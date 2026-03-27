China abre investigaciones sobre prácticas comerciales de EU en respuesta a aranceles de Trump

BEIJING.- Con el objetivo responder a los aranceles decretados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, China inició el viernes dos investigaciones sobre las prácticas comerciales de Washington.

De acuerdo al Ministerio de Comercio las nuevas pesquisas responden a dos investigaciones anunciadas por Trump a principios de mes contra varios países, incluyendo China, esto luego de que la Corte de EU anulará algunos de sus aranceles.

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Las dos investigaciones de Beijing buscan proteger los intereses de las industrias chinas pertinentes, de las cuales una de ellas examinará las políticas de Washington que restringen la entrada de bienes chinos a Estados Unidos y limitan la exportación estadounidense de productos de tecnología avanzada al gigante asiático.

Por otro lado, laa otra se centraará en las barreras a las exportaciones chinas de energías renovables.

Fue hace poco tiempo que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló algunos de los aranceles decretados por el presidente republicano, que respondió iniciando lo que se conoce como investigaciones comerciales basadas en la Sección 301.

Fue tras la anulación que Trump señaló que existían vías legales alternativas para imponer aranceles u otras restricciones como la sección 232, 301, 122, 201 y 338.

En ese sentido la sección 301 es la herramienta para responder a prácticas comerciales consideradas “injustas” o que afectan el comercio de EU, administrada por la Oficina del Representante Comercial (USTR), dichas prácticas se investigan, y se determina si efectivamente son injustas, lo que puede derivar en la imposición de aranceles, entre otras medidas, tales como la restricción en la exportación de bienes, entre otros.

Ante esto una de las dos indagaciones de EU examina las acusaciones de exceso de capacidad industrial —que puede impulsar las exportaciones— y de subsidios gubernamentales que podrían dar a empresas en China y en otros lugares una ventaja injusta sobre los competidores estadounidenses.

La pesquisa, que apunta a 16 socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, podría derivar en aranceles más altos a las importaciones procedentes de esas economías.

La otra, que afecta a decenas de países, entre ellos China, podría prohibir la importación de productos elaborados mediante trabajos forzados.

Por su lado, el representante comercial de China advirtió en conversaciones recientes con Estados Unidos en París que las investigaciones estadounidenses podrían amenazar una estabilidad en las relaciones económicas entre ambos países lograda con gran esfuerzo.

Cabe destacar que aunque estas conversaciones buscaban sentar las bases para una visita de Trump a Beijing, prevista inicialmente para la próxima semana, Trump pospuso el viaje debido a la guerra con Irán.