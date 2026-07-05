Ciudadanos en EU permanecen bajo alertas de calor y lluvias intensas

WASHINGTON.-Ante el riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, millones de ciudadanos en Estados Unidos continúan bajo alertas de altas temperaturas, motivo por el cual el programa de celebraciones por el Día de la Independencia tuvo que ser modificado en gran parte del territorio.

Fue el pasado fin de semana que el clima afectó la víspera los festejos con la cancelación de algunos eventos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump celebra los 250 años de los Estados Unidos con mitin político en Washington D.C.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional hoy se esperan nuevamente temperaturas elevadas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi, por lo que se han emitido varios avisos de calor.

Ante el riesgo, las autoridades de Filadelfia y Washington cancelaron los tradicionales desfiles por la fecha, una de las más importantes en el calendario del país norteamericano y entre los puentes festivos más ajetreados.

En la capital, alertas de tormenta severa y descargas eléctricas forzaron en la tarde del sábado a evacuar por unas dos horas la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el recinto donde cientos esperaban el discurso del presidente, Donald Trump, en la Explanada Nacional.

Tras la confusión de una audiencia que tuvo que buscar refugio en los edificios cercanos y luego volver a pasar por los filtros de seguridad para reingresar al área, Trump habló cerca de la medianoche, una hora después de lo previsto en un escenario colocado cerca del Monumento a George Washington.

Después se llevó a cabo un histórico espectáculo de fuegos artificiales, el mayor en la historia de la capital y con el que la Administración espera romper un récord mundial. Según los organizadores, en el show fueron disparados unos 850 mil proyectiles pirotécnicos.

Al momento Washington y áreas de los cercanos estados de Maryland y Virginia se encuentran bajo alerta por la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes.

De acuerdo con documentos internos del Servicio de Parques Nacionales revisados por The Washington Post, se preveía que en medio del calor y los altos índices de humedad, el humo y las partículas de los fuegos artificiales provocaran niveles peligrosos de contaminación y condiciones “muy insalubres” en la zona capitalina.