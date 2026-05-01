Chevron y Exxon reportan caída pronunciada en sus ganancias en el primer trimestre

AUSTIN- ExxonMobil y Chevron, las dos principales petroleras de Estados Unidos, reportaron este viernes fuertes caídas en sus beneficios durante el primer trimestre de 2026.

ExxonMobil ganó 4mil 183 millones de dólares entre enero y marzo, un 45.8% menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que Chevron obtuvo un beneficio neto de 2 mil 210 millones de dólares, una caída del 36.8% interanual.

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Los resultados de Exxon estuvieron marcados por efectos contables relacionados con derivados vinculados al conflicto, que restaron aproximadamente 3 mil 900 millones de dólares al beneficio debido al desfase entre la valoración de estos instrumentos y la contabilización de las entregas físicas asociadas.

El consejero delegado de Exxon, Darren Woods, declaró a la cadena CNBC que aproximadamente el 15% de la producción de la empresa se ve afectada por la guerra, y advirtió de que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado durante todo el segundo trimestre, la producción de la compañía en Oriente Medio caería en 750 mil barriles diarios respecto a 2025.

Sin embargo, en una llamada con inversores, Woods quiso subrayar la resiliencia del grupo. “Este trimestre demostró que ExxonMobil es una compañía fundamentalmente más sólida que hace tan solo unos años, preparada para operar en entornos de crisis y a lo largo de los ciclos del mercado”, afirmó.

La empresa precisó además que el impacto contable es temporal y que las coberturas generarán una ganancia neta en trimestres posteriores, una vez entregados los productos.

En cuanto a ingresos, Exxon recibió 85 mil 138 millones de dólares y, según datos de la firma de análisis LSEG recogidos por CNBC, la cifra superó las estimaciones de los analistas de Wall Street, que esperaban 82 mil 180 millones.

Chevron, por su parte, se mostró relativamente menos expuesta al conflicto. Su consejero delegado, Mike Wirth, indicó a CNBC que la compañía opera en Arabia Saudí, Kuwait e Israel, pero que esas posiciones son pequeñas frente a sus activos en América, Asia y África.

“El impacto que sentimos de los eventos en Oriente Medio en nuestra compañía es relativamente menor que el de otras”, declaró a esa cadena.

La facturación de Chevron ascendió a 48 mil 607 millones de dólares, respaldada por un aumento de producción del 15% interanual hasta los 3.86 millones de barriles diarios, impulsado por la adquisición de Hess y por el incremento de la actividad en EU, donde la extracción creció un 24%.

De acuerdo con estimaciones de LSEG recogidas por CNBC, sus ganancias ajustadas por acción fueron de 1.41 dólares, muy por encima de los 95 centavos previstos, aunque los ingresos quedaron por debajo de las expectativas de 52 mil 100 millones.