Católicos conservadores y políticos de derecha se reúnen en Roma antes del cónclave

“ Los europeos desean intensamente aprender sobre filantropía y sobre cómo hacemos estas cosas, cómo ayudamos a los grupos, cómo recaudamos dinero, cómo definimos lo que es un apostolado digno y lo que no lo es ”, dijo Mark Randall, director ejecutivo del Pontificio Colegio Norteamericano, un seminario estadounidense en Roma.

Algunos eventos de la Semana de Estados Unidos fueron cancelados debido a la muerte de Francisco, y varios líderes eclesiásticos declinaron las invitaciones, dando como argumento el periodo de luto. Otros siguieron adelante, sobre todo porque estaban relacionados con el año jubilar —una tradición católica poco común en la que se perdonan los pecados—, y los líderes rezaron por el próximo cónclave, con la esperanza de un papa que los ayude a avanzar en sus objetivos.

El Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad, un grupo de políticas que respalda la economía de libre mercado, celebró una conferencia para empresarios. La mayor organización católica de noticias del mundo, EWTN, organizó una cena en la azotea del Waldorf Astoria. Productores de cine hablaron con filántropos sobre posibles proyectos.

El Instituto NAPA, una red conservadora de orientación católica, organizó una peregrinación “única en la vida” con motivo del año jubilar, en la que los invitados se alojaron en el Hotel de Russie y cenaron en privado con el cardenal James Harvey en el jardín exterior de su residencia, en honor a sus 50 años como sacerdote. El cardenal Harvey es uno de los 10 cardenales estadounidenses con voto en la elección del próximo papa.

El papado de Francisco creó una sensación de urgencia para muchos católicos conservadores estadounidenses que creían que los valores progresistas estaban debilitando la doctrina de la Iglesia e impulsó sus esfuerzos por reforzar las organizaciones laicas para defender su fe. Les preocupaba especialmente la decisión de Francisco de permitir que los sacerdotes bendijeran a parejas de personas del mismo sexo.

“Si el papa o alguien cruza una línea con el magisterio, hay que oponerse”, dijo Tim Busch, presidente del Instituto NAPA, refiriéndose a la autoridad de la Iglesia en la enseñanza de la moral y la fe. “No puedes asumir el control jerárquico de la Iglesia, pero puedes ser franco y mantener la línea del magisterio”.

El papa Francisco, dijo, “se acercó a la línea roja, pero no la cruzó”.

Varios de los estadounidenses tuvieron reuniones privadas con cardenales durante su estancia en Roma, cuando los cardenales tomaban descansos de sus reuniones previas al cónclave. Algunos conservadores estadounidenses destacados consideran que el cardenal Peter Erdo, de Hungría, es una opción preferible para ser el próximo papa. También cuenta con el apoyo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y fue respaldado por el cardenal George Pell de Australia, quien falleció en 2023.

“Él es lo que necesitamos en este momento”, dijo Busch. “Necesitamos a alguien que pueda enseñar con claridad y ser fuerte”.

Los eventos atrajeron a algunos de los defensores más abiertos del catolicismo tradicionalista y de la política de derecha, tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que refleja una alianza de populismo en ascenso cada vez mayor, vigorizada por el fervor cristiano.

En el baile había estadounidenses como Steve Cortes, exasesor de la campaña de Trump que trabaja con Catholic Vote, y europeos como Margarita de la Pisa Carrión, diputada española del partido político de extrema derecha Vox.

Uno de los jóvenes que bailaba el vals era Alexander Tschugguel, un católico converso de Austria que se convirtió en un héroe para muchos conservadores en 2019 cuando robó estatuas de Pachamama, una diosa de la fertilidad, que fueron bien recibidas por el papa Francisco durante reuniones con líderes de la Amazonia. Indignado por lo que él y otros conservadores consideraron idolatría, Tschugguel viajó a Roma, sacó las estatuas de una capilla al amanecer y las arrojó al río Tíber. (El papa Francisco se disculpó por el incidente, y las estatuas fueron recuperadas).

La mezcla de devoción, activismo, dinero y vida social de la semana funcionan para crear lazos especialmente fuertes, con la vista puesta en un alcance global en expansión y a largo plazo. Tras el baile, mientras algunos asistentes se quedaban a bailar el vals, otros trazaban estrategias o coqueteaban entre puros y cócteles o iban a la adoración eucarística nocturna en la iglesia de San Gioacchino, en el barrio de Prati.

La noche anterior al baile, otro grupo celebró una cena de recepción de tres tiempos en el Villa Agrippina Gran Meliá, un hotel de lujo con vistas panorámicas de Roma. Uno de los principales financiadores tanto de esa cena como del baile fue Declan Ganley, empresario irlandés y destacado activista antiaborto.

Un grupo influyente y emergente con presencia en la cena fue el Instituto de la Riviera Francesa, creado por monseñor Dominique Rey, obispo francés que es un héroe para muchos católicos tradicionalistas y que dimitió de su obispado a petición del Vaticano el año pasado.

El objetivo del grupo es organizar una red de líderes europeos influyentes en todos los ámbitos de la sociedad “para amplificar e intensificar la Renovación Cristiana en toda Europa”, con la esperanza de lograr avances significativos para el bimilenario de la resurrección de Cristo en 2033. Un grupo similar está surgiendo en México.

Su esperanza es repetir el éxito del Instituto NAPA, que se ha convertido en una fuerza de influencia política y cultural del catolicismo conservador en Estados Unidos.

Un mes antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Burch viajó a Mónaco para asistir a una reunión de empresarios y dirigentes a la que solo se podía asistir por invitación. Es cofundador de Catholic Vote, una organización católica conservadora que movilizó a los votantes a favor de Trump en 2024.

Antes de abordar su vuelo a Europa el pasado otoño, dijo en una entrevista que la reunión congregó a grupos afines a Catholic Vote que estaban “imaginando que las estrellas se van a alinear entre la política europea y la estadounidense” a medida que el populismo aumentaba en Europa. Aludió al baile previsto en Roma, y esperaba la participación del futuro vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Burch aún no ha sido confirmado por el Senado. Ya tenía planeado asistir a la Semana de Estados Unidos antes de ser nominado, y asistió a los actos como peregrino y ciudadano particular, no en calidad oficial, según los organizadores del evento. En su audiencia de confirmación, aseguró al comité que “entiendo perfectamente la distinción entre defensa y diplomacia”.

Aun así, su nombramiento pendiente como embajador es un símbolo de la creciente fuerza del catolicismo conservador estadounidense en la era post-Francisco.

“Obviamente, una vez que le den el visto bueno, será un actor muy muy importante en el baile del próximo año, y en adelante, como embajador”, dijo Randall.

Elizabeth Dias es la corresponsal nacional de religión del Times, y cubre temas de fe, política y valores. c. 2025 The New York Times Company.

