Pide Sheinbaum a los mexicanos a que se registren en la credencialización universal de salud, a partir del 2 de abril
La mandataria informó que el registro comenzará el próximo 2 de abril y subrayó que la meta de su administración es consolidar, antes de que concluya el sexenio, un sistema de salud verdaderamente universal
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de la credencialización universal de salud, un mecanismo que permitirá a la población atenderse en cualquier institución pública del país, sin importar su afiliación previa.
Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que el registro comenzará el próximo 2 de abril y subrayó que la meta de su administración es consolidar, antes de que concluya el sexenio, un sistema de salud verdaderamente universal.
Explicó que esta estrategia busca integrar la atención médica en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar, garantizando acceso a consultas, medicamentos y un trato digno.
La jefa del Ejecutivo destacó que el fortalecimiento del sistema contempla mayor abasto de fármacos, atención con calidad humana y la creación de un expediente médico único por persona. Añadió que la digitalización será clave en esta transformación, ya que permitirá agilizar trámites e incluso incorporar herramientas de inteligencia artificial en los diagnósticos.
Sheinbaum puntualizó que la credencialización no implica que todas las entidades deban integrarse al IMSS-Bienestar, pues aquellos estados que no formen parte del modelo federal deberán robustecer sus propios sistemas sanitarios.
Registro por etapas y despliegue nacional
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el proceso de inscripción se organizará por orden alfabético y grupos de edad. Para ello, se instalarán 2 mil 898 módulos en todo el país, cada uno con hasta 10 estaciones de captura de datos, y se contará con más de 9 mil 790 operadores.
La funcionaria explicó que la credencial será tanto digital como física e incluirá información como nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y tipo de sangre. Además, permitirá identificar la unidad médica más cercana al domicilio del titular y dejar constancia de su historial clínico.
Montiel afirmó que este esquema representa la base para consolidar la salud como un derecho accesible para toda la población, al tiempo que fortalece el derecho a la identidad en materia sanitaria.