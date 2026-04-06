Trump afirma que todo Irán ‘puede ser aniquilado en una sola noche’; mañana concluye plazo

WASHINGTON.- El presidente de EU, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que todo Irán “puede ser aniquilado en una noche” y que eso podría suceder “mañana por la noche”, en referencia al ultimátum que ha dado a Teherán para reabrir el martes el estrecho de Ormuz.

“El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca para explicar la operación para rescatar, en territorio iraní, a los tripulantes de un caza F-15 estadounidense derribado el viernes por Teherán.

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La Guardia Revolucionaria mantiene parcialmente cerrado el estrecho del Ormuz tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes el pasado 28 de febrero.

Trump ha dicho en redes sociales que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington (0.00 GMT) para reabrir el paso marítimo, ya que en caso contrario EU bombardeará centrales eléctricas y otras infraestructuras críticas iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que cree que Irán está negociando “de buena fe” con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo” antes de que se cumpla, el martes, el ultimátum que ha dado a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, aseguró este lunes que los iraníes se “enfadan” si no caen bombas sobre la República Islámica porque su máxima aspiración es “ser libres” y advirtió de que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.

Preguntado sobre las consecuencias de la guerra que Estados Unidos e Israel libran hace más de un mes contra Irán donde ya han muerto miles de personas en el país persa, entre ellos mujeres y niños, Trump insistió en que están del lado de los iraníes que buscan la libertad.

“El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres. La única razón por la que no están saliendo a protestar, es porque se les informó de que (...) si protestan, serán ejecutados de inmediato”, dijo a la prensa durante las celebraciones de Pascua en los jardines de la Casa Blanca.