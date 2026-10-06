La probable próxima gobernadora de Tennessee afirma que la fallida ejecución de Christa Pike es motivo suficiente para ‘reinstaurar la silla eléctrica’

Blackburn (republicana de Tennessee) pidió que se volviera a la electrocución después de que el gobernador saliente de su estado, Bill Lee, suspendiera todas las ejecuciones restantes tras la supervivencia de la asesina Pike, de 50 años, a dos dosis de inyección letal.

La senadora Marsha Blackburn ha prometido “restablecer la silla eléctrica” si se convierte en la próxima gobernadora de Tennessee, afirmando que la ejecución fallida de Christa Pike “no debería ser motivo para detener” la pena de muerte.

“Si bien deberá realizarse una revisión exhaustiva de lo sucedido y de por qué falló el proceso, la respuesta es simple: hay que reinstaurar la silla eléctrica y hacer justicia rápidamente a estas víctimas”, dijo Blackburn, quien se espera que gane las elecciones de noviembre.

Blackburn declaró el lunes que la ejecución fallida de Pike “no debería ser motivo para detener la aplicación de la pena de muerte”, sino una razón para reevaluar el mejor método.

“Ya sea la inyección letal o la silla eléctrica, lo que sí sabemos es que tenemos que encontrar la manera de hacerlo, y hacerlo con éxito”, dijo, citando a otros estados que utilizan métodos más eficaces.

Si nos fijamos en Florida, han tenido 19 ejecuciones este año. Ninguna ha salido mal.

Pike podría haber elegido la electrocución, ya que fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer.

Según la ley estatal, los reclusos que cometieron delitos antes del 1 de enero de 1999 pueden optar por la electrocución en lugar de la inyección letal firmando una renuncia. La electrocución también puede llevarse a cabo si no se dispone de las dosis necesarias para la inyección letal.

La postura de Blackburn contrasta marcadamente con la de su oponente demócrata, Jerri Green, quien pidió una moratoria sobre todas las ejecuciones estatales futuras.

No está claro si Pike, que se encuentra inconsciente en el hospital , volverá a enfrentarse a la pena de muerte.

Su abogado, Stephen Ferrell, ha pedido que se le conmute la pena de muerte.

“Lo mínimo que podría suceder ahora es que al menos descartemos la muerte y comencemos a buscar cómo podría ser su futuro”, declaró a CBS el lunes.

ASESINATO A COLLEEN SLEMMER

Slemmer fue agredida y torturada con un cúter, y le grabaron un pentagrama en el pecho mientras aún estaba viva.

Pike, que tenía 18 años en el momento del crimen, fue condenado a muerte por el asesinato. Shipp, que tenía 17 años cuando ocurrió el homicidio, recibió una sentencia de cadena perpetua más 25 años con posibilidad de libertad condicional.

Posteriormente le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático, y afirmó que en el momento del asesinato era una “chica de 18 años con problemas mentales”.