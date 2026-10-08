La madre de la científica fallecida afirma que la peste neumónica rusa no se filtró accidentalmente de un tubo de ensayo roto
Svetlana Shipilova, profesional de la medicina, declaró al medio ruso Glubina que no se creía esa versión, alegando que es simplemente imposible romper un tubo de ensayo
La madre de la científica rusa que murió en un presunto brote de peste neumónica en Siberia niega los informes que afirman que su hija se infectó tras romper un tubo de ensayo, y en cambio sugiere que los funcionarios rusos “simplemente dejaron morir a mi hija”.
Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia y el Lejano Oriente, cuando enfermó y murió en el hospital el 2 de octubre tras, según se informó, dejar caer un tubo de ensayo que contenía el patógeno mortal.
Sin embargo, su madre, Svetlana Shipilova, profesional de la medicina, declaró al medio ruso Glubina que no se creía esa versión, alegando que es simplemente imposible romper un tubo de ensayo e insistiendo en que ella conoce “la verdad”, según informó el Telegraph.
-Sé la verdad -dijo-. Tengo que defenderme de conocidos estúpidos que se creyeron todo esto; los listos, por supuesto, no se lo creyeron.
“Ni siquiera todos los profesionales médicos entienden que es imposible romper un tubo de ensayo de esa manera”, continuó.
“Ni siquiera lanzándolo contra la pared. Solo un aficionado podría decir algo así”.
“Incluso hipotéticamente, es imposible derramar el contenido o romper el tubo; están muy bien protegidos”, insistió.
“Simplemente dejaron morir a mi hija”.
Las autoridades rusas han guardado un silencio inquietante sobre las circunstancias en las que Daria Shipilova contrajo la peste neumónica, a pesar de los informes que indican que estuvo expuesta al virus en un accidente de laboratorio.
Tras su fallecimiento, cientos de personas que habían estado en contacto con ella fueron puestas en cuarentena.Moscú solo ha confirmado que murió de “neumonía de origen desconocido”, pero los expertos se preguntan ahora si la cepa de peste que la mató podría haber sido modificada para convertirse en una posible arma biológica.
“Si hubiera estado trabajando en un laboratorio de peste y hubiera tenido un accidente, habría existido un protocolo para que recibiera antibióticos”, declaró el martes a NewsNation Robert Redfield, exdirector de los CDC.
“Ahora bien, si la plaga con la que trabajaba hubiera sido manipulada para que no fuera sensible a los antibióticos... eso explicaría por qué tal vez no funcionaron”.
Mientras tanto, Donald Trump restó importancia a la posibilidad de que el científico hubiera muerto a causa de un arma biológica, diciendo que “no lo creemos”, pero que “pronto lo sabremos”.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el miércoles que Rusia informó del incidente a la Organización Mundial de la Salud y siguió el protocolo internacional, acusando a los medios de comunicación de difundir información falsa sobre el caso.
La Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos están presionando a Moscú para que ofrezca mayor transparencia sobre el incidente.