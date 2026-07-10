Israel está preparado para una nueva guerra contra Irán si Trump pide refuerzos

“Hemos demostrado que apoyamos a Estados Unidos”, dijo una fuente. “No estoy seguro de que sea de su interés —de Estados Unidos— que Israel se sume a esto, pero, ya saben, somos conscientes de que necesitamos mostrar nuestra fuerza”.

Israel está dispuesto a sumarse a futuros ataques estadounidenses contra Irán si Washington solicita ayuda después de que el presidente Trump declarara que el alto el fuego con Teherán “ha terminado”, según informaron fuentes en Jerusalén.

“Estamos dispuestos a hacerlo de nuevo, si fuera necesario”, añadió la persona.

El miércoles, Trump autorizó un segundo día de ataques contra Irán, horas después de lanzar un torrente de duras críticas contra el régimen islamista, calificando a los líderes iraníes de “escoria”, “malvados”, “locos” y “enfermos” en la cumbre anual de la OTAN.

Esa noche se atacaron aproximadamente 90 objetivos, frente a los cerca de 80 del martes, y la lista de objetivos incluía emplazamientos de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ubicaciones de defensa aérea y radares, e infraestructura logística como ferrocarriles.

Israel se unió a Estados Unidos en el lanzamiento de la guerra el 28 de febrero, que acabó con la cúpula gobernante de Irán y alcanzó objetivos críticos, pero Trump y el primer ministro Bibi Netanyahu habían estado en desacuerdo sobre cuándo y cómo detener los combates, que también se extendieron al Líbano.

Hasta el momento, Israel no se ha sumado al ataque, pero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el jueves a la prensa que las Fuerzas de Defensa de Israel están “preparadas para atacar a Irán por tercera vez, y con mayor fuerza que antes”, si fuera necesario.

Nitsana Leitner, fundadora del destacado Centro Jurídico de Israel y con contactos en el gobierno israelí, se hizo eco de que si Estados Unidos pide a Israel que lo apoye contra el régimen iraní, “Israel estará ahí, no con palabras, sino con acciones y cooperación militar real”.

“Mientras que algunos aliados europeos y alianzas basadas en tratados de alto mantenimiento responden a la maldad de Teherán con declaraciones vacías, Israel siempre ha entendido que las amenazas extremistas como Irán deben ser enfrentadas y neutralizadas, no simplemente condenadas”, dijo.

«Los cobardes gobiernos europeos parecen mucho más indignados y combativos por la llamada telefónica de Trump a la FIFA que por el ataque de la Guardia Revolucionaria Islámica a buques civiles en el estrecho de Ormuz y el lanzamiento de misiles sobre países vecinos», añadió.

Sin embargo, la fuente de Jerusalén señaló que Israel “no está deseoso de volver a la época en que la gente tenía que ir a refugios”, haciendo referencia a los primeros días de la guerra, cuando Teherán lanzaba regularmente misiles y drones indiscriminadamente contra el estado judío.

“Al mismo tiempo, no queremos ignorar lo que está sucediendo en Irán”, dijo la fuente en declaraciones el miércoles, antes de los últimos ataques aéreos estadounidenses contra Irán. “Así que, si ese es el precio que tendremos que pagar, lo aceptaremos”.

Estas declaraciones se produjeron después de que Trump dijera a los periodistas en la Cumbre de la OTAN en Ankara que su opinión sobre los iraníes con los que Estados Unidos ha estado negociando había cambiado drásticamente después de que los “conociera”.

“Están locos, algo anda mal con esa gente ”, dijo Trump, después de que Irán atacara tres barcos mercantes en el estrecho de Ormuz, violando el alto el fuego de 60 días que también exigía el libre paso por la vía marítima.

Netanyahu aún no se ha pronunciado públicamente sobre los nuevos ataques aéreos, pero lleva tiempo advirtiendo que no se puede confiar en Irán, y el mes pasado declaró que Israel atacará a Irán “siempre que sea necesario”.

“Israel tiene todo el derecho a la autodefensa, y ejerceremos ese derecho siempre que sea necesario”, dijo en una declaración transmitida por la televisión israelí el 8 de junio. “Se lo digo a ustedes tal como se lo digo, con aprecio y respeto, en mis conversaciones positivas con mi amigo, el presidente Trump”.

Por ahora, la inteligencia israelí considera que Irán “no tiene interés en involucrar a Israel en el conflicto”, razón por la cual Teherán no ha atacado al Estado judío en esta serie de ataques, informó el jueves el Jerusalem Post , citando a dos funcionarios israelíes.

Netanyahu y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se reunieron el miércoles por la noche para una consulta especial de seguridad, mientras Trump intensificaba su retórica contra Teherán, según informó un funcionario israelí, sin dar detalles.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también se encuentran en estado de máxima alerta, y sus unidades de inteligencia actualizan continuamente las listas de objetivos y mantienen una “estrecha coordinación operativa” con el ejército estadounidense, según informó el jueves el medio israelí i24 News .

El Estado judío se mostró escéptico durante mucho tiempo respecto a las motivaciones del régimen iraní en las negociaciones con Estados Unidos.

“Desde el principio fuimos muy escépticos sobre las intenciones de los iraníes, pero, como saben, respetamos los esfuerzos del presidente Trump”, declaró una fuente de Jerusalén al periódico The Post el miércoles. “Y creo que ahora todos se dan cuenta de que los iraníes están jugando un juego”.

Ese escepticismo había dado lugar a tensas —y en ocasiones plagadas de palabrotas— llamadas telefónicas entre Trump y Netanyahu, mientras Washington impulsaba el ahora descartado memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

La mayoría de las preocupaciones de Netanyahu durante esas llamadas giraban en torno a la amenaza de los misiles balísticos de Irán, que quedó fuera del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán a pesar de haber sido uno de los primeros temas que Trump mencionó, según informaron al Post fuentes familiarizadas con las llamadas.

Si bien Trump había calificado anteriormente a los remanentes del régimen ahora en el poder como más “racionales” que sus predecesores, fuentes israelíes afirman que sus acciones son mucho más siniestras.

“Creo que hay que analizar al régimen en función de sus acciones, y básicamente, cuando uno observa las acciones del régimen, no ve muchos cambios”, dijo una fuente. “Y esa es la lección importante que el presidente tendrá que comprender: eso es lo que realmente están haciendo”.

Esta persona lo calificó como “una dosis de realidad para todos los actores” que tratan con Irán.