Caso de mujer embarazada con muerte cerebral mantenida con vida en Georgia plantea dudas difíciles

Algunos alegan que los óvulos fertilizados, embriones y fetos deben ser considerados personas con los mismos derechos que los ya nacidos. Este concepto de personalidad jurídica busca otorgarles derechos en base a la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que afirma que un estado no puede “ privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción igualdad de protección ante la ley ”.

Esa ley no aborda explícitamente la situación de Smith, pero permite la interrupción del embarazo para preservar la vida o la salud física de la mujer. Otros tres estados tienen prohibiciones similares que se aplican a partir de entre las seis y 12 semanas y prohíben el aborto en todas las etapas de la gestación.

Emory Healthcare, que gestiona el hospital, no ha explicado cómo los médicos decidieron mantener a Smith con soporte vital, excepto para explicar en un comunicado que se consideraron “ las leyes sobre el aborto de Georgia y todas las demás leyes aplicables ”.

Algunos consideraban que la personalidad jurídica era políticamente inviable, especialmente después de que las enmiendas a las constituciones estatales que la reconocían fueran rechazadas por los votantes en Colorado, Mississippi y Dakota del Norte entre 2008 y 2014. Quienes se alejaron de esta idea buscaron leyes y restricciones a la interrupción del embarazo que no llegaran a reconocer esta condición, aunque a menudo se inspiraron en el concepto.

Los defensores de la personalidad jurídica fetal argumentan que esto carece de claridad moral. Algunos partidarios se han visto marginados en grupos nacionales antiaborto: el Comité Nacional por el Derecho a la Vida cortó lazos con su filial Georgia Right to Life en 2014 por su oposición a proyectos de ley que restringían el aborto pero permitían excepciones por violación e incesto.

DESIGUALDAD EN ACCESO A ATENCIÓN MÉDIXA PARA MUJERES NEGRAS

The Associated Press no ha podido ponerse en contacto con la madre de Smith, April Newkirk. Pero en declaraciones a la televisora WXIA de Atlanta, Newkirk contó que su hija acudió a un hospital quejándose de dolores de cabeza y que le dieron medicación y el alta. Más tarde, su novio se despertó al escuchar sus problemas para respirar y llamó al teléfono de emergencias 911. El Hospital Universitario de Emory determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada con muerte cerebral.

No está claro qué dijo Smith cuando fue al hospital o si la atención que recibió fue la habitual para sus síntomas. Pero las mujeres negras suelen quejarse de que sus dolores no se toman en serio, y una investigación de la AP reveló que sus resultados son peores debido a circunstancias relacionadas con el racismo y con la desigualdad en el acceso a la atención médica.

“Se debe confiar en las mujeres negras cuando se trata de nuestras decisiones de atención médica”, apuntó Monica Simpson, directora ejecutiva de SisterSong, la demandante principal en un caso contra la ley de aborto de Georgia.

“Como tantas mujeres negras, Adriana alzó la voz. Expresó lo que sentía en su cuerpo, y como profesional sanitaria, sabía cómo moverse en el sistema médico”, dijo Simpson, añadiendo que para cuando Smith fue diagnosticada “ya era demasiado tarde”.

No estaba claro si los coágulos cerebrales de Smith estaban relacionados con su embarazo.

Pero su situación es sin duda alarmante para quienes buscan soluciones a la disparidad en la tasa de mortalidad materna entre las mujeres negras. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2023 las mujeres negras tenían una tasa de mortalidad de 50,3 decesos por cada 100,000 nacidos. Eso es más del triple de la de las mujeres blancas, y está por encima de las de hispanas y asiáticas.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE SMITH?

Aunque Smith está conectada a un respirador y posiblemente a otros dispositivos de soporte vital, haber sido declarada con muerte cerebral significa que está muerta.

Algunos expertos se refieren al “soporte vital” como “medidas de mantenimiento”, “soporte orgánico” o “soporte somático”, que se refiere al cuerpo como algo distinto de la mente.