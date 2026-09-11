CIA advirtió a la Casa Blanca que se planeaban ataques con aviones tres años antes del 11-S

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    CIA advirtió a la Casa Blanca que se planeaban ataques con aviones tres años antes del 11-S
    La CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para EU, incluidos posibles atentados con aviones. SPENCER PLATT / EFE
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La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001

La CIA advirtió al menos tres años atrás a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para Estados Unidos, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11 de septiembre de 2001, según documentos desclasificados este viernes con motivo del 25 aniversario de los atentados.

La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las Administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que describió como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11S.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/presunto-autor-intelectual-de-ataques-del-11-s-sin-ser-juzgado-a-25-anos-de-la-tragedia-NG23434867

En uno de los documentos, fechado el 10 de septiembre de 1998, tres años antes de los atentados, un analista de inteligencia escribió que el grupo terrorista “podría estrellar un avión cargado de explosivos contra una ciudad de Estados Unidos”.

Otro documento, del 4 de diciembre de 1998, recogía información según la cual “Bin Laden y sus aliados se preparan para atacar Estados Unidos mediante el secuestro de aviones”.

Los documentos refuerzan las conclusiones de la comisión nacional que investigó los atentados. En su informe de 2004, señaló que las agencias de inteligencia habían alertado de forma reiterada sobre la amenaza de Al Qaeda, pero no lograron comprender la magnitud ni la naturaleza precisa del ataque que el grupo preparaba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-proximo-ataque-terrorista-del-11-s-podria-planearse-donde-menos-lo-esperamos-advierte-el-jefe-de-los-servicios-de-inteligencia-britanicos-DG23432436

A raíz de los atentados, Estados Unidos reogranizó su arquitectura de seguridad nacional para integrar el trabajo de la CIA, el FBI y otros organismos, que hasta entonces no compartían la información entre ellas.

El actual director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó en un comunicado que la desclasificación busca “honrar la memoria” de las víctimas de los atentados y de los estadounidenses que posteriormente murieron en la lucha contra el terrorismo.

Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada “guerra contra el terrorismo”, así como la invasión estadounidense de Afganistán.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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