Siguen las tensiones entre Petro y Trump; convoca Presidente de Colombia a defender soberanía

Un presidente sudamericano convoca a sus seguidores a manifestarse en plazas públicas de todo el país para defender la soberanía de su país y condenar los ataques verbales de Donald Trump.

El presidente estadounidense acusa al líder de inundar personalmente las calles estadounidenses con drogas ilegales e impone sanciones contra él y su esposa. Tras amenazas de acción militar, ambos líderes mantienen una conversación telefónica.

TE PUEDE INTERESAR: Se vuelven virales fotos de mujer iraní quemando la imagen de Alí Khamenei

Uno podría imaginar que esta es una descripción de la acumulación de tensiones que llevaron a la redada de fuerzas especiales del 3 de enero en Caracas para capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, para enfrentar varios cargos criminales en Nueva York.

Pero un guión similar se ha estado desarrollando en Colombia durante el último año, dando lugar a una serie de insultos y amenazas entre Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro, el primer líder de izquierda del país.

Sandra Borda, analista política de la Universidad de los Andes, dijo: “Trump le ha estado haciendo a Petro lo mismo que hizo con Maduro, que es vincularlo directamente como persona con el narcotráfico”.

A pesar de los paralelismos, Colombia no es Venezuela, y Petro no es Maduro. Si bien se cree ampliamente que Maduro le robó las elecciones del año pasado a la oposición, la victoria electoral de Petro en 2022 nunca ha sido cuestionada. Maduro fue acusado en un tribunal federal estadounidense; Petro no tiene cargos similares en su contra.

Los profundos vínculos institucionales entre Colombia y las fuerzas militares y policiales estadounidenses no tienen parangón en América Latina.

Aun así, las tensiones entre Colombia y Estados Unidos alcanzaron su punto álgido esta semana cuando Trump amenazó con una acción militar contra Colombia similar a la de Caracas y afirmó que Petro era un “enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos”. En respuesta, Petro, exguerrillero, dijo: “Juré no volver a tocar un arma... pero por la patria lo haré”.

El miércoles, instó a sus partidarios a manifestarse por todo el país, pero justo cuando se disponía a dirigirse a la multitud, lo conectaron con Trump, con quien conversó durante una hora. La llamada, que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia calificó de “buena reunión”, pareció calmar la tensión. Trump declaró en una publicación en Truth Social que había sido un “honor” hablar con Petro y que lo había invitado a la Casa Blanca.

Cynthia Arnson, profesora de la Universidad Johns Hopkins y experta en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, dijo: “Han sido necesarios esfuerzos hercúleos por parte de los diplomáticos de Colombia y Estados Unidos para evitar que la relación implosione”.

Pero aún persisten profundas diferencias entre ambos líderes y la animadversión se remonta a los primeros días de la segunda administración de Trump.

Días después de que Trump asumiera el cargo en enero de 2025, Petro declaró que su gobierno se negaría a aceptar aviones militares estadounidenses que transportaran a ciudadanos colombianos deportados, exigiendo que se les tratara con dignidad y respeto. Trump contraatacó, imponiendo un arancel del 25 % a todos los productos colombianos y revocando las visas estadounidenses de algunos funcionarios. Tras llegar a un acuerdo sobre los vuelos, Estados Unidos dio marcha atrás con los aranceles.

En septiembre, Estados Unidos descertificó a Colombia por no hacer lo suficiente para combatir la producción y el tráfico de drogas ilegales, citando un fuerte aumento en la producción de cocaína y culpando a los fracasos e incompetencia de Gustavo Petro y su círculo íntimo. A pesar de la descertificación, una exención permitió que la ayuda estadounidense continuara llegando a Colombia.

Una semana después, durante la Asamblea General de la ONU, Petro se presentó en una calle de Nueva York, megáfono en mano, dirigiéndose a una manifestación pro-Palestina y exhortando a los soldados estadounidenses a desobedecer cualquier orden ilegal de sus comandantes. En respuesta, Estados Unidos le revocó la visa estadounidense.

En octubre, impuso sanciones financieras a Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, por lo que el Departamento del Tesoro afirmó que era “su participación en el tráfico ilícito mundial de drogas”.

Si bien Colombia es el mayor productor mundial de cocaína, no hay evidencia de que Petro, quien fue elegido en 2022, esté involucrado de alguna manera en el negocio. El narcotráfico en Colombia está controlado en gran medida por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayoría de cuyos miembros se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.

