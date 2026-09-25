Clausuran edificio en el que Jorge Amílcar Olán, amigo de ‘Andy’, era socio

El empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio participó en el desarrollo de un edificio de departamentos en Polanco que fue clausurado por la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues se levantó un piso adicional a los permitidos por la normatividad urbana, reveló ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Amílcar Olán —también amigo de “Andy” y Gonzalo López Beltrán— se convirtió en copropietario de un terreno de 463 metros cuadrados situado en Sócrates 211, entre Homero y Ejército Nacional.

En el lugar se construía un edificio de departamentos de lujo y, de acuerdo con un avalúo obtenido por MCCI, el inmueble tenía un valor comercial de 47 millones 170 mil pesos, en mayo de 2022.

Entre junio y noviembre de ese mismo año, Amílcar Olán pagó de contado 8.89 millones de pesos para adquirir el 19.55 por ciento de la propiedad, cuando, según imágenes satelitales, apenas comenzaban las obras de cimentación del edificio.

Del total, el empresario tabasqueño pagó 8 millones mediante dos transferencias en junio.

Mientras que los 895 mil pesos restantes los liquidó el 15 de noviembre, el mismo día de la firma de la escritura.

En la misma operación de compraventa, la empresa Pyramid Desarrollos Inmobiliarios adquirió el 17.46 por ciento de los derechos de copropiedad del inmueble por 7.94 millones de pesos, que fueron transferidos el 11 de noviembre desde una cuenta en Kuspit Casa de Bolsa.

Tanto Pyramid como Amílcar Olán compraron su participación a Elías Dayan Chayo y a Nadlan Lety, compañía que mantuvo un porcentaje de copropiedad tras la venta y que tiene como accionista mayoritario a Marcos Fuad Amiga Smeke.

Ambos, Dayan Chayo y Amiga Smeke, son empresarios dedicados a la construcción de proyectos inmobiliarios en la Ciudad.

En junio, las obras fueron clausuradas por la Alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que se levantaba un quinto piso de manera irregular, pese a que el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo del predio permitía únicamente la edificación de cuatro niveles.

Así como un máximo de ocho departamentos con una superficie mínima de 150 metros cuadrados, cada uno con un valor comercial mínimo de 13 millones de pesos.

”Está confirmado que rebasa los niveles, por eso estaba bien tapadito con lonas”, explicó el Alcalde Mauricio Tabe al imponer la sanción.

La construcción tiene como Director Responsable de Obra a Epitacio Marcelino De Anda López, quien ha sido señalado por supervisar inmuebles que violan los niveles permitidos.

En julio de 2023, el diario El País dio a conocer que el funcionario ha avalado la edificación de múltiples obras con pisos en exceso en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

El crecimiento del portafolio inmobiliario de Amílcar Olán comenzó desde los primeros días del sexenio de López Obrador y se aceleró mientras sus empresas se convertían en las proveedoras de balasto para el Tren Maya y eran contratadas para surtir de medicamentos a gobiernos morenistas como los de Tabasco y Quintana Roo.