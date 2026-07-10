China prohíbe temporalmente las exportaciones de helio ante tensiones entre EU e Irán

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    China prohíbe temporalmente las exportaciones de helio ante tensiones entre EU e Irán
    La prohibición del helio es el ejemplo más reciente de los intentos de Pekín por prevenir la escasez interna de materiales críticos mediante la restricción de las exportaciones. EFE

El helio es esencial para la gestión del calor en la producción de semiconductores

China anunció una prohibición temporal de exportación de helio, con efecto inmediato, ya que la reanudación del conflicto militar en Oriente Medio amenaza con provocar una nueva escasez de este gas, fundamental para la fabricación de chips.

A principios de este año, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán provocó escasez de helio, lo que afectó a empresas de todo el mundo, incluida China, donde la industria de la IA depende cada vez más de chips nacionales para entrenar y ejecutar modelos de IA.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/israel-esta-preparado-para-una-nueva-guerra-contra-iran-si-trump-pide-refuerzos-NF22056830

El helio es esencial para la gestión del calor en la producción de semiconductores.

La prohibición del helio es el ejemplo más reciente de los intentos de Pekín por prevenir la escasez interna de materiales críticos mediante la restricción de las exportaciones.

Anteriormente, ya había impuesto medidas similares sobre el combustible, los fertilizantes y el ácido sulfúrico.

China también busca impulsar la capacidad de fabricación nacional de chips y reducir la dependencia de la industria de los semiconductores de vanguardia de Nvidia, que están sujetos a los controles de exportación de Estados Unidos.

China reexporta helio

China depende en gran medida del helio importado, a pesar de los esfuerzos por expandir la producción nacional.

Sin embargo, la prohibición de las exportaciones podría reducir aún más la oferta mundial, ya que las empresas chinas han actuado cada vez más como intermediarias, importando helio ruso y reexportando algunos volúmenes a mercados extranjeros, incluida Europa.

Los analistas estiman que China importa alrededor del 85% o más de sus necesidades de helio.

Qatar representa una parte importante de la producción mundial de helio y ha suministrado más de la mitad de las importaciones de China en los últimos años.

El helio se extrae de yacimientos de gas natural con concentraciones de helio inusualmente altas y no se puede fabricar rápidamente mediante otros procesos industriales.

En la fabricación de chips, se utiliza para el enfriamiento de obleas, el grabado con plasma, la deposición química de vapor, la deposición de capas atómicas, el soporte de litografía y la detección de fugas.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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