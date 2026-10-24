Cientos de miles de manifestantes vuelven a protestar en varias ciudades de Francia

Cientos de miles de manifestantes vuelven a protestar en varias ciudades de Francia

+ Seguir en Seguir en Google
Diego Hernández
por Diego Hernández

Con información en campo de la agencia de noticias Reuters, se reportó que las manifestaciones de este sábado no alcanzaron los mismos niveles de violencia vistos la semana pasada

Internacional
/
COMPARTIR

Cientos de miles de manifestantes marcharon en Francia el sábado, con movilizaciones en su mayoría pacíficas. En París y Marsella se dieron paso a enfrentamientos, a pesar de un enorme operativo de seguridad destinado a evitar que se repitieran los disturbios de la semana pasada.

El Ministerio del Interior declaró que alrededor de 410 mil personas participaron en las protestas en todo el país, mientras que los sindicatos franceses aseguraron que la cifra real era el doble de la oficial.

Macron acusa a Trump de hacer campaña con las revueltas de Francia a través de ‘comentarios estúpidos’

La principal manifestación tuvo lugar en la capital francesa París, donde alrededor de 110 mil personas marcharon y denunciaron el aumento del coste de la vida y la creciente desigualdad.

$!Un manifestante sostiene un cartel que dice «El mundo es nuestro» durante una manifestación contra el aumento del costo de vida en París, el sábado 24 de octubre de 2026.
Un manifestante sostiene un cartel que dice «El mundo es nuestro» durante una manifestación contra el aumento del costo de vida en París, el sábado 24 de octubre de 2026. AP

El ambiente se tensó notablemente tras finalizar la manifestación, pues la policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a un grupo de unos 500 jóvenes encapuchados que arrojaban piedras a los agentes, informaron fuentes de seguridad a la agencia internacional de noticias Reuters.

En Marsella, jóvenes arrastraron objetos como planchas de metal para bloquear una calle, y prendieron fuego a los contenedores de basura, asimismo arrojaron piedras y botellas a la policía antidisturbios.

$!Un manifestante sostiene una bandera francesa durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Lyon, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026.
Un manifestante sostiene una bandera francesa durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Lyon, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026. Laurent Cipriani / AP Photo/Laurent Cipriani

También se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de las fuerzas públicas francesas en las ciudades de Lyon, Burdeos y Grenoble, mientras que la policía disparó gases lacrimógenos contra los manifestantes en Clermont-Ferrand, Lille, Nantes y Niza.

PARÍS CONFINADA

Según reporteros en campo de Reuters, se detalló que gran parte del centro de París adquirió el aspecto de una ciudad confinada, con los comerciantes tapiando los escaparates, los museos cerrando sus puertas y más de 20 estaciones de metro clausuradas.

$!Agentes de policía detienen a manifestantes durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Estrasburgo, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026.
Agentes de policía detienen a manifestantes durante una protesta contra el aumento del costo de vida en Estrasburgo, Francia, el sábado 24 de octubre de 2026. AP

Las asociaciones empresariales instaron a los comercios a permanecer cerrados después de que miles de tiendas y negocios resultaran dañados o saqueados en toda Francia el pasado fin de semana.

$!Manifestantes asisten a una protesta contra el aumento del costo de vida en París, el sábado 24 de octubre de 2026.
Manifestantes asisten a una protesta contra el aumento del costo de vida en París, el sábado 24 de octubre de 2026. AP

”Casi no hay clientes, así que no merece la pena seguir abierto”, dijo Oskar, gerente de una boutique de Kiton en París.

No solo es Francia. El centro político de Europa se desmorona

Varias de las instituciones culturales más conocidas de la capital, como el Louvre, el Museo de Orsay y la Ópera de París, cerraron sus puertas durante el día como medida de precaución, lo que provocó la frustración de los turistas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
protestas
movimientos sociales
Manifestaciones
Localizaciones
París
Francia
Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

Selección de los editores
Soldados estadounidenses esperaban la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, el año pasado en Sunland Park, Nuevo México.

Estados Unidos presiona a México en busca de un logro que ostentar antes de las elecciones intermedias
Vía intrapenosa

Vía intrapenosa
true

Trump sigue en busca de su gran momento en la historia. Esto es lo que no entiende
El IMSS tiene prevista la entrega de un monto para reconocer a médicos, personal de enfermería, entre otros trabajadores.

Advierten posible inconstitucionalidad por restricciones a modalidad 40
Valeria Moy, directora del IMCO, dictó una conferencia ayer en la última jornada de la Convención Nacional de la Canacintra, la cual se desarrolló en Saltillo.

⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO
De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades.

Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?
Los temas del ‘Divo de Juárez’ que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones enmarcaron el arranque de la edición 19 Festival Internacional Santa Lucía.

Con homenaje a Juan Gabriel, inicia la 19 edición del Festival Internacional Santa Lucía en Nuevo León
Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa