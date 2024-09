Ciudades esponja, un modelo urbanístico con el que se busca evitar que el agua de las lluvias inunde las ciudades

De acuerdo con el sitio web de ONU-Habitat, la idea de lo que es una “ciudad esponja” simboliza un buen ejemplo para mejorar los “suministros de agua urbanos SbN a gran escala”, tomando en cuenta llevar acabo “enfoques de infraestructura verde en paisajes urbanos, principalmente para mejorar la disponibilidad de agua”.

Siendo así, que a través del desarrollo de ciudades esponja es posible poder encarar un problema por el que los planificadores urbanos han batallado por mucho tiempo; es decir, lograr evitar que el agua de lluvia termine por inundar las urbes, en tanto se llevan acabo acciones más eficientes de conservarla para su eventual reutilización.

Para poder alcanzar este objetivo, es esencial, explica ONU-Habitat, “La aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como techos verdes, pavimentos permeables y biorremediación, junto con la restauración de humedales y ríos urbanos y periurbanos, buscan mitigar los impactos negativos de la urbanización sobre los ecosistemas naturales”.

Así también, detalla ONU-Habitat, tanto los jardines pluviales como los “sistemas de biorretención” con usados con el propósito de “recolectar la escorrentía”, es decir, el agua de lluvia que circula de manera libre sobre la superficie de un terreno, y “eliminar ciertos contaminantes”; de esta forma una parte de esta agua “se regresa al sistema natural y se almacena para garantizar la disponibilidad de agua para fines de riego y limpieza durante los períodos de sequía”.

En este sentido, “la adopción de las SbN no solo son necesarias para mejorar los resultados de gestión del agua y lograr la seguridad hídrica”, resalta ONU-Habitat, sino que además “son fundamentales para garantizar la entrega de beneficios colaterales que son esenciales para todos los aspectos del desarrollo sostenible”; concluye precisando que no obstante “las SbN no son una panacea, juegan un papel primordial en la construcción de un mejor futuro urbano, más brillante, más seguro y más equitativo para todas las personas”.

PRIMERA CIUDAD ESPONJA SE DESARROLLÓ EN CHINA

La iniciativa de desarrollar ciudades esponja nace en China, país que tiene un ambicioso objetivo, conseguir que en el año 2030, el 80% de sus áreas urbanas sean capaces de absorber y reutilizar por lo menos el 70% del agua de lluvia.

Es así, de acuerdo a un artículo publicado el 20 de enero de 2016 en World Future Council titulado “Sponge Cities: What is it all about?” que el parque urbano de aguas pluviales que cuenta con 34 hectáreas en la ciudad de Harbin, en el norte de China, es un buen ejemplo de una exitosa Ciudad Esponja.

Esto se debe a que este “parque de aguas pluviales proporciona múltiples servicios ecosistémicos: recoge, limpia y almacena el agua de lluvia y la deja infiltrarse en los acuíferos“, apunta World Future Council, y a su vez, añade “protege y recupera los hábitats naturales autóctonos y proporciona un espacio público estéticamente atractivo para uso recreativo”.

En consecuencia a este logro, en ese año el gobierno chino elogió 16 urbes piloto, asignándoles a cada una de ellas entre 400 y 600 millones de yuanes, con el objetivo llevar acabo estrategias “innovadoras de gestión del agua que transformarían gradualmente estas ciudades en “Ciudades Esponja””, describe World Future Council.