Zelensky afirma que Trump acordó ofrecer a Ucrania garantías de seguridad ‘fuertes’ de 15 años

Volodymyr Zelensky afirmó que el Gobierno de Donald Trump ha acordado ofrecer garantías de seguridad “fuertes” a Ucrania durante 15 años, pero reconoció que el futuro de la región oriental del Donbass del país estaba sin resolver después de su reunión de dos horas el domingo con Trump en Florida.

De regreso a Europa, Zelensky afirmó que el Congreso estadounidense y el parlamento ucraniano votarían conjuntamente sobre las promesas estadounidenses. Estas eran parte clave de un plan de paz de 20 puntos discutido con el presidente estadounidense en su residencia de Mar-a-Lago, afirmó.

Kiev considera que estas garantías son cruciales para disuadir nuevas agresiones rusas en caso de un acuerdo de paz. Zelensky admitió que las promesas anteriores —incluido el memorando de Budapest de 1994, respaldado por Estados Unidos y el Reino Unido, que garantizaba las fronteras de Ucrania— “no funcionaron”.

Los detalles de los últimos compromisos de Estados Unidos siguen sin estar claros. Trump ha descartado el despliegue de tropas de paz. Zelensky afirmó que la presencia de observadores internacionales en una Ucrania de posguerra era la mejor medida de seguridad y brindaría tranquilidad a los ciudadanos del país.

El presidente de Ucrania añadió: «Nos gustaría mucho que las garantías fueran más largas. Le dije [a Trump] que nos gustaría considerar garantías de 30, 40 o incluso 50 años, y esa sería una decisión histórica del presidente Trump. El presidente dijo que lo consideraría».

En una conferencia de prensa conjunta el domingo por la noche, Trump afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba “más cerca que nunca”. En realidad, las dos partes siguen estando muy distanciadas, y el Kremlin insistió el lunes en que Ucrania debía retirar sus tropas de un “cinturón fortaleza” de ciudades en la región de Donetsk.

El portavoz de prensa de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, afirmó que si Kiev no llegaba a un acuerdo, perdería más territorio. Se negó a hacer comentarios sobre la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por Moscú desde su invasión a gran escala en 2022 y otro punto de fricción en las negociaciones.

Zelensky descartó ceder territorio a Rusia. “No es ningún secreto que Rusia lo desea. En sus fantasías, les gustaría que no existiéramos en absoluto en el territorio de nuestro propio país”, dijo. En su lugar, propuso una zona económica desmilitarizada y libre a lo largo del frente existente, con ambos bandos retirando sus tropas.

El plan podría someterse a referéndum ante el pueblo ucraniano, que se celebraría si Rusia aceptara un alto el fuego de al menos 60 días. Zelensky describió una posible consulta nacional como una “herramienta poderosa” que sería una “expresión de la voluntad del pueblo ucraniano”.

Trump habló con los líderes europeos el domingo por videollamada desde Mar-a-Lago. Zelensky afirmó que esperaba mantener conversaciones con ellos en Europa en los próximos días, y que es probable que una reunión conjunta de seguimiento con Trump tenga lugar en enero, probablemente en la Casa Blanca.