China se opone a que EU incluya a BYD, Alibaba y más, en lista de compañías militares

BEIJING.— China manifestó el sábado su firme oposición a que Estados Unidos incluya a varias empresas destacadas del país en su lista de compañías militares, y apuntó que la medida ignoraba el consenso alcanzado durante la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Xi Jinping, el mes pasado. El Pentágono incorporó el lunes a varias empresas chinas no estatales —entre ellas el fabricante de vehículos eléctricos BYD y los gigantes tecnológicos Alibaba y Baidu—, a su lista destinada a identificar firmas del gigante asiático que considera que tienen vínculos con el ejército, impidiéndoles así obtener contratos de defensa de Estados Unidos.

Con la incorporación de estas empresas a la lista, “la parte estadounidense ha ignorado el consenso alcanzado durante la reunión entre los jefes de Estado de los dos países en Beijing”, declaró el sábado un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado. Estados Unidos ha “ignorado los intereses generales de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, ha generalizado de manera continua el concepto de seguridad nacional y ha abusado del poder del Estado para reprimir injustificadamente a las empresas chinas”, agregó. BYD, Alibaba y Baidu habían afirmado antes que no existen motivos para incluirlas en el listado.

Trump visitó Beijing a mediados de mayo para una esperada cumbre con Xi. Ambos líderes acordaron impulsar los lazos económicos entre Estados Unidos y China, incluyendo la compra por parte de Beijing de más productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing, así como la creación de juntas separadas de comercio e inversión.

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