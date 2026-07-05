Cientos de bomberos combaten incendios en Portugal, Grecia y

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    Cientos de bomberos combaten incendios en Portugal, Grecia y
    Las siluetas de bomberos y otras personas pueden captarse en medio de un incendio forestal el sábado 4 de julio de 2026, en las afueras de la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia. AP.

El desastre se debió a la ola de calor que se ha generado, donde las llamas arrasaron más de 19 mil hectáreas

ATENAS.-Cientos de bomberos combatieron incendios forestales en Portugal, Grecia y España el domingo, mientras España e Italia enviaban refuerzos a Portugal para ayudar a luchar contra un enorme incendio que ardía desde hacía más de tres días.

Las autoridades instaron el domingo a los residentes de partes de Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, a permanecer en interiores y cerrar ventanas y puertas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que fue envuelta por un incendio forestal.

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Otro gran incendio forestal se declaró el domingo por la tarde al oeste de la capital griega, Atenas. Acudieron 210 bomberos, respaldados por voluntarios, equipos especializados y 29 aeronaves, incluidos aviones lanzaagua y helicópteros, para combatir el incendio que ardía en un bosque de pinos en la zona de Mandra, informó la agencia antiincendios.

Las autoridades se apresuraban a contener el incendio antes del anochecer, cuando las aeronaves ya no pueden realizar operaciones de extinción.

En la zona de Vouzela de Portugal, más de mil 200 bomberos, respaldados por casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaron extinguir un incendio que se declaró el jueves, según la autoridad de Protección Civil del país. Para el domingo, el incendio forestal había arrasado una superficie de 12 mil hectáreas (30 mil acres), según mostraron datos de la agencia de cartografía satelital Copernicus de la Unión Europea.

El servicio de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea informó que España envió 120 bomberos y 45 vehículos como refuerzos a Portugal el viernes, mientras que también se desplegaron tres aeronaves de extinción de incendios de Italia y España para ayudar.

Para la tarde del domingo, el incendio parecía estar remitiendo y ya no tenía grandes frentes activos aunque quedaban algunos puntos calientes, dijeron funcionarios según los medios portugueses.

En España, un incendio forestal que ardía desde el viernes en la región nororiental de Girona había quemado casi 2 mil 200 hectáreas (5 mil 400 acres), informó la agencia de noticias EFE.

El jefe de operaciones del Servicio de Bomberos de Cataluña, Eduard Martinez, dijo que el incendio tenía un perímetro de 40 kilómetros (25 millas) y que los bomberos quizá no puedan controlarlo el domingo, según EFE.

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