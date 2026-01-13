Qué se debe saber sobre las órdenes que usan los agentes migratorios de EU para realizar arrestos

NUEVA YORK- A medida que el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las redadas migratorias en todo Estados Unidos, una ola de arrestos de gran repercusión, muchos de ellos en hogares y negocios privados, y captados en video, ha puesto una pregunta jurídica en el centro del debate nacional: ¿Cuándo pueden los agentes federales de inmigración entrar legalmente en una propiedad privada para realizar un arresto? Esa pregunta ha cobrado nueva urgencia en ciudades como Minneapolis, donde miles de agentes federales operan en las calles en medio de protestas, enfrentamientos y un tiroteo que resultó fatal, agudizando el escrutinio sobre la autoridad legal en que se basan los agentes de inmigración cuando llegan a la puerta del lugar en el que desean efectuar arrestos. TE PUEDE INTERESAR: Revelan video que grabó agente de ICE antes de matar a Renee Good en Minnesota En el centro del debate está una distinción jurídica en gran medida desconocida para el público, pero central para la aplicación de las leyes de inmigración. La mayoría de los arrestos migratorios se llevan a cabo bajo órdenes administrativas, las cuales son documentos internos emitidos por las autoridades de inmigración que autorizan el arresto de un individuo específico, pero no le permiten a los agentes entrar por la fuerza en hogares u otros espacios no públicos sin el consentimiento de las personas en el interior. Sólo las órdenes judiciales firmadas por jueces conllevan esa autoridad. Los expertos jurídicos dicen que el enérgico impulso del gobierno para controlar la inmigración ilegal, combinado con la conciencia del público sobre esos límites, está convirtiendo cada vez más los momentos de las detenciones en puntos de conflicto, azuzando enfrentamientos que ahora se desarrollan en ciudades de todo el país. Esto es lo que conviene saber sobre las limitaciones de las órdenes que autorizan la mayoría de los arrestos relacionados con la inmigración. LAS ÓRDENES DE DTENCIÓN MIGRATOIA NO SUELEN AUTORIZAR LA ENTRADA A PROPIEDAD PRIVADA Todas las operaciones policiales, incluidas las realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), están regidas por la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables. Eso significa que se requiere que las fuerzas migratorias cuenten con una orden antes de registrar la propiedad privada de alguien o arrestarlo, independientemente de su estatus migratorio.

Pero no todas las órdenes son iguales. Normalmente, los arrestos llevados a cabo por agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) son autorizados por órdenes administrativas, a veces conocidas como órdenes de inmigración, no por órdenes judiciales. Las órdenes judiciales son emitidas por un tribunal y firmadas por un juez de primera instancia o un juez estatal o federal. Estas órdenes le permiten a una agencia policial relevante aprehender a un individuo específico en cualquier contexto, independientemente de si la persona está en propiedad pública o privada. En otras palabras, la ley permite que las fuerzas policiales entren y registren un hogar o negocio para realizar el arresto sin el consentimiento del dueño una vez que un juez aprueba el arresto. Por el contrario, las órdenes administrativas utilizadas en la mayoría de las operaciones de inmigración son sancionadas por una agencia, agente o juez de inmigración, y no permiten a las fuerzas policiales entrar por la fuerza en propiedad privada para detener a alguien. Eso significa que las personas pueden legalmente negar la entrada a agentes federales de inmigración en propiedad privada si los agentes sólo tienen una orden administrativa. Hay excepciones limitadas, algunas de las cuales incluyen si alguien está en peligro inmediato, un agente está persiguiendo activamente a un sospechoso o si alguien está pidiendo ayuda dentro de la residencia. Pero esas excepciones no se aplican en arrestos rutinarios de inmigración, dicen expertos jurídicos. John Sandweg, exdirector interino de ICE, dijo que los agentes están entrenados sobre qué circunstancias justifican legalmente el ingresar a fuerzas. Pero a medida que el alcance del trabajo de esa agencia se ha expandido, y más agentes de la Patrulla Fronteriza han comenzado a realizar el trabajo de los agentes de ICE, hay una mayor probabilidad de que los agentes apliquen incorrectamente las reglas, observó. "Los riesgos de todos estos tipos de incidentes aumentan drásticamente cuando sacas a los agentes de su entorno operativo normal y les pides que hagan cosas para las que no han sido entrenados, porque no forma parte de sus misiones principales", expresó Sandweg. TENSIONES CRECIENTES EN MINNEAPOLIS La espinosa distinción legal entre órdenes judiciales y administrativas quedó de relieve el domingo, cuando agentes migratorios allanaron una casa privada para realizar un arresto en Minneapolis, después de enfrentarse con manifestantes que confrontaron a los agentes fuertemente armados. Documentos revisados por The Associated Press dejaron ver que los agentes sólo tenían una orden administrativa, lo que significa que no había un juez que hubiese autorizado la redada en propiedad privada.