Cascos azules de la ONU derriban un dron israelí entre versiones contradictorias sobre lo ocurrido

Internacional
/ 27 octubre 2025
    Cascos azules de la ONU derriban un dron israelí entre versiones contradictorias sobre lo ocurrido
    La fuerza de paz, conocida como UNIFIL, fue creada para supervisar la retirada de las tropas israelíes tras la invasión de Israel al sur de Líbano en 1978. FOTO: AP

Lo anterior se da en medio de esfuerzos por mantener un tenso alto el fuego que puso fin a la guerra de Israel con Hezbollah en noviembre pasado

BEIRUT.-El ejército israelí y la misión de paz de las Naciones Unidas en el sur de Líbano dijeron que los cascos azules derribaron un dron israelí durante el fin de semana, pero hicieron declaraciones contradictorias sobre las circunstancias.

El incidente ocurrió mientras los ataques israelíes sobre Líbano se intensifican en medio de una creciente presión sobre el gobierno libanés para que desarme al poderoso grupo.

El último conflicto de Israel con Hezbollah comenzó al siguiente día del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. El grupo político y militar Hezbollah, en gran parte basado en el sur de Líbano, comenzó a lanzar cohetes hacia Israel en apoyo de Hamás y los palestinos.

El portavoz militar israelí de habla árabe, Avichay Adraee, dijo el lunes que, aunque el dron estaba cerca de las fuerzas de paz de la UNIFIL en la ciudad fronteriza sureste de Kfar Kila, estaba realizando actividades rutinarias de recopilación de información y reconocimiento” y no disparó contra los cascos azules.

“Después de que el dron fue derribado, las fuerzas del Ejército de Defensa lanzaron una granada de mano en el área donde el dron fue abatido” afirmó Adraee en un comunicado en X.

Sin embargo, en un comunicado el domingo, UNIFIL dijo que un dron israelí había sobrevolado una patrulla del contingente “de manera agresiva” y que “los cascos azules aplicaron las contramedidas defensivas necesarias para neutralizarlo”.

Señaló que poco después, un dron israelí lanzó una granada cerca de la misión de paz y un tanque israelí disparó hacia ellos. Ningún casco azul resultó herido.

La misión de la UNIFIL se amplió tras la guerra de un mes en 2006 entre Israel y Hezbollah.

A principios de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU votó para finalizar el mandato de la UNIFIL a partir del 31 de diciembre de 2026.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

