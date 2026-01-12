Carney viaja a China mientras la agenda ‘América Primero’ de Trump obliga a Canadá a repensar su comercio

Durante la recta final de la campaña electoral de primavera en Canadá, Mark Carney declaró ante el público de un debate que China representaba el mayor riesgo geopolítico del país. Señaló sus intentos de interferir en las elecciones y sus recientes esfuerzos por obstaculizar las reivindicaciones canadienses sobre el Ártico.

Cuando el avión gubernamental de Carney aterrice en Pekín esta semana, será la primera vez que un primer ministro canadiense sea recibido en casi una década.

El viaje, realizado en medio de la ruptura de las alianzas económicas y políticas globales, refleja el deseo de Ottawa de reparar una relación rota con una superpotencia mundial que utiliza su vasto y lucrativo mercado tanto para cortejar como para castigar a los países.

Pero la visita de Estado de Carney, resultado de cálculos diplomáticos metódicos, también habla del dolor de una guerra comercial con Estados Unidos y de una necesidad urgente de expandir las exportaciones de Canadá para compensar el creciente castigo económico infligido por su vecino y mayor socio comercial.

“Existe el riesgo de que China considere a Canadá como un país débil, en apuros y maltratado por la administración del presidente Donald Trump, y ve la oportunidad de presentarse como el adulto razonable y estable en la sala”, afirma Michael Kovrig, exdiplomático y asesor principal para Asia del grupo de expertos International Crisis Group. “El Partido Comunista ha renunciado a convencer a la gente de su benevolencia. En cambio, ofrece competencia y previsibilidad. Pero también le da a Mark Carney la posibilidad de decir: si creen que nuestra relación con Estados Unidos está empeorando, ¿qué están dispuestos a darnos?”.

A pesar de la cordialidad diplomática mostrada, quienes informan a Carney “no se hacen ilusiones sobre el tipo de líder con el que están tratando”, dice Kovrig. “Esta es una relación tensa”.

El propio Kovrig refleja los peligros de la relación. En 2018, las autoridades chinas ordenaron la detención de Kovrig y de su compatriota canadiense Michael Spavor, encarcelándolos durante más de 1000 días en protesta por un montaje político y la persecución contra la ejecutiva de telecomunicaciones Meng Wanzhou . Los arrestos y el posterior estancamiento diplomático frustraron cualquier esperanza de que Canadá negociara un acuerdo de libre comercio largamente anhelado. Durante años, Ottawa ha considerado a China como un mercado clave para su petróleo pesado, carbón metalúrgico, madera y productos agrícolas.

Carney ha presentado la visita a Pekín como un intento de crear una relación “estable” con China, a pesar de las acusaciones de intromisión china en el sistema electoral de Canadá en los últimos años, aunque se cree que ninguno de sus esfuerzos ha influido en los resultados de las dos últimas elecciones.

China también ha mostrado su disposición a tomar medidas punitivas contra industrias canadienses clave. Después de que Canadá se uniera a EE. UU. en la imposición de un arancel a los vehículos eléctricos chinos en 2024, Pekín impuso aranceles del 100 % al aceite y la harina de canola canadienses y, meses después, añadió un arancel antidumping adicional del 75,8 %, excluyendo a los productores canadienses de su segundo mercado más grande.

“En circunstancias normales, ¿haría usted negocios con alguien involucrado en chantaje, toma de rehenes, violaciones masivas de derechos humanos y, muy posiblemente, crímenes de lesa humanidad?”, dice Kovrig. “Por supuesto que no. Pero China es un caso excepcional porque es tan grande que no se puede simplemente ignorarla. Y hay que crear un espacio para la diplomacia y las oportunidades económicas, porque si Canadá quiere defender su soberanía y seguir siendo un país próspero en el mundo, necesita encontrar maneras de atraer inversión extranjera”.

Desde que asumió como primer ministro, Carney ha manifestado su deseo de restablecer la relación entre ambos países, impulsando un plan de “dependencia para la resiliencia” para diversificar el comercio más allá de Estados Unidos, que, hasta hace poco, compraba el 76 % de las exportaciones canadienses. Sin embargo, la política económica de “Estados Unidos Primero” impulsada por la Casa Blanca ha obligado a Carney a replantear la estructura fundamental de la economía de su país.

