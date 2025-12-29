China lanza ejercicios con fuego real en Taiwán simulando el bloqueo de importantes puertos

China ha lanzado ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán, simulando un bloqueo de puertos importantes, atacando objetivos marítimos y defendiéndose de la “interferencia” internacional, en lo que llama una advertencia a las fuerzas “separatistas” en Taiwán.

El Ejército Popular de Liberación (EPL), el ala militar del gobernante partido comunista de China, envió su marina, fuerza aérea, fuerza de cohetes y guardia costera para rodear a Taiwán el lunes por la mañana para un ejercicio sorpresa llamado “Misión Justicia 2025”, que comenzó menos de una hora después de ser anunciado.

El comando del teatro oriental del EPL dijo que había desplegado destructores, fragatas, cazas, bombarderos, drones y misiles de largo alcance “muy cerca” de Taiwán, para probar “la coordinación mar-aire y la caza y neutralización precisa de objetivos”, incluidos ataques a submarinos y otros objetivos marítimos.

Para el lunes por la tarde, el Ministerio de Defensa de Taiwán informó haber detectado 28 buques de la Armada y la Guardia Costera, incluyendo dos que entraron en la zona contigua de Taiwán. Se contabilizaron al menos 89 aviones de guerra, la mayor cantidad diaria en más de un año, y se avistó una formación de cuatro buques de asalto anfibio, con capacidad para transportar docenas de helicópteros, a 160 millas náuticas al oeste del extremo sur de Taiwán.

El coronel Shi Yi, portavoz del comando del teatro de operaciones oriental del EPL, afirmó que los ejercicios eran una severa advertencia contra las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán y las fuerzas de interferencia externa. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, afirmó que “partes externas” no identificadas estaban acercando la región a la guerra.

“Cualquier plan siniestro para obstruir la reunificación de China está condenado al fracaso”, afirmó Lin.

El Ministerio de Defensa de China dijo el lunes que los “países relevantes”, una referencia codificada a Estados Unidos, deberían “abandonar las ilusiones de utilizar a Taiwán para contener a China”.

Aunque los grandes ejercicios militares requieren una planificación exhaustiva y suelen ser parte del entrenamiento general, el EPL a menudo los vincula con actos percibidos como provocación, y parte de la propaganda del lunes citó específicamente una reciente aprobación por parte del gobierno estadounidense de una venta récord de armas por 11.000 millones de dólares a Taiwán.

Los analistas también destacaron el reciente enojo de Beijing por los discursos del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en el que prometió reforzar las defensas de Taiwán y lograr un “alto nivel de preparación para el combate” para 2027, y la disputa en curso con Japón después de que su primera ministra, Sanae Takaichi, dijera que su país probablemente se involucraría militarmente si China atacaba a Taiwán.

Fu Zhengnan, investigador de la Academia de Ciencias Militares del EPL, fue citado por medios chinos afirmando que los ejercicios se justificaban por las recientes ventas de armas estadounidenses y el hecho de que los bienes adquiridos incluían equipo tanto ofensivo como defensivo. “A pesar de las reiteradas advertencias de China, Estados Unidos y Taiwán participaron en una grave colusión y provocación. La acción decisiva del EPL fue una respuesta razonable, legal y forzada”, declaró Fu.

Artículos publicados el lunes en medios estatales chinos criticaron el apoyo estadounidense a la “primera cadena de islas”, un archipiélago en el Pacífico occidental que incluye territorios de Taiwán, Japón y Filipinas. Estados Unidos ha destacado la defensa de la primera cadena de islas como una estrategia de seguridad clave.

Un cartel de propaganda mostraba flechas en llamas disparadas desde China a la isla principal de Taiwán, perforando insectos verdes que representan lo que Beijing llama fuerzas separatistas, mientras que un buque de guerra extranjero “huyó al presenciar esta escena”, dijo el tabloide de medios estatales, Global Times.

En respuesta a los ejercicios, Taiwán acusó a Pekín de intensificar las tensiones y socavar la paz regional. Condenó la actividad, afirmando que envió “fuerzas apropiadas” para responder y realizar sus propios ejercicios de preparación para el contraataque.

“Defender la democracia y la libertad no es una provocación, y la existencia de la República de China [nombre formal de Taiwán] no es una excusa para que los agresores alteren el status quo”, afirmó el ministerio.

Pekín afirma que Taiwán es una provincia china y se está preparando para anexarla militarmente, con el objetivo de poder invadirla en 2027, según información de inteligencia estadounidense de hace varios años.

El Partido Comunista Chino (PCCh) y su líder, Xi Jinping, han instado a Taiwán a aceptar la “reunificación pacífica” para evitar el uso de la fuerza letal. Sin embargo, la gran mayoría del parlamento y la población taiwanesa rechazan la perspectiva del gobierno del PCCh, y Taiwán está reforzando sus propias defensas militares en resistencia.

Los ejercicios con fuego real abarcaron un área mayor que los ejercicios anteriores, según los mapas publicados de las zonas de alerta aérea y marítima, algunas de las cuales se superponen con la frontera territorial de Taiwán, a 12 millas náuticas de su costa. Las autoridades de aviación taiwanesas informaron que más de 100.000 pasajeros de más de 850 vuelos internacionales y nacionales programados se verían afectados el martes.

La Misión de Justicia 2025 es el sexto gran ejercicio militar del EPL dirigido contra Taiwán desde 2022, cuando inició varios días de ejercicios con fuego real en represalia por la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En abril, realizó una operación de dos días denominada Strait Thunder-2025A, lo que generó expectativas de una “B” antes de fin de año.

Los analistas afirmaron que era la primera vez que el EPL declaraba explícitamente que estaba practicando la disuasión de la intervención internacional. También, de forma inusual, varias aeronaves del EPL permanecieron visibles en las plataformas de radar.

“Eso es una señal de que el EPL está fortaleciendo sus capacidades de antiacceso y denegación de área, y lo está declarando públicamente”, dijo William Yang, un analista senior del noreste de Asia para el International Crisis Group, una organización sin fines de lucro.

Yang también señaló que fue el segundo ejercicio importante durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se reunió con Xi en octubre pero no discutió sobre Taiwán .

Yang dijo: “Es probable que Pekín tenga en cuenta la respuesta de Estados Unidos [a estos ejercicios] y determine cuidadosamente cómo debería formular y planificar la operación militar del EPL”.