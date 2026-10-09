Irán ejecuta a un manifestante pocas horas después de que se casara con su novia en una ceremonia en prisión

Irán ejecuta a un manifestante pocas horas después de que se casara con su novia en una ceremonia en prisión

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

Horas después de la boda, Sepahi fue ahorcado en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán

Internacional
/
COMPARTIR

Una pareja iraní encarcelada por protestar contra el régimen se casó en una ceremonia telefónica en prisión, pero horas después fueron cruelmente separados para siempre cuando el novio fue ahorcado por el régimen, antes de que pudieran verse como marido y mujer.

Alireza Sepahi, de 25 años, y Mahshad Keshani, de 22, figuraban entre los miles de detenidos durante las protestas contra el régimen a principios de este año. Keshani insistía en celebrar una boda informal antes de que Sepahi pudiera ser asesinado por el gobierno islamista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/christa-pike-vuelve-a-caminar-y-comer-tras-la-fallida-ejecucion-en-tennessee-HE24026441

Sepahi, quien evitó su ejecución durante el verano tras sufrir un infarto camino al patíbulo, aceptó. Los dos amantes estuvieron acompañados por sus padres por teléfono desde la prisión de Isfahán, según informó el Sunday Times.

Amirsalar Davoudi, abogado defensor de los derechos humanos en Teherán, ofició la boda el lunes leyendo los votos de la pareja para que sus padres los bendijeran. La familia de Keshani solo pudo ofrecer una copia del Corán, un caramelo de azafrán y una sola rosa roja como dote.

“Fue idea de Mahshad”, declaró Davoudi al Times. “Aún ahora me pregunto cómo una mujer joven puede tener tanto coraje”.

“No sé cómo asimilar esto”, añadió.

“El régimen se está vengando de jóvenes inocentes por la humillación que ha sufrido a nivel internacional.”

$!Keshani insistía en celebrar una boda informal antes de que Sepahi pudiera ser asesinado por el gobierno islamista.
Keshani insistía en celebrar una boda informal antes de que Sepahi pudiera ser asesinado por el gobierno islamista. ESPECIAL

Horas después de la boda, Sepahi fue ahorcado en la plaza Shahid Alikhani de Isfahán, lugar donde tuvo lugar una de las mayores protestas contra la República Islámica en enero.

Ha sido un lugar habitual de ejecuciones públicas por parte del régimen, en un intento por enviar un mensaje al pueblo.

El primo de Sepahi, Abolfazl Sepahi Badjani, fue uno de los hombres ahorcados en la plaza , lo que ha provocado una fuerte reacción y protestas contra el régimen.

En el caso de la plaza Alikhani, doce hombres fueron acusados de asesinar a cuatro guardias de seguridad durante la protesta, y grupos de derechos humanos afirman que los acusados fueron obligados a hacer confesiones falsas bajo tortura.

La ejecución de Sepahi, junto con la de su compañero de prisión Alireza Raisi, significa que solo cinco de los doce acusados siguen con vida.

El novio estuvo por última vez en el lugar en julio para su ejecución, pero sufrió un ataque al corazón y cayó en coma antes de que el estado pudiera ahorcarlo.

Finalmente, Sepahi recuperó la conciencia y el domingo se le permitió una última visita familiar, señal de que su muerte era inminente.

Según The Times, eso fue lo que motivó la insistencia de Keshani para que Davoudi los ayudara a casarse antes de que fuera demasiado tarde.

“Le dije: ‘Querida, ¿entiendes que esto no se puede simplemente deshacer?’”, le contó Davoudi. “Ella respondió: ‘Señor Davoudi, amo a Alireza’”.

Cuando Davoudi le transmitió el plan a Sepahi, el joven no podía creer lo que oía y finalmente se derrumbó en la prisión.

“Alireza estaba llorando, y sucedió algo profundamente doloroso y hermoso. Incluso los guardias de la prisión comenzaron a llorar”, recordó Davoudi.

La familia de Sepahi sufrió un último insulto al impedírseles enterrar a su hijo en su ciudad natal, según informó Iran International.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Asesinatos
Pena De Muerte
A20
Localizaciones
Irán
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
En Texas hay liderazgos que han planteado la necesidad de extender el tren de Nuevo Laredo a San Antonio.

Texanos piden extender tren Saltillo-Nuevo Laredo hasta San Antonio
José Ramírez conectó un cuadrangular de dos carreras y encabezó la reacción de los Guardians, que vencieron 9-5 a los White Sox y forzaron el quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

¡Remontada de película! Guardians vencen 9-5 a White Sox y obligan al Juego 5 de la Serie Divisional
Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizaron un intenso duelo actoral sobre el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Bruno Bichir y Marimar Vega sacuden a Saltillo con el dilema ético de ‘Réquiem’
true

Vivienda: ¿es en realidad un derecho del ciudadano?
true

Se les acabó el dinero a los de la 4T

Sonia Garza González indicó que es importante contar con políticas públicas y también que haya más emprendimiento de mujeres.

Realizan mujeres el 73% del trabajo no remunerado: AMMJE
La licencia de conducir permanente puede tramitarse durante 2026 en la Ciudad de México por mil 500 pesos.

Licencia permanente en CDMX: esta es la fecha límite para tramitarla y obtenerla en 2026
La temporada de influenza en México se acerca. Conoce sus principales síntomas, cuándo suele comenzar y las medidas para prevenir contagios.

Se aproxima la temporada de Gripe en México... expertos advierten que se podría adelantar. Síntomas y recomendaciones