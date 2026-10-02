La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a sus 5 finalistas... ¿Quién abandonó la casa?

Su salida dejó a Karina Torres como una de las cinco celebridades que continuarán en la disputa por el premio de 4 millones de pesos . La creadora digital logró superar al cantante en una noche marcada por la tensión y los recuerdos de las últimas semanas dentro del reality.

La recta final de La Casa de los Famosos México 2026 quedó definida después de una nueva gala de eliminación. Yahir se convirtió en el último habitante en abandonar la competencia antes de la gran final, al quedar en el sexto lugar de la temporada.

La gala comenzó con la visita de Mario Bezares , ganador de la segunda temporada del programa, quien convivió con los seis habitantes que todavía permanecían en la casa. Durante su encuentro, compartió algunos consejos para afrontar la etapa decisiva de la competencia.

Posteriormente, los participantes realizaron una dinámica relacionada con su vida personal. A través de fotografías, cada uno recordó momentos relevantes de su historia antes de conocer el resultado de la eliminación.

YAHIR QUEDA FUERA Y KARINA TORRES AVANZA A LA FINAL

Más tarde, Galilea Montijo apareció en el foro para revelar los nombres de los habitantes que continuarían en el programa. Uno a uno, los participantes fueron llamados hasta que solamente quedaron Yahir y Karina Torres.

El momento final mantuvo la tensión entre ambos habitantes. De acuerdo con los datos presentados durante la transmisión, hasta el jueves se habían registrado más de 28 millones de votos para definir al siguiente eliminado.

Finalmente, Karina Torres consiguió el apoyo suficiente para avanzar a la última etapa de la competencia. Yahir, en cambio, tuvo que abandonar la casa cuando se encontraba a un paso de la gran final.

Con este resultado, el cantante terminó oficialmente en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Karina se sumó al grupo que disputará el título de la temporada.

QUIÉNES SON LOS CINCO FINALISTAS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Tras la eliminación de Yahir, los nombres que siguen en competencia son:

· Gema Garoa

· Mariana Ochoa

· Ese Pérez

· Memo Schutz

· Karina Torres

Ellos serán los cinco habitantes que llegarán a la última gala de La Casa de los Famosos México 2026, donde se definirá quién se queda con el premio principal de la temporada.

La eliminación de Yahir ocurrió después de una recta final que también dejó fuera a Ernesto Laguardia, quien terminó en el séptimo lugar. Su salida provocó distintas reacciones entre los habitantes debido a la expresión que mostró cuando conoció el resultado.

Memo Schutz describió aquel momento con una frase que rápidamente llamó la atención dentro del reality: “Estaba muy dolido, estaba muy dolido”.

CUÁNDO SERÁ LA GRAN FINAL Y CUÁNTO DINERO RECIBIRÁ EL GANADOR

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para el domingo 4 de octubre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante la última gala, los cinco finalistas abandonarán la casa de manera descendente hasta conocer al ganador de la temporada. El participante que se quede con el primer lugar recibirá un premio de 4 millones de pesos en efectivo.

Uno de los momentos tradicionales del cierre también tendrá lugar al final de la transmisión: el ganador tendrá la última palabra para decidir cuándo se apagan las luces de la casa antes de salir con el maletín.