Ciudadanos en EU permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas

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    Ciudadanos en EU permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas
    AP.

Nueva York, Filadelfia y Washington, que acogieron gran parte de las mayores festividades por el 4 de julio, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados

WASHINGTON.-Ante el riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, millones de ciudadanos en Estados Unidos continúan bajo alertas de altas temperaturas, motivo por el cual el programa de celebraciones por el Día de la Independencia tuvo que ser modificado en gran parte del territorio.

Fue el pasado fin de semana que el clima afectó la víspera los festejos con la cancelación de algunos eventos.

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De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional hoy se esperan nuevamente temperaturas elevadas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi, por lo que se han emitido varios avisos de calor.

Ante el riesgo, las autoridades de Filadelfia y Washington cancelaron los tradicionales desfiles por la fecha, una de las más importantes en el calendario del país norteamericano y entre los puentes festivos más ajetreados.

En la capital, alertas de tormenta severa y descargas eléctricas forzaron en la tarde del sábado a evacuar por unas dos horas la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el recinto donde cientos esperaban el discurso del presidente, Donald Trump, en la Explanada Nacional.

Tras la confusión de una audiencia que tuvo que buscar refugio en los edificios cercanos y luego volver a pasar por los filtros de seguridad para reingresar al área, Trump habló cerca de la medianoche, una hora después de lo previsto en un escenario colocado cerca del Monumento a George Washington.

Después se llevó a cabo un histórico espectáculo de fuegos artificiales, el mayor en la historia de la capital y con el que la Administración espera romper un récord mundial. Según los organizadores, en el show fueron disparados unos 850 mil proyectiles pirotécnicos.

Al momento Washington y áreas de los cercanos estados de Maryland y Virginia se encuentran bajo alerta por la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes.

De acuerdo con documentos internos del Servicio de Parques Nacionales revisados por The Washington Post, se preveía que en medio del calor y los altos índices de humedad, el humo y las partículas de los fuegos artificiales provocaran niveles peligrosos de contaminación y condiciones “muy insalubres” en la zona capitalina.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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