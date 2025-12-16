Amada y criticada, la BBC enfrenta una demanda de Trump por 10 mil millones de dólares

LONDRES- El presidente estadounidense Donald Trump está demandando a la cadena de radio y televisión británica BBC por 10 mil millones de dólares debido a un documental televisivo que, según él, era “falso, difamatorio, engañoso, denigrante, provocador y malicioso”. La emisora nacional británica se ha disculpado con Trump por la forma en que editó un discurso en el programa, pero afirma que se defenderá de la demanda por difamación. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno británico envuelto en disputa entre Trump y la BBC La BBC no es la primera organización de medios en recibir una demanda del presidente. Pero su posición se complica por su estatus como emisora pública financiada por los contribuyentes y su prestigio como una institución nacional estrechamente vigilada. PIONERA DE LA RADIODIFUSIÓN La BBC fue fundada en 1922 como un servicio de radio para “informar, educar y entretener”, un mantra que sigue siendo central en su autoimagen. Lanzó el primer servicio de televisión del mundo con programación regular en 1936 y ayudó a convertir la televisión en un medio de masas cuando muchos británicos compraron un televisor específicamente para ver la coronación de la Reina Isabel II en 1953. Opera 15 canales de televisión nacionales y regionales en el Reino Unido, varios canales internacionales, 10 estaciones de radio nacionales, docenas de estaciones de radio locales, el servicio de radio World Service que abarca el mundo y una abundante producción digital, incluido el servicio de streaming iPlayer. Además de su producción de noticias, tiene una gran audiencia global para programas de entretenimiento como “Doctor Who”, “EastEnders”, “The Traitors” y “Strictly Come Dancing”. LA BBC FINANCIA FONDOS PÚBLICOS La emisora se financia con una tarifa de licencia anual, actualmente fijada en 174.50 libras (230 dólares), pagada por todos los hogares del Reino Unido que ven televisión en vivo o cualquier contenido de la BBC.

La tarifa de licencia ha tenido durante mucho tiempo opositores, no menos que las emisoras comerciales rivales, y han aumentado su volumen en una era de streaming digital cuando muchas personas ya no tienen televisores o siguen horarios de televisión tradicionales. La carta constitutiva de la BBC, que establece el precio de la licencia, se revisa una vez cada década, y la última ronda del proceso comenzó el martes. El gobierno laborista de centro-izquierda indica que garantizará que la BBC tenga una financiación “sostenible y justa”, pero no ha descartado reemplazar la tarifa de licencia con otro modelo de financiación. GESTIONAR LA EMISORA SE CONVERTIDO EN UN ASUNTO POLÍTICO La emisora está obligada por los términos de su carta a ser imparcial en su producción. No es una emisora estatal subordinada al gobierno del Reino Unido, pero está supervisada por una junta que incluye tanto personal de la BBC como personas designadas por políticos. Con frecuencia es un tema político, con los conservadores criticando una inclinación izquierdista en sus programas de noticias y algunos liberales acusándola de tener un sesgo conservador. Ha batallado repetidamente con los gobiernos británicos por la independencia editorial, desde la huelga general de 1926, cuando el ministro del gabinete Winston Churchill intentó tomar el control de las ondas, hasta una batalla con el gobierno de Tony Blair sobre la inteligencia utilizada para justificar la invasión de Irak en 2003. TE PUEDE INTERESAR: Afirma director saliente de la BBC que está ‘muy orgulloso’ de su periodismo pese a las amenazas de Trump Recientemente ha sido criticada por su cobertura de temas transgénero y la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. En febrero, la BBC retiró un documental sobre Gaza de su servicio de streaming luego que se supo que el narrador infantil era hijo de un funcionario del gobierno liderado por Hamás. DOCUMENTAL QUE ENFURECIÓ A TRUMP La demanda surge de una edición de la serie de actualidad “Panorama” de la BBC titulada “Trump: ¿Una segunda oportunidad?” que se emitió días antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. El documental, realizado por una compañía de producción externa, unió dos secciones de un discurso dado por Trump el 6 de enero de 2021 en lo que parecía ser una sola cita en la que Trump instaba a sus seguidores a marchar con él y “luchar con todo”.