El gobierno de Petro ha incautado cantidades sin precedentes de cocaína –836,8 toneladas entre enero y octubre de 2025–, pero estos éxitos se han visto eclipsados por el creciente cultivo de coca y el potencial de producción de cocaína, que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) habría estimado en 3.000 toneladas en 2024, aunque las cifras oficiales aún no se han hecho públicas.

Cuando Estados Unidos comenzó a bombardear barcos sospechosos de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, Petro acusó a funcionarios del gobierno estadounidense de haber “cometido asesinatos y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”.

Según se informa, el narcotráfico fue uno de los principales temas discutidos en la llamada Petro-Trump, y el presidente colombiano pidió la cooperación de Estados Unidos para combatir a los combatientes del ELN que a menudo cruzan a Venezuela cuando son atacados en Colombia, según Benedetti.

Hasta la llamada entre los presidentes, el comportamiento descarado de Petro lo había convertido en el blanco de las críticas de Trump y miembros de su administración.

El presidente colombiano parece prosperar en el conflicto, ya que disfruta publicando largas diatribas en redes sociales y dando discursos extensos, a menudo inconexos.

“Cuanto más me atacan, más apoyo recibo”, le dijo en una ocasión a un periodista.

Aunque muchos líderes de izquierda de América Latina, como Claudia Sheinbaum en México y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, han chocado con Trump, Petro está “en su propia categoría”, afirmó Adam Isacson, de la ONG Oficina en Washington para América Latina. “Este es un líder que a diario dice lo que piensa de Trump y usa un lenguaje muy fuerte”, añadió.

Pasado guerrillero de Petro

El carácter rebelde de Petro comenzó cuando se unió al grupo guerrillero urbano M-19 a los 17 años. Ascendió rápidamente al ala política de la organización.

Cuando fue elegido defensor del pueblo de su ciudad natal en 1981, ya era miembro activo, pero encubierto, del M-19. Fue detenido por el ejército en 1985 por posesión de armas —que, según él, fueron plantadas— y sometido a cuatro días de tortura. Petro afirmó no haber participado nunca en combate.

El M-19 fue uno de los primeros grupos guerrilleros en desmovilizarse en 1990 y buscar un papel en la política tradicional tras las conversaciones de paz.

Tras contribuir a la redacción de una nueva constitución, Petro obtuvo un escaño en el Congreso, iniciando una larga carrera legislativa en la que obtuvo la mayor cantidad de votos entre todos los representantes en 2002.

Desde su escaño en el Congreso, Petro presentó pruebas de colusión entre políticos y líderes paramilitares de derecha que implicaban a aliados del entonces presidente Álvaro Uribe.

Muchos de los acusados por Petro fueron finalmente condenados. Petro fue elegido alcalde de la capital colombiana, Bogotá, en 2011 para un tumultuoso mandato de cuatro años, durante el cual fue destituido brevemente por el procurador general del país. Tras varias candidaturas fallidas a la presidencia, fue elegido para el máximo cargo del país en 2022.

Borda afirmó que la asertividad del presidente colombiano podría ser contraproducente. “Si Petro insiste en provocar a Trump, resultará políticamente más costoso en términos del proceso político interno”, afirmó.

Colombia celebrará elecciones legislativas en marzo y la primera vuelta de las elecciones presidenciales en mayo. Petro, cuyo mandato finaliza el 7 de agosto, tiene prohibido constitucionalmente buscar un segundo mandato.

Isacson afirmó que una postura beligerante de Estados Unidos hacia Colombia podría impulsar al candidato de izquierda, Iván Cepeda. “Este nuevo Estados Unidos agresivo es un tema ideal para la izquierda”, afirmó.

En respuesta a las amenazas estadounidenses de acción militar en el país, la candidata derechista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, declaró en X: «Nuestra realidad jurídica y política es diferente a la de Venezuela. Derrotaremos a [Petro] y a sus herederos con votos en las urnas... sin intervención de nadie».

La animosidad entre Petro y Trump probablemente no desaparecerá con una sola llamada telefónica, y Maduro habló con Trump menos de dos meses antes de su captura. Pero Borda afirmó que la conversación y la anunciada reunión en Washington fueron “un paso en la dirección correcta”.