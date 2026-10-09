Ciudadanos extranjeros irrumpen en una base británica que alberga un centro clave de inteligencia de EU y la OTAN

Las detenciones desencadenaron una importante investigación antiterrorista sobre la brecha de seguridad en la instalación estratégica, que sirve como centro neurálgico de inteligencia para apoyar a los comandantes militares estadounidenses en Europa y África.

Dos ciudadanos letones que residían legalmente en el Reino Unido fueron arrestados el jueves en virtud del artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional británica de 2023 tras supuestamente traspasar el perímetro de seguridad de la base aérea de RAF Molesworth, una base militar británica sensible que alberga operaciones de inteligencia cruciales de Estados Unidos y la OTAN .

Según los informes , la base también está experimentando una expansión de 556,5 millones de dólares centrada en el Complejo Conjunto de Análisis de Inteligencia (JIAC, por sus siglas en inglés), un lugar diseñado para consolidar 20 instalaciones de inteligencia y albergar a más de 1.000 personas.

Los sospechosos, de 32 y 36 años, fueron descubiertos dentro de la base alrededor de las 2 de la madrugada del jueves tras una exhaustiva inspección de seguridad.

Agentes de la Policía del Ministerio de Defensa que realizaban patrullas de rutina dieron la voz de alarma alrededor de las 22:00 horas del miércoles tras encontrar un vehículo abandonado cerca del perímetro.

Los especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaron el vehículo antes de que los agentes armados descubrieran una brecha en la valla y localizaran a los hombres en su interior.

Inicialmente detenidos bajo sospecha de allanamiento de morada y daños a la propiedad, ambos hombres fueron arrestados nuevamente en virtud de la Ley de Seguridad Nacional por presuntamente ingresar a un lugar prohibido con un propósito perjudicial para el Reino Unido.

Permanecen bajo custodia mientras detectives antiterroristas ejecutan órdenes de registro en dos propiedades residenciales en la cercana localidad de Peterborough.

Gestionada por el 423.er Grupo de Base Aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la base aérea de RAF Molesworth es una instalación sin capacidad de vuelo dedicada a operaciones conjuntas de inteligencia y mando.

Alberga elementos de inteligencia para el Comando Europeo de Estados Unidos, el Comando de África de Estados Unidos y el Centro de Fusión de Inteligencia de la OTAN.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el aeródromo fue utilizado por el 15.º Escuadrón de Bombardeo de los Estados Unidos. En 1973, el aeródromo fue desactivado oficialmente antes de pasar a desempeñar su función actual como centro de inteligencia.

La construcción del JIAC comenzó el 12 de abril de 2024, y las obras en el terreno se iniciaron esa misma primavera. Está previsto que las instalaciones estén terminadas en el verano de 2028.

Un comunicado del Departamento de Defensa de 2024 describió el desarrollo de la base como parte de los esfuerzos generales del departamento para la consolidación de la infraestructura europea.

“Mientras evaluamos la situación de seguridad global, las fuerzas estadounidenses se mantienen en el máximo estado de preparación”, indicó el mando en un comunicado.

“También queremos expresar nuestro agradecimiento al Reino Unido por la estrecha colaboración con las fuerzas estadounidenses en materia de seguridad”.

Los responsables británicos de la lucha antiterrorista advirtieron contra la extracción de conclusiones prematuras sobre posibles motivos de espionaje o terrorismo.

“Somos muy conscientes del reciente aumento del interés y la preocupación en torno a las instalaciones militares”, declaró Helen Flanagan, comandante de la policía antiterrorista de Londres.

Flanagan añadió que los investigadores no han establecido ninguna conexión entre la brecha de seguridad de Molesworth y los recientes problemas de seguridad en la base aérea de Fairford, otra base británica utilizada por bombarderos estratégicos estadounidenses .

“En esta etapa mantenemos una mente abierta y las investigaciones siguen en curso”, dijo.

Fox News Digital se ha puesto en contacto con el Pentágono y la CIA para obtener comentarios.