China espera negociar pronto las reducciones arancelarias con EU

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    China espera negociar pronto las reducciones arancelarias con EU
    Las exportaciones chinas a Estados Unidos, por ejemplo, cayeron bruscamente el año pasado, después de que Estados Unidos implementara aranceles elevados.
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Se espera que pueda haber un anuncio cuando los líderes de ambos países se reúnan dentro de dos semanas

BEIJING.- China y Estados Unidos esperan llegar pronto a un acuerdo para reducir los impuestos a las importaciones, indicó el jueves una portavoz del gobierno chino.

Los negociadores se esfuerzan por aplicar reducciones arancelarias recíprocas sobre 30 mil millones de dólares en bienes “en una fecha temprana”, declaró la portavoz del Ministerio de Comercio, Huang Ling, en una conferencia de prensa semanal.

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Los 30 mil millones de dólares serán de cada lado, informó la agencia oficial china de noticias Xinhua.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, se reúnan en Washington el 24 de septiembre, en lo que será su tercer encuentro cara a cara en el último año.

Ambos gobiernos describen las conversaciones entre los máximos líderes como una forma de estabilizar las relaciones en una era de intereses en competencia entre las dos mayores economías del mundo.

“La diplomacia de los líderes desempeña un papel estratégico de orientación irremplazable en las relaciones entre China y Estados Unidos”, afirmó el jueves el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun.

Trump y Xi acordaron en su reunión anterior, celebrada en mayo en Beijing, poner en marcha una Junta de Comercio Estados Unidos-China que gestionaría el comercio entre ambos países, junto con una Junta de Inversión paralela. Los acuerdos se alcanzaron después de que se lograra una tregua en una encarnizada guerra arancelaria en la que Trump elevó los aranceles sobre las importaciones chinas a niveles extremadamente altos y China respondió de la misma manera.

Las conversaciones sobre reducciones arancelarias recíprocas son una parte central de las negociaciones para crear la Junta de Comercio. El objetivo es identificar y reducir aranceles sobre montos equivalentes de bienes “no sensibles” en cada lado, indicó Estados Unidos.

“El comercio será el tema principal de la cumbre”, señaló Barclays Bank en una nota de investigación esta semana sobre la próxima reunión Trump-Xi, al indicar que la tregua arancelaria alcanzada por ambos países vence el 10 de noviembre.

Pero advirtió que el margen para un acuerdo comercial amplio es limitado y que es más probable que se adopten reducciones arancelarias específicas.

Pero como Estados Unidos y China ya han reducido su dependencia comercial mutua, la “importancia comercial general será más limitada que antes, dado el menor volumen bilateral”, dijo Gary Ng, economista senior del banco francés Natixis.

Un acuerdo sobre reducciones arancelarias recíprocas probablemente podría beneficiar más a Estados Unidos, ya que 30 mil millones de dólares representan aproximadamente el 28% de sus exportaciones a China, mientras que en el otro sentido es solo alrededor del 10%, dijo Ng.

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