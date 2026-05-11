Nueva ola de violencia de pandillas en Haití desplaza a cientos de personas y continúan las agresiones masivas

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    Nueva ola de violencia de pandillas en Haití desplaza a cientos de personas y continúan las agresiones masivas
    Niños al lado de policías, durante la visita de la delegada del Programa Mundial de Alimentos, la princesa Sarah Zeid de Jordania, en un refugio para familias desplazadas en Puerto Príncipe, informó AP. AP
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La ONU ya ha desplegado fuerzas del orden para establecer orden y combatir a los grupos criminales en la capital haitiana, Puerto Príncipe

Una nueva ola de violencia de pandillas en Haití ha obligado a cientos de personas a huir, y el lunes quedaron dispersas a lo largo de una carretera que conduce al principal aeropuerto del país.

Monique Verdieux, de 56 años, huyó hacia la autopista después de ver a hombres armados quemando casas en su vecindario. Su familia se dispersó en distintas direcciones y comentó que no está segura de dónde están.

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“Ahora estoy durmiendo en la calle”, declaró Verdieux, destacando que no era seguro regresar.

Los enfrentamientos entre pandillas estallaron durante el fin de semana en varios vecindarios del norte de la capital, Puerto Príncipe, lo que empujó a los desplazados hacia una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

Las pandillas han tomado el control de más del 90% de Puerto Príncipe desde el asesinato del presidente Jovenal Moïse en julio de 2021 en su casa. Las bandas, según la policía, que han ampliado sus actividades —incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones— hacia el interior del país. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

Durante las últimas dos semanas, el productor haitiano de ron Barbancourt y dos de las mayores embotelladoras del país han advertido sobre el deterioro de las condiciones de seguridad cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, donde las operaciones ahora están severamente restringidas.

En un comunicado difundido el domingo, las empresas indicaron que la respuesta del gobierno a la crisis ha sido “en gran medida insuficiente”, y señalaron que el mal estado de las carreteras que conducen al aeropuerto dificulta la labor de las fuerzas de seguridad haitianas para patrullar la zona. Las empresas se encuentran entre los principales contribuyentes fiscales de Haití.

“No se puede asegurar un aeropuerto si se permite que las carreteras a su alrededor se deterioren”, dice el comunicado.

En abril, llegaron a Haití las primeras tropas extranjeras vinculadas a una fuerza de las Naciones Unidas para reprimir a las pandillas, con el fin de ayudar a contener la violencia en curso.

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El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó a finales de septiembre un plan para autorizar una fuerza de 5 mil 550 integrantes que aún no ha llegado por completo a la nación insular. Hasta ahora se ha desplegado un número desconocido de tropas de Chad.

Un informe publicado a principios de este año por la Organización Internacional para las Migraciones concluyó que la violencia de pandillas había desplazado a más de 1.4 millones de personas en Haití, y que aproximadamente 200 mil de ellas viven ahora en sitios hacinados y con escasos fondos en la capital del país.

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