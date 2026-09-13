Chile recuerda los 53 años del golpe militar, pese al silencio de su presidente José Antonio Kast

Chile recuerda los 53 años del golpe militar, pese al silencio de su presidente José Antonio Kast

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Ejecuciones, desapariciones forzadas y aproximadamente 40 mil víctimas, manifestantes insistieron en la responsabilidad de no olvidar ante un oficialismo que se ausentó en este fecha

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Con ofrendas y tributos, Chile recordó el viernes 11 de siempre el aniversario del golpe de Estado que en 1973 derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende y dio inicio a la sangrienta dictadura militar de Augusto Pinochet.

Pero más allá de las diversas celebraciones de organizaciones civiles, familiares de víctimas y partidos de oposición, la jornada estuvo marcada por la ausencia de actos oficiales convocados por el gobierno del ultraconservador José Antonio Kast, un hecho inédito desde que el país recuperó la democracia en 1990.

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”No puedo borrar el pasado, pero tampoco puedo pedirles a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro”, dijo Kast al defender la decisión de no realizar una ceremonia oficial.

La determinación del Ejecutivo marca un quiebre en la tradición de las últimas décadas ya que todos los gobiernos posteriores a la dictadura han realizado actos de memoria para recordar el asalto y bombardeo que destruyó el Palacio de La Moneda hace 53 años.

$!Partidarios del fallecido presidente chileno Salvador Allende caminan frente a la entrada oriental del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, en el aniversario del golpe militar de 1973, en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026.
Partidarios del fallecido presidente chileno Salvador Allende caminan frente a la entrada oriental del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, en el aniversario del golpe militar de 1973, en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026. Esteban Felix / AP Photo/Esteban Felix

Desde que Kast asumió el poder hace seis meses su posicionamiento ante la fecha era una incógnita. Ello porque el ultraconservador nunca escondió su complacencia con la dictadura de Pinochet. En años anteriores llegó incluso a publicar en sus redes mensajes de apoyo al golpe.

Kast optó el viernes por alejarse de la icónica sede de gobierno —epicentro de las manifestaciones y homenajes— y visitar a las familias afectadas por las recientes emergencias climáticas en el sur del país.

“No hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas”, enfatizó. “Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Chile”.

CENTENARES MARCHAN EN SANTIAGO

Mientras, en Santiago, centenares de personas salieron a las calles para recordar las atrocidades cometidas durante los 17 años del régimen militar y pedir justicia por las víctimas.

Con pancartas de “Muerte al fascismo”, los manifestantes marcharon por las calles del centro de la capital y depositaron flores y ofrendas en el monumento a la memoria de Allende, erigido en la Plaza de la Constitución, a pocos metros de la sede de gobierno.

$!Una mujer ayuda a colgar una pancarta de homenaje en el vestuario femenino del Estadio Nacional —utilizado como prisión y lugar de tortura durante el golpe de Estado orquestado por el general Augusto Pinochet— en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026.
Una mujer ayuda a colgar una pancarta de homenaje en el vestuario femenino del Estadio Nacional —utilizado como prisión y lugar de tortura durante el golpe de Estado orquestado por el general Augusto Pinochet— en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026. AP

“Para muchos chilenos el 11 de septiembre de 1973 fue la última vez que pudieron desayunar con sus padres, hermanos, compañeros. Y eso no lo podemos olvidar, por ellos, por nosotros”, dijo Emilia Núñez, de 63 años, quien tenía 10 años cuando los militares tomaron el poder. “Era sólo una niña, pero me acuerdo los gritos, la radio, los momentos de terror”.

El asalto de los militares a La Moneda terminó con la muerte del presidente socialista y marcó el comienzo de la dictadura de Pinochet, uno de los capítulos más sombríos de la historia del país.

$!Policías pasan junto a las flores depositadas frente a la entrada este del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, en el aniversario del golpe militar de 1973 en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)
Policías pasan junto a las flores depositadas frente a la entrada este del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, en el aniversario del golpe militar de 1973 en Santiago de Chile, el viernes 11 de septiembre de 2026. (AP Foto/Esteban Félix) Esteban Felix / AP Photo/Esteban Felix

“Desde este rincón, golpeado por la violencia fascista, exigimos verdad y justicia para los más de 3 mil asesinados y ejecutados. Exigimos respuesta por cada uno de nuestros detenidos desaparecidos”, dijo el sindicalista Andrés Troncoso.

De acuerdo con datos del gobierno chileno, la dictadura de Pinochet se saldó con unas 40 mil víctimas, entre ellas más de 2 mil ejecutados y mil 469 víctimas de desaparición forzada.

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