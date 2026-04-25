Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump

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Internacional
/ 25 abril 2026
    Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump
    Elementos de seguridad y del Servicio Secreto detienen a presunto responsable del atentado Vanguardia

El fiscal general Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel celebraron la respuesta de los elementos de seguridad tras identificar el atentado

El 25 de abril, como medio de emergencia, la administración presidencial de Donald Trump, emitió un comunicado de prensa tras presunto atentado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton.

En la sala de conferencias de la Casa Blanca, se presentó el presidente Donald Trump, junto con el vicepresidente JD Vance, el director del FBI Kash Patel, el fiscal general Todd Blanche y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin.

Durante la rueda de prensa, el presidente Trump agradeció al Servicio Secreto por realizar su labor y proteger a los invitados del presunto atentado. Aseguró que el evento era para celebrar la libertad de expresión y la unidad entre los diferentes partidos políticos que conviven en los Estados Unidos.

Se reportó que durante el atentado, un hombre fue arrestado. Se describió que en su persona portaba varias armas y que logró disparar en contra de uno de los oficiales en la escena. Sin embargo, se informó que no hubo fallecidos tras el enfrentamiento. El presidente confirmó que, en un ejercicio de transparencia, se compartirán los metrajes de seguridad.

En la conferencia de prensa, el presidente aprovechó para argumentar que por este tipo de atentados se realizarán las remodelaciones de la Casa Blanca, y así contar con la seguridad del recinto presidencial. Agregó que el evento será reanudado tras 30 días, y que él insistió en proseguir con la velada, pero que, por protocolos de seguridad, la cena fue suspendida.

Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, afirmaron que elementos de seguridad ya iniciaron con las investigaciones preliminares para averiguar más sobre el atentado. Se resaltó que el tirador portaba un arma larga. Elementos del FBI aseguraron el arma y procederán con un análisis balístico. Se detalló que se procederá con entrevistas a testigos y oficiales en la escena.

El director Patel aseveró que cualquier tipo de información, relevante al caso, será recibida por el FBI. Se detalló que las autoridades están determinando si el atentado fue parte de un grupo o si fue un acto particular. Hasta el momento, no se ha revelado para la prensa la identidad del presunto tirador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/donald-trump-elogia-al-servicio-secreto-por-el-presunto-arresto-del-tirador-HG20264120

Se detalló que supuestamente el individuo proviene de California, pero no se ha esclarecido la información.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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