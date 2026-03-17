Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, se declara no culpable de narcotráfico en EU

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Internacional
/ 17 marzo 2026
    Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, se declara no culpable de narcotráfico en EU
    El exlíder de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, se declaró no culpable ante el juez John G. Koeltl en la Corte de Distrito del este de Nueva York. CUARTOSCURO

Su próxima audiencia el 24 de junio y permenecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

El exlíder de la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, se declaró no culpable ante el juez John G. Koeltl en la Corte de Distrito del este de Nueva York, en Estados Unidos.

Por lo que el narcotraficantes mexicano tendrá su próxima audiencia el 24 de junio y permenecerá detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde fue llevada tras su extradición desde México, en un juicio donde podría enfrentar cadena perpetua o podría llegar a un acuerdo de culpabilidad.

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Gómez Martínez fue formalmente arraigado luego que su procedimiento fuera pospuesto por varios meses debido a varios problemas de agenda, como que su abogado Thomas Ambrosio tenía un cliente que sería sometido a juicio.

’La Tuta’ fue extraditado a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, durante el segundo traslado de narcotraficantes de alto perfil junto a 25 reos ligados al crimen organizado, así como personas con cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas; donde enfrenta cargos por conspirar para cometer narcotráfico.

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¿QUIÉN ES ‘LA TUTA’?

Servando Gómez Martínez es acusado, junto a José de Jesús Méndez Vargas, alias ‘El Chango’, y Nazario Moreno González, alias ‘Chayo’ de traficar metanfetamina y cocaína desde México a Estados Unidos, particularmente desde Michoacán desde 2015, a través de las dos organizaciones criminales (La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios) hasta el arresto de ‘La Tuta’ en 2015.

Hasta su extradición en 2025, se encontraba recluido en el penal de Centro Federal de Reinserción Social número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya, Estado de México, en cumplimiento de dos cadenas por secuestro, delincuencia organizada y delitos contra la salud.

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Estados Unidos identifica a La Familia Michoacana como una organización violenta que adquirió armas de grado militar, de asalto y municiones en suelo estadounidense para impulsar sus operaciones criminales por medio de asaltos, asesinatos y secuestros. Mientras que ‘La Tuta’ fue un jefe operacional que se encargaba de negociar acuerdos con autoridades para que se impidiera el tráfico de drogas, además de adquirir armas para sus sicarios y realizar declaracionesa públicas en nombre de la organización criminal.

Aunque La Familia Michoacana se disolvió, ‘La Tuta’ tomó las riendas de Los Caballeros Templarios en Tierra Caliente de Michoacán, a la par, operaban en Jalisco y Colima.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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