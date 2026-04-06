Celebra Netanyahu las muertes de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes

JERUSALÉN- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró este lunes la muerte de dos altos mandos vinculados a Irán en ataques israelíes, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Mayid Jadamí, y un comandante de la Fuerza Quds, Ajer Bakri. “Otro brazo central del régimen iraní ha sido cercenado”, afirmó Netanyahu en un mensaje difundido en sus canales oficiales.

El ministro de Defensa, Israel Katz, ya había confirmado que Jadamí fue abatido este lunes en un ataque en Teherán y lo identificó como uno de los principales responsables de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, vinculado a los lanzamientos de misiles contra Israel y a la represión de protestas internas en Irán. Además, afirmó Netanyahu, Israel mató a Ajer Bakri, a quien identificó como “comandante de la Unidad 840 en la Fuerza Quds (la rama de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria)” y responsable, según dijo, de “ataques a judíos e israelíes en todo el mundo”. En paralelo, el Ejército israelí detalló que su Fuerza Aérea atacó ayer domingo el cuartel general encargado de gestionar el fuego de artillería de la división “Imam Hussein” de Hizbulá, matando a su jefe de artillería, Kamil Melhem, y a varios asistentes del comandante de la división.

“Continuaremos con toda nuestra fuerza, en todos los frentes, hasta que se elimine la amenaza y se alcancen todos los objetivos de guerra”, concluyó su mensaje Netanyahu.

Las autoridades de la República Islámica no han ofrecido un balance oficial de muertos desde la primera semana de la ofensiva conjunta de Tel Aviv y Washington, cuando situó la cifra en 1,230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado más de 3,400 fallecidos, entre ellos más de 1,500 civiles. En el Líbano, los ataques aéreos y terrestres de Israel han causado ya más de 1,400 muertos, entre ellos 126 niños, según los datos del Ministerio de Salud libanés publicados el sábado, además de cerca de 4,300 heridos. Las fuerzas armadas israelíes aseguran haber matado a unos mil miembros de Hizbulá en el Líbano, si bien no dan detalles sobre sus perfiles. En Israel, los impactos de misiles disparados por Irán y los proyectiles del grupo chií libanés Hizbulá se han cobrado la vida de 22 personas, además de la de cuatro mujeres palestinas en Cisjordania. GUARDIA REVOLUCIONARIA CONFIRMA EL FALLECIMIENTO DE SU JEFE La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra. “El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)”, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de “uno de los tres altos mandos de la organización”. Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví. También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.

Publicidad

Temas

Ataques Fallecimientos Guerras

Localizaciones

Irán

