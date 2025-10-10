Tras explosión de una planta de explosivos en Tennessee hay 19 personas desaparecidas

TENNESSEE- Una explosión en una planta de municiones militares de Tennessee el viernes dejó 19 personas desaparecidas y se teme que hayan muerto, informaron las autoridades.

El jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis, afirmó que fue una de las escenas más devastadoras que ha presenciado. No especificó cuántas personas murieron, pero se refirió a los 19 desaparecidos como “almas” y dijo que las autoridades seguían en contacto con sus familiares.

La explosión, que la gente reportó haber escuchado y sentido a kilómetros de distancia, ocurrió en Accurate Energetic Systems en la zona rural de Tennessee. El sitio web de la compañía indica que fabrica y prueba explosivos en una instalación de ocho edificios que se extiende por colinas boscosas cerca de Bucksnort, un pueblo a unos 97 kilómetros (60 millas) al suroeste de Nashville.

La causa de la explosión, que Davis calificó de “devastadora”, no se conoce de momento, y la investigación podría llevar días, dijo el jefe policial.

Imágenes aéreas del lugar, transmitidas por WTVF-TV, mostraron que la explosión aparentemente había destruido uno de los edificios en la cima de la colina de la instalación, dejando sólo restos humeantes y las carcasas de vehículos calcinados.

No hay más peligro de explosiones, y la escena estaba bajo control el viernes por la tarde, según Grey Collier, portavoz de la Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado Humphreys .