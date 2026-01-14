Ciudadanos de EU se alistan para proteger a sus padres indocumentados

NUEVA YORK- Ella creía que la clave para ser una buena reclutadora no era solo vender el ejército y sus beneficios, sino venderse a sí misma. La sargento de primera clase Rosa Cortez quería que los posibles reclutas se fijaran en las fotos de sus hijos sonrientes, su diploma universitario y los premios que había ganado a lo largo de sus casi 20 años en la Guardia Nacional de Oregón. Su objetivo era “irradiar positividad”, dijo. “La gente lo verá y querrá alinearse contigo”. TE PUEDE INTERESAR: Qué se debe saber sobre las órdenes que usan los agentes migratorios de EU para realizar arrestos Sin embargo, últimamente, ella, junto con otros cientos de reclutadores de todo el país, venía ofreciendo otra cosa: protección frente al mismo gobierno al que servía. El segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por una amplia ofensiva contra los migrantes indocumentados que ha desatado oleadas de miedo en lugares con grandes poblaciones hispanas. En muchas de estas zonas, un programa gubernamental poco conocido llamado Parole in Place se ha convertido en un refugio de última instancia y en una poderosa herramienta de reclutamiento. Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes pueden alistarse en el ejército. El programa Parole in Place, lanzado en 2013, ofrece a los padres y cónyuges indocumentados de los miembros del servicio protección frente a la deportación, y una vía acelerada hacia la residencia permanente. A principios de diciembre, la sargento Cortez estaba trabajando con seis posibles reclutas que querían utilizar el programa. Uno de ellos era Juan, un joven de 23 años con el cabello negro y desordenado y un arete de oro. (Juan pidió que se omitiera su apellido para proteger a sus familiares indocumentados). Juan había visto un video que Cortez publicó en las redes sociales y se puso en contacto con ella para alistarse. “Me gustaría que me diera más información antes de tomar una decisión”, escribió en un mensaje de texto a finales de septiembre. Cortez le respondió con un mensaje preguntándole cuáles eran sus “metas en la vida”. “Bueno, para empezar, espero conseguir que mi madre califique para el PIP para que no tenga que salir del país”, respondió, utilizando las siglas de Parole in Place. Dos meses después, agentes migratorios encapuchados detuvieron a un residente de larga data de la zona en un Home Depot situado a pocos kilómetros del pequeño negocio que la familia de Juan operaba en The Dalles, Oregón, una ciudad de unos 16.000 habitantes a orillas del río Columbia. Ahora Juan estaba sentado frente a Cortez en su pequeña oficina. Le entregó su tarjeta del Seguro Social y se movió nervioso en la silla. Todo iba demasiado rápido. Los soldados de la Guardia Nacional se entrenan un fin de semana al mes y dos semanas cada verano. En tiempos de guerra, agitación interna o desastre natural, los estados o el gobierno federal pueden movilizarlos para prestar servicio a tiempo completo.

Trump también ha intentado desplegar soldados de la Guardia Nacional en tareas de patrullaje en ciudades de todo el país, como Portland, Oregón, donde los tribunales dictaminaron recientemente que no podía enviar soldados tras las objeciones de las autoridades locales. El jueves, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon a dos personas en Portland durante una detención de tráfico, lo que avivó la indignación y las protestas. Cuando se reunía con los reclutas, a Cortez le gustaba hablar del orgullo que sentía al ayudar durante inundaciones o incendios, y de la camaradería que conllevaba el servicio militar. Pero como hija de inmigrantes indocumentados, también reconocía el miedo que atenazaba a su comunidad. Su zona de reclutamiento abarca una franja de 160 kilómetros del centro de Oregón que durante mucho tiempo ha atraído a trabajadores agrícolas migrantes de México, algunos de los cuales se quedaron y echaron raíces. Cortez había crecido entre los huertos de cerezas y peras de la región. Tenía amigos cercanos que temían salir de sus casas. "Es una locura lo que está pasando", dijo Juan mientras Cortez le tomaba las huellas dactilares y terminaba su papeleo. Cortez le compartió un enlace a un examen práctico que mediría sus conocimientos de matemáticas e inglés. Prometió hacerlo esa misma tarde. Si lo aprobaba, Juan podría presentarse al examen oficial en solo unas semanas. Pero primero tenía que terminar su turno de tarde en el negocio de su familia, donde su madre trabajaba en la caja registradora. EL SACRIFICIO DE UN SOLDADO Los orígenes del Parole in Place se remontan a mayo de 2007, uno de los meses más mortíferos de la guerra de Irak. El pelotón del sargento Alex R. Jiménez patrullaba un pueblo al sur de Bagdad cuando los insurgentes lo atacaron y lo tomaron cautivo. Sus restos fueron recuperados más de un año después. Mientras miles de soldados estadounidenses buscaban al militar de 25 años, su esposa, que había entrado ilegalmente a Estados Unidos desde la República Dominicana, estaba siendo deportada. En medio de la indignación pública, el gobierno Bush le concedió la residencia permanente. "Los sacrificios de nuestros soldados y sus familias merecen nuestro mayor respeto", dijo Michael Chertoff, secretario de Seguridad Nacional en aquel momento.

