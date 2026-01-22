Chile recibe brigadistas mexicanos para combatir incendios forestales; declaran duelo nacional

El Presidente de la República de Chile para el periodo 2022-2026, Gabriel Boric Font, anunció y agradeció la llegada de brigadistas mexicanos para apoyar las labores de combate a los incendios forestales que afectan a diversas comunidades del país desde el fin de semana. El arribo del contingente se registró durante la mañana de este día y fue destacado por el mandatario a través de sus redes sociales. Por medio de su cuenta oficial en X, Boric Font compartió el mensaje: “Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias @Claudiashein”, en referencia al apoyo enviado por el Gobierno de México.

ARRIBAN 145 BRIGADISTAS MEXICANOS A CHILE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES La cuenta oficial del Gobierno de Chile también informó sobre la llegada del contingente internacional, con un mensaje de agradecimiento dirigido a México. En la publicación se detalló que 145 brigadistas arribaron a la ciudad de Concepción, acompañados de más de 360 kilos de carga especializada para el combate de incendios forestales. “¡Gracias, México! Ya aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios en la zona centro-sur del país. El contingente se desplegará en los múltiples focos de incendio activos desarrollando diversas tareas”, señaló el Gobierno chileno. El mensaje estuvo acompañado por un video en el que se observa a los brigadistas descendiendo de un avión.

BIOBÍO Y ÑUBLE, LAS PRINCIPALES COMUNIDADES AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN CHILE De acuerdo con la información oficial, en la región de Biobío las principales comunas afectadas por los incendios forestales son Concepción, Penco, Tomé y Laja. En tanto, en la región de Ñuble, las autoridades reportaron que cerca de 5 mil hectáreas han resultado quemadas a causa de los distintos focos activos en las comunas de Ránquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás. Los incendios han impactado también a la región de La Araucanía, aunque las labores de combate continúan principalmente en Biobío y Ñuble, donde los bomberos siguen enfrentando las llamas. PRESIDENTE DE CHILE DECRETA DOS DÍAS DE LUTO NACIONAL POR VÍCTIMAS DE LOS INCENDIOS Horas después del arribo de los brigadistas mexicanos, el presidente Gabriel Boric decretó dos días de duelo nacional, correspondientes al jueves 22 y viernes 23 de enero, en memoria de las personas fallecidas a causa de los incendios forestales. “En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país”, expresó el mandatario. Asimismo, agregó: “Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”.

ELEMENTOS DE LA CONAFOR Y SEDENA TRABAJARÁN EN MÚLTIPLES FOCOS DE INCEDIO ACTIVO El contingente mexicano, integrado por especialistas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se desplazará a los diversos focos de incendio activos para ejecutar labores estratégicas de combate. El Gobierno de México subrayó que este personal posee la formación y experiencia técnica necesaria para cumplir con los más altos estándares internacionales en el control del fuego. Esta misión es fruto de una estrecha coordinación logística entre la CONAFOR, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y las autoridades de ambos países, operando bajo el marco de cooperación internacional para el manejo de desastres forestales. DETIENEN A PRESUNTO IMPLICADO EN INCENDIO En el contexto de la emergencia, las autoridades chilenas informaron el miércoles sobre la detención de una persona sospechosa de haber provocado de manera intencional uno de los incendios en el sur del país. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que se trata de uno de los hechos más graves desde el punto de vista de la seguridad. “En uno de los incidentes más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad, se pudo establecer que se habría dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo”, señaló el funcionario. Añadió que “se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de cinco litros de combustible”. El ministro Cordero también informó que, en otra denuncia presentada el martes, fueron encontrados en Concepción, en la región de Biobío, restos de elementos presuntamente utilizados para iniciar incendios. Entre ellos se localizaron “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparentan su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”. INCENDIOS FORESTALES EN CHILE REGISTRAN 21 VÍCTIMAS MORTALES Los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía han dejado un saldo de 21 personas fallecidas, informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en conferencia de prensa. La cifra de víctimas mortales aumentó respecto al reporte previo, que contabilizaba 20 decesos. La mayoría de las víctimas se concentran en la región de Biobío, particularmente en las localidades de Lirquén y Penco. Elizalde indicó que el número de damnificados casi se triplicó en comparación con el balance anterior, con más de 20 mil personas afectadas y alrededor de 800 viviendas destruidas.