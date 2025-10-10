Tras explosión de una planta de explosivos en Tennessee hay 19 personas desaparecidas

/ 10 octubre 2025
    Tras explosión de una planta de explosivos en Tennessee hay 19 personas desaparecidas
    Escombros después de la explosión en la fábrica de explosivos militares en el condado Hickman, Tennessee. Foto: AP/WTVF-TV

Hasta ahora no se ha especificado cuántas personas perdieron la vida

TENNESSEE- Una explosión en una planta de municiones militares de Tennessee el viernes dejó 19 personas desaparecidas y se teme que hayan muerto, informaron las autoridades.

El jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, afirmó que fue una de las escenas más devastadoras que ha presenciado. No especificó cuántas personas murieron, pero se refirió a los 19 desaparecidos como “almas” y dijo que las autoridades seguían en contacto con sus familiares.

La explosión, que la gente reportó haber escuchado y sentido a kilómetros de distancia, ocurrió en Accurate Energetic Systems en la zona rural de Tennessee. El sitio web de la compañía indica que fabrica y prueba explosivos en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas cerca de Bucksnort, un pueblo a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville.

La causa de la explosión, que Davis calificó de “devastadora”, no se conoce de momento, y la investigación podría llevar días, dijo el jefe policial.

Imágenes aéreas del lugar, transmitidas por WTVF-TV, mostraron que la explosión aparentemente había destruido uno de los edificios en la cima de la colina de la instalación, dejando sólo restos humeantes y las carcasas de vehículos calcinados.

No hay más peligro de explosiones, y la escena estaba bajo control el viernes por la tarde, según Grey Collier, portavoz de la Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado Humphreys .

Los equipos de emergencia inicialmente no pudieron ingresar a la planta debido a las detonaciones continuas, indicó por teléfono David Stewart, del cuerpo de rescate del condado Hickman. No tenía detalles sobre si alguien había resultado herido.

Accurate Energetic Systems, con sede en la cercana McEwan, no ha respondido a un mensaje telefónico solicitando comentarios el viernes por la mañana.

”Esta es una tragedia para nuestra comunidad”, señaló el alcalde de McEwen, Brad Rachford, en un correo electrónico. Remitió cualquier otro comentario a un funcionario del condado.

Residentes en Lobelville, a 20 minutos en auto del lugar, dijeron que sintieron sus casas temblar y algunas personas capturaron el fuerte estruendo de la explosión en las cámaras de sus hogares.

La explosión despertó a Gentry Stover de su sueño.

”Pensé que la casa se había derrumbado conmigo dentro”, relató por teléfono. “Vivo muy cerca de Accurate y me di cuenta unos 30 segundos después de despertarme que tenía que haber sido eso”.

El congresista estatal Jody Barrett, un republicano de la ciudad vecina de Dickson, estaba preocupado por el posible impacto económico dado que la planta es un empleador clave en el área.

”Vivimos probablemente a 15 millas (24 kilómetros) en línea recta y absolutamente lo escuchamos en la casa”, dijo Barrett. “Sonó como algo atravesando el techo de nuestra casa”.

