Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán

Aunque el piloto del F-15E Strike Eagle fue rescatado con relativa rapidez, el ejército estadounidense no logró localizar al segundo miembro de la tripulación, un oficial de sistemas de armamento, lo que desencadenó una carrera urgente para encontrarlo antes de que lo hicieran las fuerzas iraníes.

Cuando el viernes llegó a Langley, Virginia, la noticia de que Irán había derribado un avión militar estadounidense y dos oficiales de la Fuerza Aérea se habían eyectado en territorio enemigo, los principales oficiales de inteligencia de Estados Unidos entraron en acción.

La CIA, que tradicionalmente colabora en los esfuerzos por rescatar a los pilotos estadounidenses atrapados tras las líneas enemigas, desarrolló un plan de engaño para ganar tiempo y encontrar al aviador manteniendo a los iraníes alejados del lugar donde podría estar, según un alto funcionario del gobierno. El funcionario y otras personas hablaron bajo condición de anonimato para referirse a una operación de rescate delicada y a la recopilación de información de inteligencia.

Aunque en un principio los funcionarios estadounidenses no sabían exactamente dónde se encontraba el oficial de armamento, sabían que se había movido del lugar donde su asiento eyectable había golpeado el suelo. También sabían que estaba herido, lo que aumentaba la urgencia de la búsqueda.

Si bien no está claro en qué consistía exactamente el plan de engaño ni hasta qué punto tuvo éxito, la campaña de la CIA pretendía hacer correr la voz en Irán de que se había encontrado al aviador y de que estaba saliendo del país en un convoy terrestre. La esperanza era que los iraníes desplazaran sus esfuerzos de búsqueda del lugar donde se creía que estaba el aviador a las carreteras de salida de la región.

La operación de la CIA pareció causar confusión e incertidumbre entre las fuerzas iraníes que buscaban al aviador, según un alto funcionario del gobierno.

El aviador eludió a las fuerzas iraníes durante más de 24 horas, y al final subió a pie por una cresta de más de dos kilómetros y se escondió en una grieta.

Todos los pilotos de caza y oficiales de armas de la Fuerza Aérea están equipados con una baliza y un dispositivo de comunicación seguro para coordinarse con los equipos de rescate. Pero los aviadores están entrenados para no difundir su ubicación constantemente, y restringen el uso de la baliza, por si las fuerzas enemigas también pueden rastrear su localización.

Un alto funcionario del gobierno se negó a describir exactamente qué tecnología había utilizado la CIA para localizar al aviador, pero dijo que el equipo empleado era exclusivo de la agencia.

En cuanto lo encontraron, la agencia transmitió la información al Pentágono y a la Casa Blanca, que pusieron en marcha su plan específico para extraer al oficial de su escondite, una operación en la que participaron cientos de soldados de operaciones especiales y otro personal militar.