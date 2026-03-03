Pide Sheinbaum a los mexicanos a que se registren en la credencialización universal de salud, a partir del 2 de abril

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque de la credencialización universal de salud, un mecanismo que permitirá a la población atenderse en cualquier institución pública del país, sin importar su afiliación previa.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que el registro comenzará el próximo 2 de abril y subrayó que la meta de su administración es consolidar, antes de que concluya el sexenio, un sistema de salud verdaderamente universal.

Explicó que esta estrategia busca integrar la atención médica en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar, garantizando acceso a consultas, medicamentos y un trato digno.

La jefa del Ejecutivo destacó que el fortalecimiento del sistema contempla mayor abasto de fármacos, atención con calidad humana y la creación de un expediente médico único por persona. Añadió que la digitalización será clave en esta transformación, ya que permitirá agilizar trámites e incluso incorporar herramientas de inteligencia artificial en los diagnósticos.

Sheinbaum puntualizó que la credencialización no implica que todas las entidades deban integrarse al IMSS-Bienestar, pues aquellos estados que no formen parte del modelo federal deberán robustecer sus propios sistemas sanitarios.