La madre de la científica rusa que murió en un presunto brote de peste neumónica en Siberia niega los informes que afirman que su hija se infectó tras romper un tubo de ensayo, y en cambio sugiere que los funcionarios rusos “simplemente dejaron morir a mi hija”. Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia y el Lejano Oriente, cuando enfermó y murió en el hospital el 2 de octubre tras, según se informó, dejar caer un tubo de ensayo que contenía el patógeno mortal.

Sin embargo, su madre, Svetlana Shipilova, profesional de la medicina, declaró al medio ruso Glubina que no se creía esa versión, alegando que es simplemente imposible romper un tubo de ensayo e insistiendo en que ella conoce “la verdad”, según informó el Telegraph. -Sé la verdad -dijo-. Tengo que defenderme de conocidos estúpidos que se creyeron todo esto; los listos, por supuesto, no se lo creyeron. “Ni siquiera todos los profesionales médicos entienden que es imposible romper un tubo de ensayo de esa manera”, continuó. “Ni siquiera lanzándolo contra la pared. Solo un aficionado podría decir algo así”. “Incluso hipotéticamente, es imposible derramar el contenido o romper el tubo; están muy bien protegidos”, insistió. “Simplemente dejaron morir a mi hija”. Las autoridades rusas han guardado un silencio inquietante sobre las circunstancias en las que Daria Shipilova contrajo la peste neumónica, a pesar de los informes que indican que estuvo expuesta al virus en un accidente de laboratorio.