Se abre debate en redes por ‘anexión’ de México a EU planteada por Trump

La publicación de una imagen modificada del mapa de Estados Unidos, difundida por Donald Trump en redes sociales y en la que México aparece bajo la bandera estadounidense, abrió un nuevo debate en la conversación sociodigital sobre la soberanía del país, con posiciones encontradas entre usuarios que rechazaron la propuesta, expresaron apoyo o respondieron con burlas y críticas.

De acuerdo con el monitoreo de MW Group, correspondiente al 7 y 8 de septiembre, 47.6 por ciento de las principales narrativas sobre el tema se concentró en la difusión de la imagen compartida por Trump a través de Truth Social. El mapa incluye, además de México, a Canadá, Groenlandia y Cuba bajo la bandera de Estados Unidos.