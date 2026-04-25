Casa Blanca: detienen a tirador tras atentado contra Donald Trump

El 25 de abril, como medio de emergencia, la administración presidencial de Donald Trump, emitió un comunicado de prensa tras presunto atentado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton. En la sala de conferencias de la Casa Blanca, se presentó el presidente Donald Trump, junto con el vicepresidente JD Vance, el director del FBI Kash Patel, el fiscal general Todd Blanche y el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin.

Durante la rueda de prensa, el presidente Trump agradeció al Servicio Secreto por realizar su labor y proteger a los invitados del presunto atentado. Aseguró que el evento era para celebrar la libertad de expresión y la unidad entre los diferentes partidos políticos que conviven en los Estados Unidos.

Se reportó que durante el atentado, un hombre fue arrestado. Se describió que en su persona portaba varias armas y que logró disparar en contra de uno de los oficiales en la escena. Sin embargo, se informó que no hubo fallecidos tras el enfrentamiento. El presidente confirmó que, en un ejercicio de transparencia, se compartirán los metrajes de seguridad.

En la conferencia de prensa, el presidente aprovechó para argumentar que por este tipo de atentados se realizarán las remodelaciones de la Casa Blanca, y así contar con la seguridad del recinto presidencial. Agregó que el evento será reanudado tras 30 días, y que él insistió en proseguir con la velada, pero que, por protocolos de seguridad, la cena fue suspendida.

Por su parte, el fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, afirmaron que elementos de seguridad ya iniciaron con las investigaciones preliminares para averiguar más sobre el atentado. Se resaltó que el tirador portaba un arma larga. Elementos del FBI aseguraron el arma y procederán con un análisis balístico. Se detalló que se procederá con entrevistas a testigos y oficiales en la escena.

El director Patel aseveró que cualquier tipo de información, relevante al caso, será recibida por el FBI. Se detalló que las autoridades están determinando si el atentado fue parte de un grupo o si fue un acto particular. Hasta el momento, no se ha revelado para la prensa la identidad del presunto tirador.

Se detalló que supuestamente el individuo proviene de California, pero no se ha esclarecido la información.

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