El programa se formalizó unos años después. El objetivo era dar tranquilidad a los soldados antes de ir a la guerra. Si un militar se da de baja o es expulsado deshonrosamente, su familiar pierde el estatus de protección. En 2023, unos 11.500 familiares de reclutas militares utilizaron el beneficio, un aumento del 35 por ciento respecto al año anterior, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La agencia no respondió a solicitudes de datos más recientes. Pero varios estados informaron de un reciente aumento de los alistados que recurrieron al programa. En Nevada, 79 alistados, o cerca del 20 por ciento de los nuevos reclutas de la Guardia Nacional del estado en 2025, usaron el programa. Para la sargento Cortez, el programa se había convertido en algo más grande que las cifras. Su madre había cruzado ilegalmente la frontera mexicana con su familia en 1976, a la edad de 7 años. "Cerezas, manzanas, peras, ciruelas, cebollas. Lo que se te ocurra, seguro que lo cosechamos", dijo Cortez. Su casa era una carpa o, si tenían suerte, un granero. Con el tiempo, se instalaron en un campamento de jornaleros agrícolas a las afueras de Walla Walla, Washington. El punto de inflexión para su familia llegó cuando uno de sus tíos, que había obtenido la residencia legal en la década de 1980, se alistó en la Guardia Nacional de Oregón. Toda la familia —siete personas apretadas en un auto para cinco— condujo más de 30 horas hasta Fort Knox, Kentucky, para la graduación de su entrenamiento básico. El campamento de jornaleros, recordó Cortez, podía ser caótico. Había drogas, delincuencia y familias que luchaban por sobrevivir. La ceremonia de graduación del entrenamiento básico era otro mundo. Los soldados, vestidos con sus uniformes de gala, con los botones de bronce relucientes, marchaban en filas perfectas hacia el patio de armas. Un segundo tío siguió al primero en el ejército. Pronto, ambos encontraron trabajo fijo como técnicos a tiempo completo en la flota de helicópteros de carga de la Guardia Nacional de Oregón. Cortez y su extensa familia se trasladaron de los campos de trabajo agrícola a un barrio de Milton-Freewater, Oregón. En 2004, cuando Cortez tenía 16 años, sus tíos fueron desplegados a Afganistán. Dos años más tarde, se alistó y partió al entrenamiento básico. Hoy es una madre de tres hijos de 37 años y reclutadora a tiempo completo de la Guardia Nacional, ofreciendo los beneficios del servicio en un país en guerra consigo mismo por la migración, y por quien merece ser estadounidense. Como soldado y reclutadora, tenía que mantenerse al margen de las disputas políticas divisivas. Como hija de migrantes mexicanos en un lugar que se sentía sitiado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el tema era imposible de evitar. "Para mí, las emociones están en todas partes", dijo. 'Tenemos miedo' El alcalde y cinco miembros del Consejo Municipal de The Dalles miraban fijamente a la multitud que se había reunido en una noche lluviosa de principios de diciembre. Los funcionarios electos eran hombres blancos. La multitud era casi totalmente hispana. Llenaban la sala de reuniones del segundo piso y se desbordaban hacia el pasillo y una sala contigua, donde la sargento Cortez observaba. Habían transcurrido nueve días desde que agentes enmascarados del ICE se habían llevado de Home Depot a Salvador Muratalla, padre de cinco hijos que llegó al país en 2002. Había estado comprando circuitos eléctricos para un trabajo de construcción. Cortez había visto el video en internet en el que tres agentes arrastraban a Muratalla fuera de la tienda, sujetándolo por los brazos, mientras él gritaba su nombre y su número de teléfono. Ahora su hija, Yami Muratalla, temblaba al dirigirse al Consejo.