar el vehículo, con humo y escombros volando por todas partes mientras los ladrones se apresuraban a saquear el contenido de la camioneta destruida.

Aún no está claro cuánto dinero fue finalmente robado.

Pero la loca travesura recuerda a una escena de la película de 1969 “The Italian Job”, en la que dos miembros de un grupo de ladrones interpretados por Michael Caine y Tony Beckley están preparando explosivos para robar una camioneta y hacen estallar todo el vehículo.

Un video del robo en la carretera del lunes muestra que la banda de Puglia había estacionado sus autos en la carretera y había prendido fuego a otro vehículo para detener el tráfico y así poder llevar a cabo el robo.