Irán ejecuta a un manifestante pocas horas después de que se casara con su novia en una ceremonia en prisión
Horas después de la boda, Sepahi fue ahorcado en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán
Una pareja iraní encarcelada por protestar contra el régimen se casó en una ceremonia telefónica en prisión, pero horas después fueron cruelmente separados para siempre cuando el novio fue ahorcado por el régimen, antes de que pudieran verse como marido y mujer.
Alireza Sepahi, de 25 años, y Mahshad Keshani, de 22, figuraban entre los miles de detenidos durante las protestas contra el régimen a principios de este año. Keshani insistía en celebrar una boda informal antes de que Sepahi pudiera ser asesinado por el gobierno islamista.
Sepahi, quien evitó su ejecución durante el verano tras sufrir un infarto camino al patíbulo, aceptó. Los dos amantes estuvieron acompañados por sus padres por teléfono desde la prisión de Isfahán, según informó el Sunday Times.
Amirsalar Davoudi, abogado defensor de los derechos humanos en Teherán, ofició la boda el lunes leyendo los votos de la pareja para que sus padres los bendijeran. La familia de Keshani solo pudo ofrecer una copia del Corán, un caramelo de azafrán y una sola rosa roja como dote.
“Fue idea de Mahshad”, declaró Davoudi al Times. “Aún ahora me pregunto cómo una mujer joven puede tener tanto coraje”.
“No sé cómo asimilar esto”, añadió.
“El régimen se está vengando de jóvenes inocentes por la humillación que ha sufrido a nivel internacional.”
Horas después de la boda, Sepahi fue ahorcado en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán, lugar donde tuvo lugar una de las mayores protestas contra la República Islámica en enero.
Ha sido un lugar habitual de ejecuciones públicas por parte del régimen, en un intento por enviar un mensaje al pueblo.
El primo de Sepahi, Abolfazl Sepahi Badjani, fue uno de los hombres ahorcados en la plaza , lo que ha provocado una fuerte reacción y protestas contra el régimen.
En el caso de la plaza Alikhani, doce hombres fueron acusados de asesinar a cuatro guardias de seguridad durante la protesta, y grupos de derechos humanos afirman que los acusados fueron obligados a hacer confesiones falsas bajo tortura.
La ejecución de Sepahi, junto con la de su compañero de prisión Alireza Raisi, significa que solo cinco de los doce acusados siguen con vida.
El novio estuvo por última vez en el lugar en julio para su ejecución, pero sufrió un ataque al corazón y cayó en coma antes de que el estado pudiera ahorcarlo.
Finalmente, Sepahi recuperó la conciencia y el domingo se le permitió una última visita familiar, señal de que su muerte era inminente.
Según The Times, eso fue lo que motivó la insistencia de Keshani para que Davoudi los ayudara a casarse antes de que fuera demasiado tarde.
“Le dije: ‘Querida, ¿entiendes que esto no se puede simplemente deshacer?’”, le contó Davoudi. “Ella respondió: ‘Señor Davoudi, amo a Alireza’”.
Cuando Davoudi le transmitió el plan a Sepahi, el joven no podía creer lo que oía y finalmente se derrumbó en la prisión.
“Alireza estaba llorando, y sucedió algo profundamente doloroso y hermoso. Incluso los guardias de la prisión comenzaron a llorar”, recordó Davoudi.
La familia de Sepahi sufrió un último insulto al impedírseles enterrar a su hijo en su ciudad natal, según informó Iran International.