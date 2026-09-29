Ciudadanos en Kiev viven su día a día entre con incertidumbre por los ataques rusos con misiles balísticos y drones

KIEV, UCRANIA- Rusia disparó misiles balísticos y decenas de drones a reacción contra Kiev, informó la Fuerza Aérea de Ucrania el martes, en medio del intento de Moscú de que Ucrania ceda bajo la presión de bombardeos día y noche sobre su capital y otras ciudades. La arremetida rusa ha utilizado nuevos drones a reacción que vuelan demasiado rápido y demasiado alto como para que las defensas antiaéreas ucranianas en tierra puedan derribarlos. Ucrania se esfuerza por mantenerse al ritmo desarrollando de drones interceptores más rápidos, en un nuevo ejemplo de cómo la guerra ha impulsado la innovación militar, pero fabricar y desplegar nuevas armas lleva meses.

Los misiles balísticos de Rusia también han logrado atravesar las defensas, ya que Ucrania tiene una escasez desesperada de misiles interceptores de defensa antiaérea Patriot fabricados en Estados Unidos, que son la única forma fiable de detener los ataques balísticos de Moscú. Las reservas de Patriot son bajas, en gran medida por la guerra con Irán, y Ucrania ha recibido sólo pequeñas cantidades este año pese a las súplicas del presidente Volodymyr Zelenskyy. Ucrania indicó que sus defensas antiaéreas derribaron dos misiles balísticos durante la noche, lo que sugirió que Kiev podría haber recibido recientemente más Patriot. “Los actos de terror de Rusia contra Ucrania se intensifican día a día”, escribió en X el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha. “Esta es la escalada deliberada de Rusia en lugar de aceptar las ofertas de Ucrania de un alto el fuego, negociar y poner fin a la guerra”. Moscú asegura que quiere un acuerdo de paz integral, incluida una rendición ucraniana de territorio, una exigencia inaceptable para Kiev, antes de aceptar un alto el fuego. Los esfuerzos de Estados Unidos por mediar la paz durante el último año no han logrado avances significativos. El negociador del Kremlin, Kirill Dmitriev, estuvo en Washington el lunes para sostener conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el fin de la guerra y posibles iniciativas energéticas entre Estados Unidos y Rusia una vez que termine, según un funcionario estadounidense familiarizado con la visita que solicitó mantener el anonimato el martes dado que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el tema. El funcionario describió la conversación como constructiva.

Las necesidades de defensa antiaérea aumentan con la llegada de los crudos meses de invierno, que en los años transcurridos desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022 han traído una escalada de ataques contra la red eléctrica de Ucrania. Esa estrategia priva a los civiles ucranianos de calefacción y agua corriente, entre otras cosas. Ucrania trabaja para aumentar la producción de sistemas interceptores nacionales capaces de contrarrestar los drones rusos a reacción, con nuevos sistemas que ya se están probando y desplegando con algunas unidades de combate, afirmó el martes Ihor Klymenko, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

El trabajo es urgente, ya que Kiev ha estado bajo ataque casi constante con más de 235 alertas de ataque aéreo desde el 27 de agosto, con una duración combinada de 261 horas, dijo Klymenko. Los cazas F-16 han podido derribar los drones a reacción, aunque a un costo mucho mayor. Ucrania debe recibir tres de los aviones de combate de Bélgica antes de fin de año, anunció Zelenskyy el martes. Los ataques implacables han alterado la vida cotidiana en Kiev. La Universidad Nacional de Kiev está cambiando al aprendizaje remoto durante las próximas semanas por temor a la seguridad del personal y los estudiantes. El Ministerio ruso de Defensa informó que sus fuerzas bombardearon centros de procesamiento de datos en Kiev que, según Moscú, son utilizados por el ejército ucraniano, que despliega cada vez más inteligencia artificial en el campo de batalla.

Otros objetivos rusos incluyeron instalaciones en la capital ucraniana y en la región de Kiev donde se almacenaban drones y misiles de crucero, así como una subestación eléctrica, una instalación de fabricación de drones y estructuras de infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa, señaló el Ministerio. Las autoridades ucranianas informaron que la andanada alcanzó edificios de apartamentos, casas y el transporte público en Kiev, e hirió a una persona. Por otra parte, en la ciudad ucraniana norteña de Sumy, maestros y estudiantes evacuaron su escuela justo antes que cuatro potentes bombas planeadoras impactaran durante las clases, dijo Zelenskyy. Las bombas también alcanzaron una zona residencial donde dos personas murieron, afirmó. En Odesa, el ataque hirió a ocho personas durante la noche y dañó edificios residenciales, infraestructura civil, una escuela, un refugio de animales y la infraestructura portuaria, aseveraron autoridades locales.