Se abre debate en redes por ‘anexión’ de México a EU planteada por Trump

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    Se abre debate en redes por ‘anexión’ de México a EU planteada por Trump
    Donald Trump compartió este mapa en su cuenta de Truth Social. Especial

Otro tema que fue parte del debate público fue la muerte del diputado Zenyazen Escobar

La publicación de una imagen modificada del mapa de Estados Unidos, difundida por Donald Trump en redes sociales y en la que México aparece bajo la bandera estadounidense, abrió un nuevo debate en la conversación sociodigital sobre la soberanía del país, con posiciones encontradas entre usuarios que rechazaron la propuesta, expresaron apoyo o respondieron con burlas y críticas.

De acuerdo con el monitoreo de MW Group, correspondiente al 7 y 8 de septiembre, 47.6 por ciento de las principales narrativas sobre el tema se concentró en la difusión de la imagen compartida por Trump a través de Truth Social. El mapa incluye, además de México, a Canadá, Groenlandia y Cuba bajo la bandera de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-centra-conversacion-en-redes-en-informe-de-sheinbaum-y-exigencia-de-justicia-ante-desapariciones-OD23319601

La publicación generó una respuesta política en México. El 17.7 por ciento de las narrativas identificadas retomó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reafirmó la independencia y soberanía nacional y sostuvo que México no será una colonia de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/debaten-en-redes-por-huachicol-fiscal-y-viaje-de-sheinbaum-a-la-final-del-mundial-OH22438204

En contraste, 12.3 por ciento de las conversaciones respondió con otras imágenes en tono de burla, mientras que 12 por ciento concentró críticas contra Trump y rechazó el mapa. Un 6 por ciento cuestionó al Gobierno federal mexicano y 2.4 por ciento expresó apoyo a la propuesta mostrada en la publicación.

$!La Cámara de Diputados rindió un homenaje a Zenyazen Escobar García, diputado de Morena.
La Cámara de Diputados rindió un homenaje a Zenyazen Escobar García, diputado de Morena. Camila Ayala Benabib

El episodio se suma a una conversación política digital marcada por especulaciones y confrontación. Un ejemplo fue la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar, tema que generó versiones encontradas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/abren-debate-etiqueta-de-narcopartido-a-morena-y-dichos-de-diputadas-sobre-adultos-mayores-BG22715747

Según MW Group, 24.4 por ciento de las narrativas relacionó el caso con una supuesta pelea y amenazas previas, mientras 18.9 por ciento difundió la teoría de que el presunto suicidio habría sido un montaje. El reporte también señala que 17.5 por ciento se concentró en informar sobre el hallazgo del cuerpo y la posible atracción del caso por la FGR.

Estos casos muestran cómo acontecimientos políticos son rápidamente reinterpretados en redes sociales, donde conviven información, críticas, posicionamientos partidistas, sátira y versiones no confirmadas.

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