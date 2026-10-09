Irán ejecuta a un manifestante pocas horas después de que se casara con su novia en una ceremonia en prisión

Una pareja iraní encarcelada por protestar contra el régimen se casó en una ceremonia telefónica en prisión, pero horas después fueron cruelmente separados para siempre cuando el novio fue ahorcado por el régimen, antes de que pudieran verse como marido y mujer. Alireza Sepahi, de 25 años, y Mahshad Keshani, de 22, figuraban entre los miles de detenidos durante las protestas contra el régimen a principios de este año. Keshani insistía en celebrar una boda informal antes de que Sepahi pudiera ser asesinado por el gobierno islamista.

Sepahi, quien evitó su ejecución durante el verano tras sufrir un infarto camino al patíbulo, aceptó. Los dos amantes estuvieron acompañados por sus padres por teléfono desde la prisión de Isfahán, según informó el Sunday Times. Amirsalar Davoudi, abogado defensor de los derechos humanos en Teherán, ofició la boda el lunes leyendo los votos de la pareja para que sus padres los bendijeran. La familia de Keshani solo pudo ofrecer una copia del Corán, un caramelo de azafrán y una sola rosa roja como dote. “Fue idea de Mahshad”, declaró Davoudi al Times. “Aún ahora me pregunto cómo una mujer joven puede tener tanto coraje”. “No sé cómo asimilar esto”, añadió. “El régimen se está vengando de jóvenes inocentes por la humillación que ha sufrido a nivel internacional.”