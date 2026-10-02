Sheinbaum lamenta ataque en Torreón; pide a plataformas digitales prohibir en redes sociales contenidos violentos

La mandataria señaló que este tipo de episodios no constituye un hecho aislado y recordó que durante los últimos años se han registrado otros casos similares en México. Ante este panorama, indicó que su gobierno analiza nuevas medidas de prevención que involucren tanto al sistema educativo como al entorno digital.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy lamentable” el ataque ocurrido en una escuela de Torreón, Coahuila , donde jóvenes ingresaron al plantel y agredieron a personal docente y alumnos, donde perdió la vida la subdirectora del plantel. El caso fue abordado durante la conferencia matutina, en medio de la discusión sobre la exposición de niñas, niños y adolescentes a contenidos violentos en internet.

“Es algo muy grave”, sostuvo Sheinbaum al explicar que solicitó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, trabajar en acciones que permitan atender el problema desde distintos frentes.

La presidenta planteó que las medidas no deben concentrarse únicamente en lo que ocurre dentro de las escuelas. También consideró necesario revisar la manera en que las plataformas digitales permiten la circulación de publicaciones relacionadas con violencia, abuso y acoso.

CREARÁN GRUPO DE TRABAJO PARA REVISAR CONTENIDOS EN REDES

Sheinbaum informó que se conformará un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica, con la participación de la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, instituciones académicas y especialistas.

El objetivo será analizar las acciones que pueden implementarse para solicitar a las plataformas digitales el retiro de contenidos que promuevan o incentiven conductas violentas. La propuesta se suma a otras discusiones que el gobierno federal ha mantenido durante 2026 sobre el uso de redes sociales y dispositivos digitales entre menores.

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren, comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso”, explicó la presidenta.

La discusión sobre el papel de las plataformas ya forma parte de la agenda del gobierno federal. En marzo de 2026, autoridades y empresas digitales establecieron un primer acuerdo voluntario para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el ámbito digital.

MEDIDAS TAMBIÉN ALCANZARÁN A LAS ESCUELAS Y FAMILIAS

La propuesta anunciada después del ataque en Torreón contempla acciones dentro de los planteles educativos. Sheinbaum señaló que el objetivo es reforzar la prevención y generar mecanismos que permitan atender los riesgos relacionados con los contenidos que consumen niñas, niños y adolescentes.

La mandataria también hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos a las publicaciones y materiales a los que tienen acceso sus hijos mediante teléfonos celulares, redes sociales y otras plataformas digitales.

Esta postura se relaciona con las medidas que el gobierno federal ya había anunciado sobre el uso de dispositivos en las escuelas. El 22 de septiembre, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para establecer condiciones sobre el uso responsable y seguro de dispositivos digitales en los distintos niveles educativos.

En educación básica, la regulación contempla que los celulares no sean utilizados durante la jornada escolar, mientras que en media superior y superior se establecen criterios diferenciados de acuerdo con las características de cada institución. La entrada en vigor de estas disposiciones está prevista para el 3 de noviembre de 2026.

PLATAFORMAS DIGITALES TAMBIÉN TENDRÁN RESPONSABILIDADES

Para Sheinbaum, la prevención de la violencia relacionada con internet no puede recaer únicamente en las escuelas o en las familias. Las empresas que administran las plataformas también deberán asumir responsabilidades frente a publicaciones que puedan promover conductas violentas.

“Una responsabilidad muy importante es la de las plataformas digitales”, afirmó la presidenta durante su intervención.

El gobierno federal ya ha planteado anteriormente la necesidad de discutir el funcionamiento de los algoritmos, el consumo excesivo de contenidos y las condiciones de seguridad para menores. En agosto, Sheinbaum señaló que se buscaba avanzar hacia una propuesta para regular plataformas y redes sociales, además de analizar mecanismos para evitar que niñas, niños y adolescentes reciban contenido no solicitado.

¿QUÉ PASÓ EN TORREÓN?

Un nuevo acto de violencia se registró en una secundaria de Torreón, donde quedó en evidencia una serie de problemas estructurales que afectan a la juventud coahuilense y cuya atención exige el trabajo conjunto de toda la sociedad.

Dos hermanos entraron a la secundaria General número 13, en el ejido La Unión, y mataron a la subdirectora del plantel e hirieron a cuatro personas más, entre ellas un alumno de 13 años que se encuentra grave de salud. Los dos atacantes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades.

Según testigos de los hechos, los dos jóvenes, exalumnos del plantel, entraron encapuchados, con armas blancas y escucharon estallidos producto de artefactos caseros.