Causan indignación en Hong Kong muñecas negras antiestrés para ser golpeadas y que se hicieron virales en China

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Causan indignación en Hong Kong muñecas negras antiestrés para ser golpeadas y que se hicieron virales en China
    Conocida como 'Natasha' esta muñeca sirve como método para "aliviar el estrés" mediante agresiones físicas provocóo una ola de indignación entre la comunidad afrodescendiente de Hong Kong. EFE/Captura de Pantalla de la plataforma Taobao

Conocida en el mercado como ‘Natasha’, es una muñeca creada en China para “aliviar el estrés”

Esta muñeca que es comercializada en China y que sirve “como método para aliviar el estrés” a través de agresiones físicas provocó una cascada de críticas e indignación entre la comunidad afrodescendiente que reside en Hong Kong; tanto activistas como ciudadanos exigen sea retirada y denuncian “una grave vulneración de los derechos humanos y la deshumanización de los cuerpos negros”, describe la Agencia de Noticias EFE.

Es conocida como ‘Natasha’, y está “fabricada con espuma viscoelástica y goma termoplástica suave”, resalta EFE, en lo que se refiere a su diseño, este juguete se asemeja a un niño pequeño con “rasgos raciales exagerados”. Esta muñeca se viralizó en las redes sociales chinas entre ellas, RedNote y Douyin.

https://vanguardia.com.mx/noticias/asi-son-los-perros-robot-vigilantes-que-usa-eu-en-la-frontera-con-mexico-XD1665426

No obstante, añade EFE, a que hay varias versiones, los compradores prefieren la muñeca negra.

Monique Franz, quien es escritora y fundadora de Kinsman Avenue Publishing, misma que es una organización sin fines de lucro que defiende a las voces subrepresentadas, expresó al medio Hong Kong Free Press HKFP que “ningún diseño se crea, comercializa y vende de forma aislada del pensamiento y el propósito. El diseño, la fabricación y la venta de una muñeca negra para ser maltratada al antojo de cualquiera está en la raíz de la existencia de movimientos como Black Lives Matter” .

De acuerdo con EFE, actualmente en foros de internet se están publicando videos en los cuales se observa como golpean, estiran, pisotean e inclusive ha quienes veierten agua hirviendo sobre el juguete.

“A pesar de la brutalidad de las imágenes, el artículo seguía a la venta este viernes en plataformas de comercio electrónico como Taobao”, comprobó EFE.

Por lo que, “al invitar a las personas a desquitar sus tensiones con un cuerpo negro, invitamos a las poblaciones a abusar de nuestros cuerpos negros a su antojo, robándonos nuestra verdadera humanidad. Mientras que para otros esto es un juego, las personas negras están experimentando un abuso global generalizado, el cual es el resultado de que se nos retrate de formas tan degradantes, añadió Franz a Hong Kong Free Press HKFP.

EFE acentúa que la polémica “empeoro” debido a “supuestas justificaciones en redes chinas que argumentan que la versión blanca parece «más humana» y no se vendería igual.”

Por su parte, Jayne Jeje, quien es una empresaria, defensora y residente de Hong Kong desde hace mucho tiempo de origen afroamericano, declaró a HKFP “que este tipo de tendencias no surgen de la nada. Parece haber una fascinación infinita con el cabello negro, la piel negra, los labios negros, los cuerpos negros y la cultura negra; sin embargo, la gente se sorprende cuando alzamos la voz”.

$!Muñeca 'Natasha'. Activistas y ciudadanos denuncia una grave vulneración de los derechos humanos y la deshumanización de los cuerpos negros.
Muñeca 'Natasha'. Activistas y ciudadanos denuncia "una grave vulneración de los derechos humanos y la deshumanización de los cuerpos negros". EFE/Captura de Pantalla de la plataforma Taobao

“Algunos de los videos virales son absolutamente diabólicos. Los encontraría ofensivos sin importar a quién se estuviera representando, pero esto es profundamente personal porque estoy orgullosa de mi hermosa piel oscura. Me niego a aceptar la idea de que es algo que se pueda apretar, bofetear, ridiculizar o convertir en entretenimiento para las masas”, concluyó Jeje.

Londiwe Ngubeni, quien una actriz y vocalista sudafricana que vive en Lantau, describió a HKFP que “vio a una niña con una muñeca Natasha en un supermercado de Mui Wo. Al principio, pensé que simplemente le gustaba el juguete. Luego empezó a estirar, apretar, picarle los ojos y golpear a la muñeca. Cuando le pregunté por qué lo hacía, dijo que era un “aliviador de estrés”. ¿Cómo puede ser aceptable aliviar el estrés lastimando a una muñeca de un bebé moreno?”.

Innocent Mutanga, quien es miembro de la ONG Africa Center Hong Kong, dijo a HKFP “que esta tendencia corre el riesgo de normalizar la deshumanización de los cuerpos negros... Esto es particularmente perturbador ya que esta deshumanización se dirige hacia la niñez negra, demostrando una falta de empatía hacia las personas negras, sin importar la edad”.

COn información de la Agencia de Noticias EFE y Hong Kong Free Press HKFP.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estrés
Viral
A20

Localizaciones


China

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Solución a los problemas

Solución a los problemas
true

La CNTE se desinfla... pero no los problemas de Sheinbaum

La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa de 100 mil pesos por José Manuel Jiménez, jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo asesinado en Uruapan en el caso vigente hoy**

Ofrecen 100 mil pesos de recompensa por exjefe de escoltas de alcalde de Carlos Manzo, acusado de homicido
Se prevé que continúen las reuniones entre integrantes de la CNTE y dependencias federales.

Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse.

¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla
Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
La victoria sobre Sudáfrica permitió a México conseguir por primera vez un triunfo en un partido inaugural de Copa del Mundo.

México rompe una racha de 96 años en Mundiales y ahora va por otra marca ante Corea del Sur