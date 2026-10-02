Ingresa Frente Frío 1 a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Para este viernes, el huracán Rachel se desplazará hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de costas nacionales. Su circulación propiciará lluvias fuertes en Baja California Sur (sur); así como rachas de viento y oleaje elevado en costas de Baja California Sur (sur), Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

El Frente Frío número 1 ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , torbellinos, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, el frente frío 1 se extenderá sobre el noreste del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el norte de México, ocasionará lluvias puntuales intensas en Coahuila (sur y este), Nuevo León (norte y noreste), Tamaulipas (noroeste y oeste), Sinaloa (sur) y Zacatecas (norte, centro y sur); lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur), San Luis Potosí (norte y este) y Aguascalientes; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento en las regiones mencionadas .

Simultáneamente, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre Tabasco, en interacción con canales de baja presión en el territorio nacional e inestabilidad atmosférica , además de la onda tropical 42 sobre Chiapas, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y centro), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (sur y este) y Campeche (norte, centro y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con divergencia en altura , una circulación ciclónica y vaguada en altura , el desplazamiento de la onda tropical núm. 42 sobre el sureste mexicano y la aproximación de la vaguada monzónica a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, generarán lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y península de Yucatán.

Para el sábado, el frente frío 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noreste de México, ocasionará lluvias intensas con puntuales torrenciales, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Asimismo, se prevé un ligero de descenso de la temperatura en el norte y noreste del país y viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

El ciclón tropical Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste alejándose paulatinamente de costas nacionales. Dejando de afectar al territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 17 y máxima de 21 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 19 y una mínima de 16 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 18 y mínima de 16.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nuevo León (norte y noreste), Tamaulipas (noroeste y oeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Coahuila (sur y este), Guerrero (norte, este y centro), Oaxaca (norte y centro), Tabasco (sur y este) y Campeche (norte, centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Durango (sur), San Luis Potosí (norte y este), Michoacán (norte y este), Guanajuato (sur), Puebla (sureste), Veracruz (norte, sur y centro), Chiapas (sur y norte), Aguascalientes, Estado de México (oeste y suroeste), Yucatán (norte y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y noreste), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Sonora y Chihuahua.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas (oeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo (noreste), Puebla y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h: Sinaloa, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.