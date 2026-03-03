Pide Sheinbaum a los mexicanos a que se registren en la credencialización universal de salud, a partir del 2 de abril

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    Pide Sheinbaum a los mexicanos a que se registren en la credencialización universal de salud, a partir del 2 de abril
    La jefa del Ejecutivo destacó que el fortalecimiento del sistema contempla mayor abasto de fármacos, atención con calidad humana y la creación de un expediente médico único por persona. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria informó que el registro comenzará el próximo 2 de abril y subrayó que la meta de su administración es consolidar, antes de que concluya el sexenio, un sistema de salud verdaderamente universal

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de la credencialización universal de salud, un mecanismo que permitirá a la población atenderse en cualquier institución pública del país, sin importar su afiliación previa.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que el registro comenzará el próximo 2 de abril y subrayó que la meta de su administración es consolidar, antes de que concluya el sexenio, un sistema de salud verdaderamente universal.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que revisará la reforma electoral por última vez antes de enviarla al Poder Legislativo

Explicó que esta estrategia busca integrar la atención médica en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar, garantizando acceso a consultas, medicamentos y un trato digno.

La jefa del Ejecutivo destacó que el fortalecimiento del sistema contempla mayor abasto de fármacos, atención con calidad humana y la creación de un expediente médico único por persona. Añadió que la digitalización será clave en esta transformación, ya que permitirá agilizar trámites e incluso incorporar herramientas de inteligencia artificial en los diagnósticos.

Sheinbaum puntualizó que la credencialización no implica que todas las entidades deban integrarse al IMSS-Bienestar, pues aquellos estados que no formen parte del modelo federal deberán robustecer sus propios sistemas sanitarios.

Registro por etapas y despliegue nacional

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que el proceso de inscripción se organizará por orden alfabético y grupos de edad. Para ello, se instalarán 2 mil 898 módulos en todo el país, cada uno con hasta 10 estaciones de captura de datos, y se contará con más de 9 mil 790 operadores.

La funcionaria explicó que la credencial será tanto digital como física e incluirá información como nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y tipo de sangre. Además, permitirá identificar la unidad médica más cercana al domicilio del titular y dejar constancia de su historial clínico.

Montiel afirmó que este esquema representa la base para consolidar la salud como un derecho accesible para toda la población, al tiempo que fortalece el derecho a la identidad en materia sanitaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Salud

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos

Reforma o ‘El Mencho’: Una de dos
true

Trump se cree un león bajo el silencio de países y organismos
En otra misiva, fechada en enero del año pasado y encontrada en el cuarto de la cabaña del Tapalpa Country Club, el remitente invocó el Salmo 91 de la Biblia para pedir protección de Dios para Oseguera Cervantes.

Las cartas, oraciones y plegarias a San Judas Tadeo de ‘El Mencho’ halladas en una cabaña de Tapalpa
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Conocer el saldo de tu Tarjeta del Bienestar es fundamental para administrar correctamente los recursos de los programas sociales del gobierno de México.

¿Cómo consulto el saldo de mi Pensión del Bienestar?... lo puedes hacer fácil y sin salir de casa
Apuesta. La fusión entre HBO Max y Paramount+ podría redefinir la competencia en el mercado global del streaming.

Mega fusión en streaming: HBO Max y Paramount+ unirán fuerzas
Lanzamiento. ‘Scary Movie 6’ hará sátira de éxitos recientes como ‘M3GAN’, ‘Smile’ y la serie ‘Merlina’.

Regresan los Wayans: ‘Scary Movie 6’ se burla del nuevo terror en su primer tráiler
La Copa del Mundo 2026 marcará el debut del formato con 48 selecciones.

¡Inicia la cuenta regresiva! Faltan 100 días para el Mundial 2026 en México