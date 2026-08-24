Coalición de pandillas desata nuevo ataque violento contra comunidad agrícola en Haití

Una poderosa coalición de pandillas atacó una pacífica comunidad agrícola enclavada en las colinas sobre la capital de Haití, matando a varias personas, informó un funcionario a The Associated Press este lunes.

El alcalde de Kenscoff, Jean Massillon, relató que hombres armados irrumpieron en la comunidad a última hora del domingo, incendiaron viviendas y mataron a residentes.

“Sigue siendo imposible establecer una cifra definitiva de muertos debido a las dificultades de acceso y los problemas de comunicación”, declaró Massillon.

Los lamentos llenaban el aire en Kenscoff al tiempo que los sobrevivientes encontraban los cuerpos de amigos y familiares esparcidos en las calles a primera hora del lunes.

“¡Mataron a mi hijo!”, seguía gritando una mujer cuando personas cercanas intentaban consolarla.

Un hombre se arrojó al costado de la carretera, con la cabeza sobre su brazo derecho y lloraba en el suelo. Cerca, la gente recogía los cadáveres de los asesinados, algunos envueltos en sábanas salpicadas de sangre.

Robert Jean recordó cómo escuchó disparos antes del amanecer e intentó despertar a la gente para evitar que fuera asesinada. Dijo que buscaba frenéticamente a su hermano, quien fue asesinado: “Estaba llamando para ver si todos estaban a salvo. No pude encontrar a mi hermano”.

Otro residente de Kenscoff culpó al gobierno por las muertes.

“Si tan solo tuviéramos una buena fuerza policial que hubiera colocado aquí un camión blindado, lo que pasó aquí se habría evitado”, dijo Verti Enold-Saint, levantando una sábana sobre el cuerpo de su cuñado.

El agricultor Mathurin Pierre, de 41 años, contó a The Associated Press que perdió a 14 seres queridos y que un número desconocido permanece desaparecido.

Massillon atribuyó el ataque a integrantes de Viv Ansanm, que el gobierno de Estados Unidos designó el año pasado como organización terrorista extranjera.

“Sembraron el caos”, indicó Massillon.

Contó que los agresores atacaron una iglesia y viviendas, incluidas las del doctor Jean “Bill” Pape. Es un médico reconocido que dirige una organización no gubernamental en Haití que ayuda a pacientes, incluidos aquellos con VIH y tuberculosis.

No se disponía de más detalles sobre el ataque. Un portavoz de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU no ha respondido a un mensaje en que se solicitaban comentarios.

El gobierno de Haití emitió un comunicado condenando lo que calificó como un atroz ataque criminal.

“Se están desplegando refuerzos”, indicó. “Kenscoff no será abandonada”.

Resaltó que se ha ordenado a las fuerzas de seguridad perseguir a los responsables.

“La población debe mantenerse confiada”, señaló el gobierno, y agregó que no dará marcha atrás.

AFECTACIONES EN CASI TODA LA POBLACIÓN DE LA CAPITAL DE HAITÍ

Las pandillas controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe, la capital, y Viv Ansanm ha atacado repetidamente la cercana Kenscoff.

La violencia de las pandillas ha desplazado a una cifra récord de 1.5 millones de personas en todo Haití, donde se reportó la muerte de más de 3 mil 100 personas de enero a junio y otras mil 189 resultaron heridas, según estadísticas de la ONU.

El ataque ocurre menos de una semana después que el gobierno de Estados Unidos deportara a más de 160 personas al atribulado país caribeño por primera vez desde que el gobierno de Trump ganó una batalla legal para poner fin al Estatus de Protección Temporal para unos 350 mil haitianos.

El gobierno de Haití ha dicho que algunos de los deportados incluían a beneficiarios del TPS. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó el lunes, en un comunicado a la AP, que entre los deportados el viernes había varios pandilleros con antecedentes penales que iban desde agresión hasta narcotráfico.

Haití tiene previsto celebrar elecciones generales por primera vez en más de una década el 13 de diciembre, y ha estado registrando votantes en Puerto Príncipe y otras localidades. Expertos han advertido que actualmente es demasiado peligroso celebrar elecciones.