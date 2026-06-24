Casi el 20% del tráfico en el estrecho de Ormuz corresponde a buques sancionados vinculados a Irán

De los 48 buques que se confirmó que cruzaron el estrecho, se descubrió que nueve habían sido sancionados previamente por su papel en el transporte de energía para Irán, Rusia y Venezuela, según el analista marítimo Kpler.

Según la información de seguimiento, casi uno de cada cinco buques comerciales que atravesaron el estrecho de Ormuz el lunes era un buque sancionado que transportaba petróleo iraní.

Entre los buques se encontraba el Warta, un granelero con bandera iraní, al que se le siguió la pista hasta el Golfo Pérsico.

Según Kpler, los otros dos buques identificados fueron los petroleros Asha y Lumina Ocean, con bandera de Curazao, que viajaron a lo largo de la llamada “ruta iraní” en el lado norte del estrecho.

Otro buque cisterna con bandera de Curazao, el Titan, también zarpó del estrecho el lunes, junto con el buque cisterna botsuano Vigor.

Entre los demás buques cisterna sancionados que lograron pasar se encuentran el Elva, con bandera de Gambia; el Nichola, con bandera de Guyana; el Virgo, con bandera de Botsuana; y el Sea Ace, con bandera de Malí.

Según informó la BBC, al menos cinco de los buques cisterna transportaban hasta 4 millones de barriles de petróleo.

Según el grupo de monitoreo United Against Nuclear Iran, al menos 30 buques cisterna que transportaban crudo y productos petroquímicos iraníes han abandonado la vía marítima desde que Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento (MOU) el 17 de junio.

Después de que Estados Unidos pusiera fin al bloqueo de los puertos iraníes y levantara las sanciones durante un período de 60 días, se permitió a todos los buques navegar libremente mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán.

En total, al menos 172 embarcaciones han atravesado el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán firmaron el memorando de entendimiento, y el volumen de tráfico está aumentando a medida que los barcos intentan pasar mientras dure el alto el fuego.

Irán ha intentado sacar provecho de la situación, y funcionarios de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo trabajan sin descanso para exportar su crudo a Asia lo más rápido posible, según informó Bloomberg el martes.

Según fuentes consultadas por el medio, el bloqueo estadounidense dejó a Irán con millones de barriles de crudo almacenados sin ningún lugar a donde exportarlos, lo que obligó a Teherán a intentar atraer a refinerías de India, Japón y Corea del Sur para que compraran el petróleo.

Irán cuenta, a fecha del martes, con unos 68 millones de barriles de crudo y condensado almacenados en buques, de los cuales al menos el 80% está a la venta, según la firma de análisis Vortexa.

Según Kelly Campa, jefa del equipo de Oriente Medio del Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, la libre circulación del petróleo iraní a precio de mercado por primera vez en 35 años incentiva a la República Islámica a prolongar las conversaciones de paz para poder obtener el mayor beneficio posible antes de que surjan obstáculos importantes en las negociaciones.

«Irán ha aprovechado la situación para obtener beneficios económicos incluso antes de que se avance en la siguiente fase de las negociaciones», declaró Campa. «Esto les da una mejor posición en caso de que las negociaciones fracasen... y reduce la influencia de Estados Unidos durante el período de 60 días de negociaciones».