$!Falla FGR oootra vez en la Estafa Maestra: se le cae proceso contra exfuncionario

CDMX.- Al estimar que la FGR no ofreció pruebas suficientes, un tribunal federal echó abajo el proceso iniciado a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu con Rosario Robles, por un contrato supuestamente ilegal de 100 millones 925 mil 730 pesos, en un caso de la llamada Estafa Maestra. Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de esta Ciudad revocó la vinculación a proceso contra el ex funcionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, ya que consideró que la Fiscalía General de la República no ofreció datos de prueba para presumir que cometió el delito.

Este es un caso más de ex funcionarios relacionados con Rosario Robles, ex titular de Sedatu, que no puede fincar la FGR. Los Magistrados del tribunal concluyeron que no hay prueba de que el número dos de la Sedatu haya firmado el convenio cuestionado y tampoco que fuera el superior jerárquico del funcionario que lo firmó.

Este caso, como casi todos los presentados contra González Tiburcio, fue judicializado por la gestión de Alejandro Gertz Manero, al frente de la FGR.

El 1 de marzo de 2024 un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente vinculó a proceso al ex funcionario, quien apeló y logró que este año el tribunal en la materia revirtiera el fallo. Al ex colaborador de Robles se le imputa haber suscrito indebidamente un contrato mediante el que la Sedatu pagó en 2016 más de 100 millones de pesos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSCO), para realizar el empadronamiento de usuarias del Centro Ciudad Mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero.