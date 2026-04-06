Circulan propuestas de alto el fuego inmediato para detener la guerra entre EU e Irán

Los mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía desean que ambas partes acuerden suspender las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, tras lo cual se iniciará un período de negociaciones detalladas destinadas a alcanzar un acuerdo de paz más completo.

Se han hecho circular propuestas para un alto el fuego inmediato entre Washington y Teherán en un intento por detener la guerra que ya dura cinco semanas y evitar la extraordinaria amenaza emitida por Donald Trump de bombardear las centrales eléctricas de Irán.

Trump exigió el domingo a Irán que “abriera el maldito estrecho” antes del martes por la noche, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes del país.

Funcionarios iraníes declararon a Reuters que no abrirían el estrecho a la navegación mercante como parte de un alto el fuego temporal.

Otro informe, publicado en el sitio web de noticias Axios, sugería que Irán no quería verse atrapado en una situación donde existiera un acuerdo sobre el papel, pero Estados Unidos e Israel atacaran periódicamente de todos modos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró que Teherán había respondido en privado, pero añadió que las negociaciones de paz eran «incompatibles con ultimátums y amenazas de cometer crímenes de guerra».

El mando militar central del país advirtió de una represalia «mucho más devastadora» si Estados Unidos e Israel intensificaban las hostilidades.

La posibilidad de bombardear centrales eléctricas y puentes ha sido condenada por abogados y expertos como un probable crimen de guerra, ya que su impacto en la población civil sería desproporcionado con respecto a cualquier ventaja militar teórica que se pudiera obtener.

Se espera que Trump ofrezca una actualización en una conferencia de prensa el lunes a la 1 p. m. ET (6 p. m. BST), donde también se prevé que describa cómo Estados Unidos rescató a cada uno de los dos tripulantes del avión de combate F-15E derribado sobre Irán el viernes.

Ambos pilotos se encuentran ahora en el centro médico regional de Landstuhl, un hospital militar estadounidense en Alemania.

En las conversaciones para un alto el fuego han participado el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en contacto con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mientras que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ha estado en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Fuentes políticas israelíes declararon al periódico Haaretz que creían que las negociaciones probablemente fracasarían, aunque pensaban que Trump buscaba una manera de poner fin a la guerra.

Añadieron que Israel se estaba preparando para todos los escenarios y que había identificado objetivos adicionales en caso de que se llevaran a cabo los bombardeos contra objetivos energéticos y de infraestructura.

Israel ya ha demostrado su disposición a intensificar sus bombardeos.

Agencias de noticias iraníes informaron de explosiones en el complejo petroquímico iraní de South Pars, en Asaluyeh. Poco después, Israel reivindicó la autoría a través de su ministro de Defensa, Israel Katz.

El ministro afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían atacado “la mayor planta petroquímica de Irán” y que el ataque se produjo tras otro ataque contra el complejo de Mahshahr el sábado.

Katz declaró que ambos emplazamientos eran “responsables de aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán y que ahora han sido inhabilitados”.

Los precios del petróleo bajaron el lunes por la mañana, reflejando las esperanzas de una desescalada. Los futuros del crudo Brent cayeron 1,92 dólares, un 1,76%, hasta los 107,11 dólares por barril a media mañana, antes de repuntar ligeramente por encima de los 108 dólares mientras continuaban los combates.

Los precios se situaban en 70 dólares por barril antes del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El ejército israelí anunció que había bombardeado Teherán de nuevo el lunes y que otro ataque el domingo acabó con la vida de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

Cuatro personas fallecieron el lunes en Haifa, al norte de Israel, tras el ataque con misiles ocurrido el día anterior.

Un equipo de rescate recuperó todos los cuerpos sepultados bajo los escombros. El misil logró atravesar las defensas aéreas israelíes y destruyó un edificio.

Israel bombardeó el lunes los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbolá tiene su bastión en la capital.

Un día antes, 15 personas murieron en Líbano, entre ellas Pierre Mouawad, un dirigente del partido cristiano anti-Hezbolá, quien fue una de las tres personas que fallecieron en un ataque en Ain Saadeh, al este de Beirut.