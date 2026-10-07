Christa Pike, reclusa condenada a muerte, está consciente y habla tras sobrevivir a su ejecución fallida

Si bien los abogados de Pike afirmaron que su condición es “médicamente sin precedentes”, dijeron que su pronóstico sigue siendo incierto y que “esperan una larga recuperación” La reclusa condenada a muerte en Tennessee, Christa Pike, está consciente y puede hablar en el hospital tras su fallida ejecución, según anunciaron sus abogados el 6 de octubre.

«Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, puede hablar y continúa recibiendo atención médica vital», declararon sus abogados en un comunicado. «Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico aún es incierto, pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación». Dijeron que, a pesar de los “graves daños” en los brazos de Pike, “sigue esposada y atada a la cama”. Los abogados expresaron su gratitud a los socorristas y al equipo médico “que trataron a Christa como a un ser humano y le brindaron una atención excepcional”. Añadieron que también querían agradecer a “miles de personas de todo el mundo que enviaron mensajes ofreciendo oraciones y apoyo para Christa”. «Sobrevivió a dos inyecciones letales completas según el protocolo de Tennessee, a pesar de que sus abogados advirtieron al estado sobre las dificultades específicas con sus venas», continuaron. «Es la única persona que se sabe que ha sobrevivido a un intento de ejecución completo en los EE. UU. Christa es una sobreviviente y afrontará su recuperación día a día».

Aún no se ha permitido a los abogados visitar personalmente a Pike, pero han declarado que su apoderado la ha visitado y ha estado supervisando su atención médica. No han revelado la identidad de dicha persona. Los abogados de Pike continuaron pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmutara la pena de muerte de Pike por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La oficina del gobernador no ha respondido a las reiteradas solicitudes de comentarios de USA TODAY ni a las preguntas sobre si Lee concederá la conmutación de la pena.

El estado de Tennessee debía ejecutar a Pike, de 50 años, mediante inyección letal el 30 de septiembre por el brutal y prolongado asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. La ejecución fracasó después de que Pike sobreviviera a dos dosis de inyecciones de pentobarbital y fuera trasladado a un hospital en el área de Nashville. Una cronología del caos en la cámara de ejecución, recopilada por USA TODAY, muestra que el estado intentó matar a Pike durante más de una hora antes de apresurarse a salvarla.

«Nunca sabremos con exactitud el dolor físico y mental que sufría, pero ese era su mayor temor como superviviente de abuso sexual: que la inmovilizaran, la pincharan, la pincharan y la cortaran durante un período prolongado», declaró Stephen Ferrell, uno de los abogados de Pike, a los periodistas al día siguiente de la fallida ejecución. «Fue un castigo cruel e inusual». La ejecución fallida fue la segunda en el estado en cuatro meses y provocó críticas inmediatas. Lee ordenó una investigación independiente sobre lo sucedido y canceló la única ejecución que quedaba en el estado este año. También anunció la próxima renuncia del comisionado del Departamento Correccional, Frank Strada , quien supervisó las ejecuciones fallidas de Pike y Tony Carruthers en mayo.

¿QUÉ OCURRIÓ DURANTE LA FALLIDA EJECUCIÓN DE PIKE? Según miembros de los medios de comunicación que presenciaron parte de lo sucedido, a las 19:30 (hora central) del 30 de septiembre, los presuntos verdugos de Pike le administraron la primera dosis de pentobarbital. “Siento que el brazo me va a estallar”, dijo Pike a las 7:34 pm (hora central), según la periodista de WKRN, Tori Gessner. Según los reporteros, Pike respiró hondo varias veces, roncaba y bostezaba ocasionalmente, y se movió durante la siguiente media hora. En cierto momento, cundió la confusión: “Nos miramos unos a otros como diciendo: ‘Todavía está viva’”, dijo Gessner. A las 19:46, los funcionarios de la prisión cerraron las cortinas de la cámara de ejecución y los periodistas quedaron a oscuras. Abrieron las cortinas tres minutos después, presumiblemente tras administrar la segunda dosis de pentobarbital. Según los reporteros, la mujer roncaba, gruñía y emitía sonidos de asfixia de forma intermitente. A las 8:05 p. m., el estado volvió a cerrar las cortinas y dejó a los periodistas a oscuras durante unos 50 minutos más antes de ordenarles que se marcharan. Poco después, trasladaron a Pike a un hospital de la zona de Nashville. El 2 de octubre, los abogados de Pike declararon que ella estaba inconsciente, conectada a un respirador y que tenía los brazos quemados, con ampollas e hinchados. Añadieron que no se les había permitido visitarla, pero que el personal del hospital estaba trabajando para salvarle la vida y eliminar el pentobarbital de su organismo. Sus abogados afirman que creen que las vías intravenosas de Pike fueron colocadas incorrectamente o que sus venas se reventaron, lo que provocó que parte o la totalidad del pentobarbital entrara en su brazo en lugar de en su torrente sanguíneo. Indicaron que establecer el acceso intravenoso para Pike tomó alrededor de una hora y requirió varios intentos. El Centro de Información sobre la Pena de Muerte afirmó que Pike parecía ser la primera persona conocida que sobrevivió después de que las drogas utilizadas para la ejecución entraran en su organismo. La fallida ejecución de Pike comenzó casi diez horas después de lo previsto, debido a que un tribunal federal de apelaciones le concedió una suspensión de última hora tras argumentar sobre la traumática infancia de Pike, que incluyó años de agresiones sexuales. La ejecución pudo llevarse a cabo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara la suspensión por seis votos contra tres.

¿DE QUÉ DELITO FUE CONDENADA CHRISTA PIKE? Pike tenía 18 años cuando ella y su novio de 17 años, Tadaryl Shipp, atrajeron a Colleen Slemmer al bosque en Knoxville el 12 de enero de 1995. Según la fiscalía, Pike y Shipp torturaron y asesinaron a Slemmer, quien era su rival amorosa. Pike le cortó la garganta a Slemmer y le aplastó el cráneo con una piedra, exhibiendo posteriormente un fragmento del mismo. Aunque Pike fue condenado a muerte, Shipp recibió una sentencia de cadena perpetua porque tenía 17 años en el momento del crimen y no podía ser condenado a la pena de muerte. La madre de Slemmer, May Martinez, presenció la fallida ejecución de Pike. Martinez declaró anteriormente a la revista People que Pike nunca se había disculpado por la muerte de su hija y que ella deseaba que finalmente se hiciera justicia.