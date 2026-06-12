Causan indignación en Hong Kong muñecas negras antiestrés para ser golpeadas y que se hicieron virales en China

Es conocida como ‘Natasha’, y está “fabricada con espuma viscoelástica y goma termoplástica suave”, resalta EFE, en lo que se refiere a su diseño, este juguete se asemeja a un niño pequeño con “rasgos raciales exagerados”. Esta muñeca se viralizó en las redes sociales chinas entre ellas, RedNote y Douyin.

Esta muñeca que es comercializada en China y que sirve “como método para aliviar el estrés” a través de agresiones físicas provocó una cascada de críticas e indignación entre la comunidad afrodescendiente que reside en Hong Kong; tanto activistas como ciudadanos exigen sea retirada y denuncian “una grave vulneración de los derechos humanos y la deshumanización de los cuerpos negros”, describe la Agencia de Noticias EFE.

No obstante, añade EFE, a que hay varias versiones, los compradores prefieren la muñeca negra.

Monique Franz, quien es escritora y fundadora de Kinsman Avenue Publishing, misma que es una organización sin fines de lucro que defiende a las voces subrepresentadas, expresó al medio Hong Kong Free Press HKFP que “ningún diseño se crea, comercializa y vende de forma aislada del pensamiento y el propósito. El diseño, la fabricación y la venta de una muñeca negra para ser maltratada al antojo de cualquiera está en la raíz de la existencia de movimientos como Black Lives Matter” .

De acuerdo con EFE, actualmente en foros de internet se están publicando videos en los cuales se observa como golpean, estiran, pisotean e inclusive ha quienes veierten agua hirviendo sobre el juguete.

“A pesar de la brutalidad de las imágenes, el artículo seguía a la venta este viernes en plataformas de comercio electrónico como Taobao”, comprobó EFE.

Por lo que, “al invitar a las personas a desquitar sus tensiones con un cuerpo negro, invitamos a las poblaciones a abusar de nuestros cuerpos negros a su antojo, robándonos nuestra verdadera humanidad. Mientras que para otros esto es un juego, las personas negras están experimentando un abuso global generalizado, el cual es el resultado de que se nos retrate de formas tan degradantes, añadió Franz a Hong Kong Free Press HKFP.

EFE acentúa que la polémica “empeoro” debido a “supuestas justificaciones en redes chinas que argumentan que la versión blanca parece «más humana» y no se vendería igual.”

Por su parte, Jayne Jeje, quien es una empresaria, defensora y residente de Hong Kong desde hace mucho tiempo de origen afroamericano, declaró a HKFP “que este tipo de tendencias no surgen de la nada. Parece haber una fascinación infinita con el cabello negro, la piel negra, los labios negros, los cuerpos negros y la cultura negra; sin embargo, la gente se sorprende cuando alzamos la voz”.