Si bien el gobierno federal de Canadá ha recurrido a su nueva estrategia Indo-Pacífica para forjar nuevas asociaciones, Canadá también quiere aumentar su presencia en China, que representa solo el 4% de sus exportaciones.

Tras una serie de reuniones entre ministros canadienses de alto rango y sus homólogos, en septiembre, Carney se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang, y un mes después, Carney habló con el presidente Xi Jinping en el marco de la cumbre mundial en Corea del Sur y dijo a los periodistas que la relación entre los dos países había llegado a un “punto de inflexión”.

La visita de Estado de enero refleja una “danza diplomática muy deliberada y progresiva” entre las dos partes, dijo Roland Paris, director de la Escuela de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa.

Paris, quien también fue asesor de asuntos exteriores del ex primer ministro Justin Trudeau, afirma que Pekín y Ottawa tienen varios intereses comunes, y señala que se espera que las conversaciones se centren en la energía, la agricultura, la seguridad internacional y el comercio entre ambos países. Sin embargo, la esperanza de que las reuniones conduzcan a la eliminación de los aranceles de represalia a las industrias canadienses requiere una cuidadosa gestión diplomática.

“La lógica de los dos últimos gobiernos canadienses fue que es posible comerciar con China y al mismo tiempo intentar resolver las diferencias entre ambos países”, dijo. “Se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo”.

Canadá ha considerado desde hace tiempo sus valores liberales como un componente fundamental de sus leyes e instituciones y, por extensión, de su política exterior, algo que ha frustrado a los funcionarios chinos. Entre las fricciones para Canadá se encuentran una serie de abusos de derechos humanos por parte de China, acusaciones constantes de interferencia electoral y acciones chinas en el Ártico.

“Es importante recordar que China no es nuestro amigo”, afirma Margaret McCuaig-Johnston, investigadora principal de la Escuela de Posgrado de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Ottawa. “Este no es un país que se base en argumentos razonados y busque relaciones amistosas. Los riesgos de represión geopolítica y transnacional que han preocupado a Canadá durante tanto tiempo no han cambiado”.

Señala la decisión de China de ejecutar a cuatro ciudadanos canadienses , a pesar de las protestas de los funcionarios canadienses, las preocupaciones de Ottawa por la condena del activista prodemocracia Jimmy Lai y la creciente presencia de China en el Ártico, incluida la colocación de boyas de monitoreo en aguas que Canadá considera propias.

“Es comprensible que la primera ministra busque otros mercados. Necesitamos diversificarnos, eso es evidente”, afirma McCuaig-Johnston, añadiendo que la inversión china en la industria canadiense del petróleo y el gas era “segura”, pero le preocupa la intrusión de Pekín en el sector de las energías limpias. Su investigación ha perfilado numerosos casos de empresas conjuntas que terminan con la salida de empresas canadienses “por frustración y desesperación”, mientras que sus homólogas chinas se quedan con la propiedad intelectual, la tecnología y los equipos canadienses.

“La realidad es que deberíamos mantenernos a años luz de cualquier discusión sobre tecnología aeroespacial, inteligencia artificial y minerales críticos”, afirma. “Este es un viaje diplomático muy complejo y espero que podamos lograr acuerdos comerciales seguros, pero debemos tener cuidado de no abrir otros sectores y ponerlos en riesgo”.

Los analistas afirman que una visita exitosa de Carney probablemente genere una oleada de acuerdos a corto plazo que beneficien a ambas partes. Sin embargo, Kovrig espera que, a puerta cerrada, Carney aproveche la cumbre para presionar también a Xi sobre temas de larga data como los presos políticos y las violaciones de derechos humanos, advirtiendo que es probable que los funcionarios de Pekín utilicen la reputación de Carney para “pulir” las credenciales de China.

Existe la creencia de que, por su gran tamaño, China ofrece vastas oportunidades comerciales. Pero pocas empresas extranjeras obtienen allí ganancias fiables que puedan repatriar. La mayor parte de lo que Canadá vende a China es energía y materias primas —afirma Kovrig—.